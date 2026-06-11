Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 11.06.2026

Όσα δεν είδες στο «Σαφάρι» – Οι backstage φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου από τη Γαλλία

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Οι backstage φωτογραφίες από το video clip του «Σαφάρι» αποτυπώνουν το κλίμα δημιουργίας και την κινηματογραφική αισθητική που συνοδεύει τη νέα μεγάλη επιτυχία της τραγουδίστριας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου, «Σαφάρι», έχει επιτυχία και συνοδεύεται από music video.
  • Τα γυρίσματα του video clip έγιναν στη Νίκαια της Γαλλίας, σε διάφορα σημεία της πόλης.
  • Backstage φωτογραφίες αποκαλύπτουν τη δημιουργική διαδικασία και την αφοσίωση των συντελεστών.
  • Τη σκηνοθεσία του video clip ανέλαβε ο Tasos Xiarcho, ενώ το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στο Μυαλό Σου».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς την πορεία της Ρίας Ελληνίδου τα τελευταία χρόνια, τότε γνωρίζεις καλά ότι κάθε νέα της κυκλοφορία συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες. Η αγαπημένη τραγουδίστρια διανύει μία από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της και το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά με το «Σαφάρι», το νέο της τραγούδι που έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να πρωταγωνιστήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πίσω όμως από την επιτυχία του τραγουδιού βρίσκεται και ένα εντυπωσιακό music video, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στη μαγευτική Νίκαια της Γαλλίας, προσφέροντας εικόνες που συνδυάζουν κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, κινηματογραφική αισθητική και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Οι backstage φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν στιγμές από το παρασκήνιο της παραγωγής και σου δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη δουλειά που κρύβεται πίσω από το τελικό αποτέλεσμα. Μέσα από τα στιγμιότυπα ξεχωρίζει η δημιουργική ενέργεια που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και η αφοσίωση όλων των συντελεστών σε ένα project υψηλών απαιτήσεων.

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Για τις ανάγκες του video clip, η Ρία Ελληνίδου ταξίδεψε στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου πραγματοποιήθηκε ένα απαιτητικό τριήμερο γύρισμα σε διαφορετικά σημεία της Νίκαιας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πολύωρες λήψεις σε γραφικά σοκάκια, παραθαλάσσιες διαδρομές και επιλεγμένα σημεία με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Κάθε τοποθεσία επιλέχθηκε με στόχο να ενισχύσει την αισθητική του τραγουδιού και να μεταφέρει στον θεατή το αίσθημα ελευθερίας, έντασης και περιπέτειας που χαρακτηρίζει το «Σαφάρι».

Οι φωτογραφίες από τα παρασκήνια αποτυπώνουν τόσο τις στιγμές προετοιμασίας όσο και αυθόρμητα στιγμιότυπα ανάμεσα στα γυρίσματα. Το χαμόγελο της Ρίας Ελληνίδου, η συγκέντρωση της ομάδας παραγωγής και η ενέργεια που εκπέμπουν οι εικόνες αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο video clip αποτέλεσε μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και δημιουργική διαδικασία.

Τη σκηνοθεσία του video clip ανέλαβε ο Tasos Xiarcho, ο οποίος έδωσε τη δική του αισθητική προσέγγιση στο project, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αναδεικνύει τόσο το τραγούδι όσο και τη δυναμική παρουσία της τραγουδίστριας. Η επιλογή της Νίκαιας ως βασικού σκηνικού προσθέτει έναν διεθνή χαρακτήρα στο clip και συμβάλλει στη δημιουργία ενός οπτικού αποτελέσματος που ξεχωρίζει.

Το «Σαφάρι» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Στο Μυαλό Σου», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Platinum και συνεχίζει να ενισχύει τη δισκογραφική της πορεία. Τη μουσική υπογράφει ο Eslam Fathi, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν η ίδια η Ρία Ελληνίδου και ο Βασίλης Κουμεντάκος.

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Ρία Ελληνίδου ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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