«Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές!» – Οι συγκινητικές δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στο event της συνεργασίας της με το MEYIA και συγκίνησε με όσα είπε για τον γιο της

Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης πιο λαμπερή και ήρεμη από ποτέ, στο event που πραγματοποιήθηκε για τη νέα της συνεργασία Eleni Foureira + MEYIA. Σε μια περίοδο που η καθημερινότητά της είναι γεμάτη επαγγελματικές απαιτήσεις αλλά και τρυφερές οικογενειακές στιγμές, η ίδια μοιράστηκε με τις τηλεοπτικές κάμερες το πώς βιώνει αυτή την φάση της ζωής της.

Με χαμόγελο και αφοπλιστική ειλικρίνεια, μίλησε τόσο για την ξεχωριστή εμπειρία της στον τελικό του Final Four πλάι στον Αλμπέρτο Μποτία, όσο και για τις στιγμές που ζει με τον 3χρονο γιο τους, Ερμή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έδειξε πιο ώριμη, γαλήνια και γεμάτη αγάπη από ποτέ, τονίζοντας πως η οικογένειά της βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της περιόδου. Παράλληλα, δεν δίστασε να σχολιάσει και τη φετινή Eurovision, μιλώντας τόσο για τη νικήτρια όσο και για την ελληνική συμμετοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά την υποστηρικτική της στάση απέναντι στους νέους καλλιτέχνες.

Η εμπειρία της στο Final Four

Η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε τον ενθουσιασμό που ένιωσε στον τελικό του Final Four, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία. Όπως παραδέχτηκε, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό για εκείνη: «Ήταν υπέροχα, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν φανταστικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», δήλωσε γεμάτη συγκίνηση.

«Ζούμε τις πιο όμορφες στιγμές με τον Ερμή»

Όταν η κουβέντα έφτασε στον μικρό Ερμή, τα μάτια της πραγματικά έλαμψαν. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη γλυκιά καθημερινότητά τους, σημειώνοντας: «Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή. Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα». Οι δηλώσεις της μαρτυρούν μια φάση απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας, στην οποία έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα.

Η άποψή της για τη φετινή Eurovision

Δεν θα μπορούσε να λείψει και το σχόλιο της Ελένης Φουρέιρα για τη φετινή Eurovision, ειδικά από μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία στον θεσμό. Μιλώντας για τη μεγάλη νικήτρια και σχολιάζοντας τις συμμετοχές του Akyla και της Antigoni Buxton, ανέφερε: «Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Akylas και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό».

Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές, αλλά και πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της. Με νέες συνεργασίες, έντονη παρουσία στα μουσικά δρώμενα και έναν γιο που γεμίζει την καθημερινότητά της χαρά, δείχνει πιο γαλήνια και ολοκληρωμένη από ποτέ. Οι δηλώσεις της αντικατοπτρίζουν μια γυναίκα που αγαπά την δουλειά της, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει το βαθύτερο νόημα στη μητρότητα και στην οικογενειακή ζωή. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό, είτε βρίσκεται στη σκηνή, είτε στους ρυθμούς της Eurovision, είτε αγκαλιά με τον μικρό Ερμή. Και αυτό ακριβώς είναι που τη φέρνει τόσο κοντά στο κοινό της: η αλήθεια και η αυθεντικότητά της.

