O Paul McCartney εξομολογείται: «Μιλάω με τον John Lennon κάθε φορά που γράφω μουσική»

Σχεδόν 46 χρόνια μετά τη μοιραία απώλεια του John Lennon, ο Paul McCartney αποδεικνύει ότι η δημιουργική τους χημεία δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται. Σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ο 83χρονος θρύλος της μουσικής μοιράστηκε με το κοινό πώς ο Lennon παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο αυστηρός, αλλά και ο πιο απαραίτητος συνεργάτης του.

Καθώς ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό το νέο του άλμπουμ με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane» στις 29 Μαΐου, ο McCartney αποκάλυψε ότι η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει για εκείνον μια νοητή συνομιλία. Στη συνέντευξή του στο Amazon Music, συνομιλώντας με τον ηθοποιό Paul Mescal, ο οποίος έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον ίδιο στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες του Sam Mendes, ο McCartney εξήγησε ότι συχνά «συμβουλεύεται» τον Lennon.

Ο αυστηρός κριτής στο μυαλό του

«Γράφω κάτι και αναρωτιέμαι: “Είναι αυτό αρκετά καλό;”», εξομολογήθηκε ο μουσικός. Όπως περιέγραψε, η «φωνή» του Lennon στο μυαλό του λειτουργεί σαν ένας δημιουργικός καθρέφτης: «Μερικές φορές ο εσωτερικός Lennon εγκρίνει τη δουλειά μου, αλλά άλλες φορές μου λέει κοφτά: “Όχι, είναι χάλια”». Αυτό το καυστικό, πνευματώδες ύφος που χαρακτήριζε τον Lennon, και το οποίο ο McCartney αποδίδει εν μέρει στα δύσκολα παιδικά χρόνια του συνεργάτη του, παραμένει για εκείνον ένας διαρκής οδηγός.

Το πνεύμα των Beatles, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον Lennon, καθώς ο McCartney τόνισε πως και ο George Harrison είναι πάντα παρών στις δημιουργικές του στιγμές. Αυτή η αίσθηση «επιστροφής στις ρίζες» διαπνέει ολόκληρο τον νέο του δίσκο, ο οποίος έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρά του που θυμίζει τη χρυσή εποχή των «Σκαθαριών». Μάλιστα, μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του άλμπουμ είναι η συνεργασία του με τον Ringo Starr στο κομμάτι «Home To Us», σηματοδοτώντας το πρώτο τους επίσημο ντουέτο μετά από πολλά χρόνια.

Το βλέμμα στο μέλλον και στο κινηματογραφικό «αύριο»

Παράλληλα με τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ο McCartney παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προετοιμασίες για το φιλόδοξο project των ταινιών του Sam Mendes, που αναμένονται το 2028. Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του προς τον Paul Mescal, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ γλυκό», ενώ πρόσφατα χάρισε μια αξέχαστη στιγμή στους τηλεθεατές του Stephen Colbert, ερμηνεύοντας το κλασικό «Hello Goodbye».

Είναι σαφές ότι για τον Paul McCartney, οι Beatles δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της ιστορίας, αλλά μια ζωντανή παρουσία. Όπως εξομολογήθηκε, «το πνεύμα τους ζει ακόμη μέσα μου», υπενθυμίζοντάς μας ότι η μουσική που άλλαξε τον κόσμο συνεχίζει να καθοδηγεί τον δημιουργό της ακόμη και μετά από τόσες δεκαετίες.