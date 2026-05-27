Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

Η Kourtney Kardashian ζει το απόλυτο dark romance – Το δώρο του Travis Barker για την επέτειό τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το διάσημο ζευγάρι επέλεξε custom χρυσά δαχτυλίδια με σκελετούς και χαραγμένες αφιερώσεις για να γιορτάσει 4 χρόνια γάμου
Πόπη Βασιλείου

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker δεν ήταν ποτέ ένα συνηθισμένο celebrity ζευγάρι. Από την πρώτη στιγμή που έκαναν δημόσια τη σχέση τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εντελώς δική τους αισθητική – πιο σκοτεινή, πιο ροκ, πιο κινηματογραφική και συχνά τόσο υπερβολική που σχεδόν μοιάζει βγαλμένη από σενάριο σειράς. Και κάπως έτσι, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους, συνεχίζουν να μετατρέπουν ακόμη και τις πιο προσωπικές στιγμές τους σε viral γεγονότα που συζητιούνται παντού.

https://www.instagram.com/enews/
https://www.instagram.com/enews/

Το διάσημο ζευγάρι γιόρτασε την τέταρτη επέτειο γάμου του στις 22 Μαΐου με έναν τρόπο απόλυτα ταιριαστό στο gothic love story που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε μέσα από Instagram Story τα custom χρυσά δαχτυλίδια που αντάλλαξαν με τον Travis Barker, προκαλώντας αμέσως καταιγισμό σχολίων στα social media.

«Ήμουν σχεδόν τυφλή για 10 χρόνια» – Η Anne Hathaway σοκάρει με την εξομολόγησή της

Τα ιδιαίτερα κοσμήματα είχαν χαραγμένη τη φράση «’Til death cous part», ενώ στο κέντρο τους υπήρχε σχέδιο με δύο σκελετούς που αγκαλιάζονται. Στο πλάι των δαχτυλιδιών υπήρχαν επίσης οι χαραγμένες λεπτομέρειες με τα αρχικά τους – «TB» για τον Travis Barker και «KB» για την Kourtney Kardashian – μέσα σε μια καρδιά. Η ίδια η Kourtney Kardashian ανέβασε φωτογραφία των δαχτυλιδιών γράφοντας απλά «his & hers», συνοδεύοντας το post με καρδιές και ένα λουλούδι, παραμένοντας πιστή στη χαρακτηριστική αισθητική που εδώ και χρόνια έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας του ζευγαριού.

Τα κοσμήματα δημιουργήθηκαν από τη Cece Jewellery, με τη σχεδιάστρια να αναδημοσιεύει τη φωτογραφία γράφοντας ότι πρόκειται για «τα πιο cool anniversary rings για το πιο cool ζευγάρι». Και κάπου εκεί το internet έκανε αυτό που κάνει πάντα όταν πρόκειται για την οικογένεια Kardashian: άρχισε να σχολιάζει τα πάντα.

Η φράση «’Til death cous part» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά στο special των «Kardashians» με τον ίδιο τίτλο, το οποίο ακολούθησε το ζευγάρι στις τρεις διαφορετικές τελετές γάμου που πραγματοποίησε το 2022 – στο Las Vegas, στη Santa Barbara και στο Portofino της Ιταλίας.

Η Miley Cyrus έγινε η πρώτη σταρ της γενιάς της με αστέρι στο Hollywood

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kourtney Kardashian Travis Barker δώρο ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές!» – Οι συγκινητικές δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

«Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές!» – Οι συγκινητικές δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

27.05.2026
Επόμενο
Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

27.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
Celeb News

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας