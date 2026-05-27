Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 27.05.2026

O Paul McCartney εξομολογείται: «Μιλάω με τον John Lennon κάθε φορά που γράφω μουσική»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
O Paul McCartney αποκαλύπτει πώς ο John Lennon συνεχίζει να «κρίνει» τα τραγούδια του και μιλά για το νέο άλμπουμ
Μαρία Χατζηγιάννη

Σχεδόν 46 χρόνια μετά τη μοιραία απώλεια του John Lennon, ο Paul McCartney αποδεικνύει ότι η δημιουργική τους χημεία δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται. Σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ο 83χρονος θρύλος της μουσικής μοιράστηκε με το κοινό πώς ο Lennon παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο αυστηρός, αλλά και ο πιο απαραίτητος συνεργάτης του.

Paul McCartney
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό το νέο του άλμπουμ με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane» στις 29 Μαΐου, ο McCartney αποκάλυψε ότι η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει για εκείνον μια νοητή συνομιλία. Στη συνέντευξή του στο Amazon Music, συνομιλώντας με τον ηθοποιό Paul Mescal, ο οποίος έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον ίδιο στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες του Sam Mendes, ο McCartney εξήγησε ότι συχνά «συμβουλεύεται» τον Lennon.

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Ο αυστηρός κριτής στο μυαλό του

«Γράφω κάτι και αναρωτιέμαι: “Είναι αυτό αρκετά καλό;”», εξομολογήθηκε ο μουσικός. Όπως περιέγραψε, η «φωνή» του Lennon στο μυαλό του λειτουργεί σαν ένας δημιουργικός καθρέφτης: «Μερικές φορές ο εσωτερικός Lennon εγκρίνει τη δουλειά μου, αλλά άλλες φορές μου λέει κοφτά: “Όχι, είναι χάλια”». Αυτό το καυστικό, πνευματώδες ύφος που χαρακτήριζε τον Lennon, και το οποίο ο McCartney αποδίδει εν μέρει στα δύσκολα παιδικά χρόνια του συνεργάτη του, παραμένει για εκείνον ένας διαρκής οδηγός.

Ο Paul McCartney με το θρυλικό του μπάσο, θέμα του νέου ντοκιμαντέρ The Beatle and the Bass.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πνεύμα των Beatles, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον Lennon, καθώς ο McCartney τόνισε πως και ο George Harrison είναι πάντα παρών στις δημιουργικές του στιγμές. Αυτή η αίσθηση «επιστροφής στις ρίζες» διαπνέει ολόκληρο τον νέο του δίσκο, ο οποίος έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρά του που θυμίζει τη χρυσή εποχή των «Σκαθαριών». Μάλιστα, μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του άλμπουμ είναι η συνεργασία του με τον Ringo Starr στο κομμάτι «Home To Us», σηματοδοτώντας το πρώτο τους επίσημο ντουέτο μετά από πολλά χρόνια.

Το βλέμμα στο μέλλον και στο κινηματογραφικό «αύριο»

Παράλληλα με τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ο McCartney παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προετοιμασίες για το φιλόδοξο project των ταινιών του Sam Mendes, που αναμένονται το 2028. Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του προς τον Paul Mescal, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ γλυκό», ενώ πρόσφατα χάρισε μια αξέχαστη στιγμή στους τηλεθεατές του Stephen Colbert, ερμηνεύοντας το κλασικό «Hello Goodbye».

Είναι σαφές ότι για τον Paul McCartney, οι Beatles δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της ιστορίας, αλλά μια ζωντανή παρουσία. Όπως εξομολογήθηκε, «το πνεύμα τους ζει ακόμη μέσα μου», υπενθυμίζοντάς μας ότι η μουσική που άλλαξε τον κόσμο συνεχίζει να καθοδηγεί τον δημιουργό της ακόμη και μετά από τόσες δεκαετίες.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BEATLES John Lennon Paul McCartney
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Είμαστε κοντά σε συμφωνία»: Η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη για τη Δανάη Μπάρκα

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία»: Η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη για τη Δανάη Μπάρκα

27.05.2026
Επόμενο
«Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές!» – Οι συγκινητικές δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

«Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές!» – Οι συγκινητικές δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

27.05.2026

Δες επίσης

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
Μουσικά Νέα

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Videoclips

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας