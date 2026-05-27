Η Kourtney Kardashian ζει το απόλυτο dark romance – Το δώρο του Travis Barker για την επέτειό τους

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker δεν ήταν ποτέ ένα συνηθισμένο celebrity ζευγάρι. Από την πρώτη στιγμή που έκαναν δημόσια τη σχέση τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εντελώς δική τους αισθητική – πιο σκοτεινή, πιο ροκ, πιο κινηματογραφική και συχνά τόσο υπερβολική που σχεδόν μοιάζει βγαλμένη από σενάριο σειράς. Και κάπως έτσι, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους, συνεχίζουν να μετατρέπουν ακόμη και τις πιο προσωπικές στιγμές τους σε viral γεγονότα που συζητιούνται παντού.

Το διάσημο ζευγάρι γιόρτασε την τέταρτη επέτειο γάμου του στις 22 Μαΐου με έναν τρόπο απόλυτα ταιριαστό στο gothic love story που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε μέσα από Instagram Story τα custom χρυσά δαχτυλίδια που αντάλλαξαν με τον Travis Barker, προκαλώντας αμέσως καταιγισμό σχολίων στα social media.

Τα ιδιαίτερα κοσμήματα είχαν χαραγμένη τη φράση «’Til death cous part», ενώ στο κέντρο τους υπήρχε σχέδιο με δύο σκελετούς που αγκαλιάζονται. Στο πλάι των δαχτυλιδιών υπήρχαν επίσης οι χαραγμένες λεπτομέρειες με τα αρχικά τους – «TB» για τον Travis Barker και «KB» για την Kourtney Kardashian – μέσα σε μια καρδιά. Η ίδια η Kourtney Kardashian ανέβασε φωτογραφία των δαχτυλιδιών γράφοντας απλά «his & hers», συνοδεύοντας το post με καρδιές και ένα λουλούδι, παραμένοντας πιστή στη χαρακτηριστική αισθητική που εδώ και χρόνια έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας του ζευγαριού.

Τα κοσμήματα δημιουργήθηκαν από τη Cece Jewellery, με τη σχεδιάστρια να αναδημοσιεύει τη φωτογραφία γράφοντας ότι πρόκειται για «τα πιο cool anniversary rings για το πιο cool ζευγάρι». Και κάπου εκεί το internet έκανε αυτό που κάνει πάντα όταν πρόκειται για την οικογένεια Kardashian: άρχισε να σχολιάζει τα πάντα.

Η φράση «’Til death cous part» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά στο special των «Kardashians» με τον ίδιο τίτλο, το οποίο ακολούθησε το ζευγάρι στις τρεις διαφορετικές τελετές γάμου που πραγματοποίησε το 2022 – στο Las Vegas, στη Santa Barbara και στο Portofino της Ιταλίας.

