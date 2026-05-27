Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δύο από τους πιο εκρηκτικούς κι αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής pop σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό live που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της χρονίας.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το City Garden στο Γαλάτσι μετατρέπεται στο απόλυτο hotspot της πόλης, φιλοξενώντας ένα εντυπωσιακό show γεμάτο ένταση, ρυθμό κι ασταμάτητη ενέργεια. Ένα σκηνικό γεμάτο μουσική, φώς και συναίσθημα που δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά.

Ο Νίνο, με την ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα, τη δυναμική σκηνική παρουσία και μια σειρά από διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους στην ελληνική μουσική σκηνή, συναντά τη Josephine, την απόλυτη pop-star που ξεχωρίζει για την εκρηκτική της ενέργεια, το στυλ και τα συνεχόμενα hits που κυριαρχούν στα charts.

Η σκηνική τους σύμπραξη υπόσχεται ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και συναίσθημα, με το κοινό να γίνεται μέρος της εμπειρίας μέσα από τραγούδι, χορό κι αλληλεπίδραση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αγαπημένα κομμάτια που όλοι έχουμε συνδέσει με στιγμές, αλλά και δυνατές εκπλήξεις που θα ανεβάσουν τον παλμό στα ύψη.

Με σύγχρονη παραγωγή, εντυπωσιακό φωτισμό κι υψηλής αισθητικής σκηνοθεσία, η βραδιά αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στο κοινό.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη live εμπειρία που συνδυάζει ήχο, εικόνα και ενέργεια, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό vibe.

Ζήσε από κοντά μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και έντονα συναισθήματα.

Μην το χάσεις!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: CITY GARDEN

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 211 77 01 700 & www.more.com