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Μουσική 11.06.2026

Νίκη Σκιαδαρέση: Στο νοσοκομείο λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία

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Η Νίκη Σκιαδαρέση βρέθηκε απρόοπτα στο νοσοκομείο και εμφανίστηκε σε βίντεο μαζί με την αδερφή της Όλγα, να τραγουδούν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νίκη Σκιαδαρέση νοσηλεύεται για άγνωστη αιτία λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία.
  • Η Νίκη και η αδερφή της, Όλγα, αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ, δημοσιεύοντας βίντεο.
  • Τραγούδησαν στίχους από νέο τους τραγούδι που αναφέρεται σε επείγοντα περιστατικά.
  • Οι θαυμαστές τους έστειλαν μηνύματα στήριξης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόοπτο περιστατικό λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής τους περιοδείας αποκάλυψαν οι Σκιαδαρέσες μέσα από τα social media. Η Νίκη Σκιαδαρέση βρέθηκε στο νοσοκομείο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ωστόσο η ίδια και η δίδυμη αδερφή της, Όλγα, αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ και θετική διάθεση.

skiadareses
https://www.instagram.com/skiadaresess/

Οι δύο καλλιτέχνιδες, που έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό κοινό μέσα από το μουσικό τους project, δημοσίευσαν ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό τους, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς τους φίλους για την απρόσμενη αυτή εξέλιξη.

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Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, η Νίκη Σκιαδαρέση εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι με ορό στο χέρι, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η αδερφή της, Όλγα. Παρότι δεν αποκάλυψαν τον λόγο που οδήγησε τη Νίκη στο νοσοκομείο, οι δύο αδελφές επέλεξαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό με τον δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο.

Μάλιστα, τραγούδησαν στίχους από το νέο τους τραγούδι «ΣΕΑ Αταλάντης», επιλέγοντας το σημείο που αναφέρει: «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30». Η επιλογή του συγκεκριμένου στίχου προκάλεσε πολλά σχόλια από τους followers τους, οι οποίοι σχολίασαν το χιούμορ και την ψυχραιμία που έδειξαν οι δύο αδελφές παρά την κατάσταση.

Πάνω στο βίντεο, οι Σκιαδαρέσες πρόσθεσαν και ένα χιουμοριστικό μήνυμα, συνδέοντας την πραγματική κατάσταση με τους στίχους του τραγουδιού τους. Συγκεκριμένα έγραψαν: «Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη». Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα αντιδράσεις και ευχές από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν μηνύματα στήριξης και περαστικά στη Νίκη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Σκιαδαρέσες προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Παρά το απρόοπτο, οι δύο αδελφές έδειξαν πως δεν χάνουν το χιούμορ τους ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές, παραμένοντας πιστές στην ιδιαίτερη αισθητική και τον αυτοσαρκασμό που τις χαρακτηρίζει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Νίκης Σκιαδαρέση, με τους θαυμαστές τους να περιμένουν νεότερα και να της εύχονται γρήγορη ανάρρωση.

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