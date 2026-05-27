«Είμαστε κοντά σε συμφωνία»: Η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη για τη Δανάη Μπάρκα

Ο Νίκος Κοκλώνης απόκαλυψε ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Δανάη Μπάρκα για κάποιο τηλεοπτικό project

Το πιο hot summer event της σεζόν πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με αφορμή τη νέα, super stylish συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα με το brand MEYIA, μαζεύοντας όλη την εγχώρια showbiz και τα clean-cut πρόσωπα της τηλεόρασης σε ένα high-end gathering. Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους που μαγνήτισαν τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων ήταν και ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος δεν γλίτωσε από το «πέσιμο» των τηλεοπτικών συνεργείων που έψαχναν εναγωνίως ένα καλό αποκλειστικό.

Ο γνωστός παρουσιαστής και CEO της Barking Well Media, πάντα ευδιάθετος και interactive με τους ρεπόρτερ, άνοιξε τα χαρτιά του και πέταξε μια τεράστια τηλεοπτική είδηση που αφορά το μέλλον της Δανάης Μπάρκα.

Η ατμόσφαιρα γέμισε αμέσως με vibes ανατροπής, καθώς οι φήμες για ένα νέο, κοινό τους βήμα επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από τα πιο έγκυρα χείλη της βιομηχανίας.

Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε με νόημα πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, με τις συζητήσεις τους για μια νέα τηλεοπτική συνεργασία να είναι σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο. Παρόλα αυτά, ο παραγωγός επέλεξε να κρατήσει low profile και να μην προχωρήσει σε spoilers για τις ακριβείς λεπτομέρειες της εκπομπής, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα το πει το κανάλι αυτό. Είμαστε κοντά σε συμφωνία με τη Δανάη Μπάρκα για κάτι τηλεοπτικό. Νομίζω ότι οι κόντρες, ένα ταξιδιωτικό και ό,τι έχει παιχνίδι της πάνε πάρα πολύ».





Με αυτά τα λόγια, ο Κοκλώνης έδωσε το τέλειο hint για το concept που ετοιμάζεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Δανάη ίσως δοκιμαστεί σε ένα fun reality, ένα interactive travel show ή ένα game project που θα ταιριάζει γάντι με την πληθωρική και αυθόρμητη προσωπικότητά της.

