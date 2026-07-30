Ο Spider-Man επιστρέφει στις αίθουσες – Όλες οι κινηματογραφικές πρεμιέρες για την Πέμπτη 30 Ιουλίου

Από το νέο κεφάλαιο της Marvel μέχρι κλασικά αριστουργήματα, οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα

Με μια ματιά Ο Spider-Man επιστρέφει με νέα περιπέτεια, αντιμετωπίζοντας νέες απειλές στη Νέα Υόρκη.

Πρεμιέρα γαλλικής κομεντί μυστηρίου με χιτσκοκικές αναφορές και παιχνίδια ταυτότητας.

Κινηματογραφική μεταφορά μυθιστορήματος του νομπελίστα Kazuo Ishiguro για κρυφές αλήθειες.

Επανεκδόσεις κλασικών ταινιών όπως "Taxi Driver" και "Faust" στις αίθουσες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο πλούσιες και πολυσυλλεκτικές κινηματογραφικές εβδομάδες της χρονιάς κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη 30 Ιουλίου, φέρνοντας μαζί της πολυαναμενόμενα blockbusters, ευρωπαϊκές και ασιατικές καλλιτεχνικές προτάσεις, καθώς και ανεπανάληπτες κλασικές επανεκδόσεις. Οι κινηματογραφόφιλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια τεράστια ποικιλία επιλογών που καλύπτουν κάθε γούστο και εποχή του παγκόσμιου σινεμά.

Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του αγαπημένου υπερήρωα της Marvel μέχρι τις σκοτεινές γαλλικές κωμωδίες μυστηρίου, τις λογοτεχνικές διασκευές βραβευμένων με Νόμπελ συγγραφέων και τα αριστουργήματα σπουδαίων δημιουργών όπως ο Christopher Nolan, ο Martin Scorsese και ο Luchino Visconti το πρόγραμμα εγγυάται αξέχαστες στιγμές στη μεγάλη οθόνη. Πάμε να ανακαλύψουμε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κατακτούν τις αίθουσες.

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Spider-Man: Brand New Day (2026)

Τέσσερα χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα του «No Way Home», ο Peter Parker βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εντελώς νέα πραγματικότητα, ζώντας μόνος και εντελώς ξεχασμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε. Έχοντας αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία μιας Νέας Υόρκης που δεν γνωρίζει πλέον την ταυτότητά του, ο ίδιος δέχεται τεράστια πίεση καθώς μια νέα απειλή γεννιέται από ένα παράξενο μοτίβο εγκλημάτων. Ο Tom Holland επιστρέφει στον εμβληματικό του ρόλο σε ένα ολόφρεσκο κεφάλαιο.

Le Crime du 3e Etage (2026)

Ο Φρανσουά είναι ένας μισάνθρωπος συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών που ζει μια μονότονη ζωή, μέχρι τη στιγμή που η σύντροφός του, ειδικός στον Alfred Hitchcock, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο εκκεντρικός τους γείτονας δολοφόνησε τη γυναίκα του. Μια απολαυστική γαλλική κομεντί μυστηρίου γεμάτη χιτσκοκικές αναφορές και ευρηματικά παιχνίδια ταυτοτήτων από τον Rémi Bezançon.

A Pale View of The Hills (2025)

Η κινηματογραφική μεταφορά του πρώτου αριστουργηματικού μυθιστορήματος του νομπελίστα Kazuo Ishiguro μας μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο του 1982. Μια επίδοξη συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από τη μητέρα της για τις μεταπολεμικές της εμπειρίες στο Ναγκασάκι, ανακαλύπτοντας σταδιακά κρυφές αλήθειες και σιωπές που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Kei Ishikawa.

Following (1998)

Η πρώτη, πολυαναμενόμενη μεγάλου μήκους ταινία του Christopher Nolan προβάλλεται για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες. Ένας νεαρός με φιλοδοξίες συγγραφέα ακολουθεί αγνώστους στον δρόμο για να αντλήσει έμπνευση και να χτίσει ιστορίες, μέχρι που η παραβίαση των προσωπικών του κανόνων τον φέρνει αντιμέτωπο με έναν μυστηριώδη ληστή.

Tacones lejanos (1991)

Το εκκεντρικό και πολυεπίπεδο μελόδραμα του Pedro Almodóvar επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε μια εντυπωσιακή, ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια. Η ιστορία ακολουθεί μια διάσημη τραγουδίστρια που επιστρέφει στη Μαδρίτη έπειτα από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, για να βρει την κόρη της παντρεμένη με έναν από τους παλιούς της εραστές.

Taxi Driver (1976)

Ο Martin Scorsese υπογράφει ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ένας βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ που πάσχει από αϋπνίες πιάνει δουλειά ως ταξιτζής νυχτερινής βάρδιας στη ζούγκλα της Νέας Υόρκης, μεταμορφούμενος σιγά-σιγά από σιωπηλό παρατηρητή σε έναν παράφρονα εκδικητή.

Gruppo di Famiglia in un Interno (1974)

Ένα σπαρακτικό και βαθιά στοχαστικό δοκίμιο πάνω στον χρόνο από τον Luchino Visconti. Ένας Αμερικανός καθηγητής που ζει απομονωμένος στη Ρώμη αναγκάζεται να νοικιάσει διαμέρισμα σε μια αριστοκρατική οικογένεια, της οποίας τα αμαρτωλά μυστικά ανατρέχουν συθέμελα την ήσυχη καθημερινότητά του.

Faust (1926)

Εκατό χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, ο εμβληματικός «Φάουστ» του Friedrich Wilhelm Murnau επιστρέφει στις αίθουσες ως ένας ασυναγώνιστος οπτικός θρίαμβος. Ο Σατανάς βάζει στοίχημα με έναν Αρχάγγελο ότι θα καταφέρει να δελεάσει και να κερδίσει την αγνή ψυχή ενός αλχημιστή ιεροκήρυκα, την ώρα που η πανούκλα θερίζει την πόλη.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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