Cilia Katrali: Κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ανάποδα»

Η Cilia Katrali παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα», σε ενά εσωστρεφές και πειραματικό μουσικό project

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της Cilia Katrali με τίτλο «Ανάποδα», ένα εσωστρεφές και πειραματικό έργο.

Το άλμπουμ περιέχει 9 τραγούδια που συνδυάζουν διάφορα μουσικά είδη με ποπ απόηχο.

Ξεχωρίζει το τραγούδι «Το γιασεμί», που αποτυπώνει τη μουσική ταυτότητα της δημιουργού.

Το «Ανάποδα» κυκλοφορεί από τη Minos EMI/Universal σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χαρισματική τραγουδοποιός Cilia Katrali παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα», φέρνοντας μαζί του έναν βαθιά προσωπικό και ατμοσφαιρικό μουσικό κόσμο. Το «Ανάποδα» είναι ένα περισσότερο εσωστρεφές και πειραματικό άλμπουμ με την συνύπαρξη διαφόρων μουσικών ειδών που συνδέονται θεατρικά σε έναν ποπ απόηχο.

Πρόκειται για ένα σύνολο 9 τραγουδιών που ακροβατούν μεταξύ πραγματικότητας και ονειροφαντασίας. Στην παραγωγή ο papatanice (Θωμάς Παπαθανάσης, ο Διγενής, ο Δημήτρης Δανόπουλος και η Μαριλενα Ορφανού(κλισέ).

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Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζει το ήδη αγαπημένο «Το γιασεμί», ένα κομμάτι γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία, που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη μουσική ταυτότητα της δημιουργού.

Η Cilia Katrali συνεχίζει να χτίζει με συνέπεια τη δική της ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, συνδυάζοντας τη στιχουργική αμεσότητα με έναν σύγχρονο ήχο.

Το νέο άλμπουμ «Ανάποδα» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://CiliaKatrali.lnk.to/Anapoda

Tracklist

Den Einai Mov Anapoda To Giasemi Shimata Pirotehnimata Ksilina Spitia Klise Leoforeio Kanena Tragoudi

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Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.