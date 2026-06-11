Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Πυρετώδεις ετοιμασίες για τον γάμο

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε βίντεο από την πρόβα νυφικού της στους MIRO και έκλεψε τις εντυπώσεις στα social media

Με μια ματιά Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε βίντεο από την πρόβα του νυφικού της στο Instagram.

Στο βίντεο, η Δανάη Μπάρκα χορεύει και εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη ημέρα.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν για το νέο κεφάλαιο της ζωής της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει και οι προετοιμασίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο που δεν άργησε να συγκεντρώσει σχόλια και αντιδράσεις. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η παρουσιάστρια εμφανίζεται να φτάνει σε γνωστό οίκο μόδας για την πρόβα του νυφικού της, έχοντας ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο.

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Την ώρα που μπαίνει στον χώρο, ακούγεται το παραδοσιακό τραγούδι «Ωραία που είναι η νύφη μας», με την ίδια να μην χάνει την ευκαιρία να χορέψει στους ρυθμούς του, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τις στιγμές πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Η ανάρτησή της έδωσε στους followers της μια μικρή γεύση από το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί γύρω από τις προετοιμασίες του γάμου. Η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της ούτε μέσα από το βίντεο, καθώς ακούγεται να λέει με χιούμορ: «Τι γίνεται εδώ μέσα με τις προβούλες».

Το στιγμιότυπο απέσπασε δεκάδες θετικά σχόλια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της.

Όλα δείχνουν πως οι ετοιμασίες για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με την παρουσιάστρια να ζει κάθε στιγμή αυτής της ιδιαίτερης περιόδου με χαρά και συγκίνηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ίδια απολαμβάνει στο έπακρο την προετοιμασία για τη μεγάλη ημέρα, μοιράζοντας συχνά μικρές στιγμές με το κοινό της μέσα από τα social media.

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