Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 27.05.2026

Hugh Jackman: Το απρόσμενο τελεσίγραφο της πρώην συζύγου του

Η «ηλεκτρισμένη» έξοδος του ζευγαριού στο Manhattan, η επιθυμία της Furness για ένα οριστικό τέλος και η αναπάντεχη απόφαση του Jackman
Μαρία Χατζηγιάννη

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό δράμα εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Manhattan, με πρωταγωνιστές τον Hugh Jackman και τη Sutton Foster. Το ζευγάρι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τότε που επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Ιανουάριο του 2025, απαθανατίστηκε σε μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή καθώς κατευθυνόταν προς το γυμναστήριο.

Ο Hugh Jackman και η Deborra-Lee Furness σε κοινή τους εμφάνιση πριν την είδηση για το διαζύγιό τους.

Οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν τον 57χρονο αστέρα των X-Men σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, να χρησιμοποιεί έντονες χειρονομίες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ενώ η 51χρονη Sutton Foster στεκόταν δίπλα του εντελώς αμίλητη και ανέκφραστη. Αυτή η δημόσια ένταση δεν μοιάζει τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια δραματική εξέλιξη στην προσωπική ζωή του ηθοποιού.

Πηγές από το περιβάλλον της πρώην συζύγου του, Deborra-Lee Furness, αναφέρουν ότι η 70χρονη ηθοποιός ζήτησε αιφνιδιαστικά μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και με τους 3 τους. Μετά από μήνες αποφυγής, η Furness φέρεται να επιθυμεί ένα οριστικό «κλείσιμο» στον κύκλο των 27 χρόνων κοινής πορείας τους.

Το αίτημα αυτό έρχεται ως «βόμβα» μετά από μια περίοδο έντονης συναισθηματικής φόρτισης για την Furness. Η ίδια φέρεται να έχει πληγωθεί βαθιά βλέποντας το νέο ζευγάρι να «ανακυκλώνει» τις παλιές τους αναμνήσεις, συχνάζοντας στα ίδια μέρη και κάνοντας παρέα με τον ίδιο κοινωνικό κύκλο. Το Met Gala, το οποίο αποτελούσε παραδοσιακό οικογενειακό ραντεβού του πρώην ζευγαριού, αποτέλεσε το «αγκάθι» που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι, με την Furness να το βιώνει ως ένα ακόμη σκληρό πλήγμα για εκείνη και τα δύο ενήλικα παιδιά τους, τον Oscar και την Ava.

Παρά τον οικογενειακό «τυφώνα», οι φήμες για έναν επικείμενο γάμο μέσα στο καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη ενισχύονται. Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της Sutton Foster από τον Ted Griffin, ο δρόμος φαίνεται να ανοίγει για το επόμενο βήμα. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια προκαλεί αίσθηση στα tabloids: η άρνηση του Hugh Jackman να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Παρά την τεράστια περιουσία του, που εκτιμάται στα 170 εκατομμύρια δολάρια, έναντι των 4 εκατομμυρίων της Foster, ο ηθοποιός φέρεται να απέρριψε κατηγορηματικά τη συμβουλή των δικηγόρων του. Σύμφωνα με φιλικά του πρόσωπα, ο Jackman θεωρεί την ιδέα του προγαμιαίου συμβολαίου προσβλητική για τη σύντροφό του, αποδεικνύοντας πόσο σίγουρος νιώθει για το κοινό τους μέλλον, το οποίο περιλαμβάνει ήδη ταξίδια στην Ευρώπη και γνωριμία με την οικογένειά του.

Deborra-Lee Furness Hugh Jackman Sutton Foster
