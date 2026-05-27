«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Δημήτρη Φιλιππίδη για τον πατέρα του

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκαλύπτει τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε μετά τις καταγγελίες κατά του πατέρα του

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μίλησε ανοιχτά και με πρωτοφανή συναισθηματική διαφάνεια για όσα βίωσε τα τελευταία χρόνια, μετά τις καταγγελίες που ξέσπασαν εις βάρος του πατέρα του, Πέτρος Φιλιππίδης. Σε μια συνέντευξη γεμάτη ένταση και προσωπικές εξομολογήσεις προς τον δημοσιογράφο Ανέστη Ευαγγελόπουλο, αποκάλυψε πώς κλονίστηκε η εικόνα που είχε για τον πατέρα του, πώς ένιωσε την οικογένειά του να σπάει και πώς ο ίδιος χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την ταυτότητά του και το επώνυμό του.

Ο Δημήτρης δεν κρύφτηκε πίσω από λέξεις, αντίθετα, μίλησε με ωμή αλήθεια για το βάρος του να είσαι παιδί ενός ανθρώπου που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα. Περιέγραψε το σοκ της προφυλάκισης, τις οικογενειακές συγκρούσεις, αλλά και την εσωτερική μάχη ανάμεσα στη διάθεση αποστασιοποίησης και στην ανάγκη να μείνει δίπλα στους ανθρώπους του.

Εξήγησε πως παρότι σκέφτηκε μέχρι και να εγκαταλείψει τον πατέρα του, κάτι μέσα του δεν τον άφησε να το κάνει. Παραμένοντας ειλικρινής και ευάλωτος, μίλησε ακόμη και για την πίεση που δέχτηκε να αλλάξει επώνυμο, κάτι που όχι μόνο δεν τον έκανε να λυγίσει, αλλά ενίσχυσε το πείσμα του να παραμείνει ο εαυτός του. Μέσα από όλα αυτά, ο ίδιος φαίνεται να χτίζει μια νέα αυτοαντίληψη, απαλλαγμένη από το βάρος της εικόνας του πατέρα, αλλά βασισμένη στη δική του προσωπική αλήθεια.

Η πρώτη αντίδραση μετά τις καταγγελίες

Μιλώντας για το ξέσπασμα της υπόθεσης και τις πρώτες του σκέψεις, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκάλυψε: «Είχα μία εικόνα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί αφού ξεκίνησε η ιστορία με την κυρία Δούκα. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι θα είναι, ήξερα ότι θα γίνει κάποια καταγγελία, δεν ήξερα ακριβώς τι. Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος. Ο φόβος και προσωπικά για το τι θα είμαι ας πούμε, ο γιος αυτουνού που κατηγορείται».

Περιγράφοντας τον πανικό εκείνων των ημερών, πρόσθεσε: «Όταν πρωτοέσκασε, αυτομάτως άρχισα να σκέφτομαι τα πιθανά ενδεχόμενα. Δεν μπορείς τη στιγμή της κρίσης να πας να ρωτήσεις τι συνέβη… Είμαι άνθρωπος που θέλω πρώτα να διαχειριστώ τα πράγματα και μετά να τα συζητήσω».





Παραδέχτηκε επίσης πως εκείνες οι μέρες τον ανάγκασαν να ενηλικιωθεί: «Γιατί καλώς ή κακώς είμαι και ο πιο ψύχραιμος της οικογένειας… Εκεί έρχεται κι η απόδειξη του ότι ενηλικιώθηκα. Ότι αυτές οι μέρες, ήταν οι μέρες που έγινα μεγάλο παιδάκι πια».

Η μέρα της προφυλάκισης: η πιο έντονη στιγμή της ζωής του

Ο Δημήτρης θυμήθηκε με λεπτομέρειες την ημέρα που ο πατέρας του προφυλακίστηκε: «Η πιο έντονη στιγμή είναι η μέρα της προφυλάκισης. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να πάω στη ΓΑΔΑ για να παραδώσω τα πράγματα για να πάει στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Νομίζω δεν έχω βιώσει κάτι πιο έντονο στη ζωή μου από αυτό».





Εξήγησε πόσο ασήκωτο ήταν το βάρος των κατηγοριών: «Το γεγονός ότι κατηγορείται για αυτά τα αδικήματα σίγουρα σε φέρνει σε πολύ πιο δύσκολη θέση… Τα αδικήματα αυτά είναι δύσκολα διαχειρίσιμα για όλους μας».

Παράλληλα μίλησε για τη δύναμη της μητέρας του και τη σημασία της οικογένειας: «Δεν φεύγουμε στα δύσκολα με τίποτα… Εμένα πραγματικά το στήριγμά μου είναι η οικογένειά μου, η ευρύτερη… Είναι ένα safe space πολύ σημαντικό για εμένα».

«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου»

Σε μια από τις πιο σκληρές και ειλικρινείς παραδοχές του, είπε: «Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα δεν αναγνωρίζω τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπω έναν πολύ αποδυναμωμένο άνθρωπο που έχει χάσει το ταμπεραμέντο του».

Μίλησε και για τα επαγγελματικά λάθη του πατέρα του, τα οποία όπως είπε, πάντα τα εντόπιζε: «Το ότι μπορεί να έχει βάλει τις φωνές… να έχει τσακωθεί… να έχει βρίσει… Αυτά τα γεγονότα, ήμουν ο μόνος που του μιλούσε γι’ αυτά. Του έλεγα ότι «φίλε, τι κάνεις;»».





Η πιο προσωπική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Δημήτρης αποκάλυψε: «Το σκέφτηκα να τον παρατήσω. Εγώ, προσωπικά. Το ανθρώπινο μυαλό θα σκεφτεί τα πάντα. Το δικό μου τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ… Δεν μπορώ να φύγω».

Μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνον η πίστη στις σχέσεις: «Δεν μπορώ να φύγω από μακριά τους… Θέλω να είμαι κοντά τους και να ξέρουν ότι αν χρειαστεί κάτι, θα είμαι εκεί».

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως βλέπει αλλαγή στον πατέρα του: «Είμαι περήφανος που ο πατέρας μου αλλάζει. Και είναι αληθινή αυτή η αλλαγή».

Ολοκληρώνοντας, εξήγησε πως ένιωσε όταν πολλοί τον προέτρεψαν να αλλάξει το επώνυμό του: «Δεν ένιωσα ποτέ να μη θέλω να πω το επίθετό μου… Όταν ακούω να με παροτρύνουν πολλοί άνθρωποι να αλλάξω το επώνυμό μου… πεισμώνω».

Και πρόσθεσε: «Βρέθηκα σε μια κατάσταση ενός τρομοκρατημένου ζώου κάποια στιγμή».

Με τις δηλώσεις του, ο Δημήτρης δείχνει έναν άνθρωπο που ενηλικιώθηκε βίαια μέσα από την κρίση, αλλά βγήκε πιο συνειδητοποιημένος, πιο ανθρώπινος και πιο ανεξάρτητος από τη σκιά του πατέρα του. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια εξομολόγηση, αλλά μια κατάθεση ψυχής για το πώς η οικογένεια δοκιμάζεται και πώς, παρ’ όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι παραμένουν.

