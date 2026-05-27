Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την Euroleague στην Εύη Κουλκουβίνη

Οι παίκτες του Ολυμπιακού, έχοντας ακόμη στις αποσκευές τους την απίστευτη ενέργεια και την αδρεναλίνη από τη μεγάλη τους επικράτηση, πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική νίκη τους στην Euroleague το βράδυ της Δευτέρας. Το self-celebration party στήθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά και hot στέκια της αθηναϊκής παραλιακής, εκεί όπου αυτή την περίοδο εμφανίζεται και αποθεώνεται η εκρηκτική Εύη Κουλκουβίνη.

Η «ερυθρόλευκη» ομάδα, γεμάτη περηφάνια και απόλυτα layout διάθεση, γιόρτασε την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της τροπαίου στο κατάμεστο «Nalu», με τη νεαρή και super ταλαντούχα τραγουδίστρια να αναλαμβάνει τα ηνία της διασκέδασης και να δίνει τον απόλυτο, ξεσηκωτικό ρυθμό σε αυτή την ατελείωτη championship φιέστα.

Ολυμπιακός: Ποιοι Έλληνες celebrities πανηγύρισαν το Final Four

Τα stories στο Instagram πήραν φωτιά, οι σαμπάνιες άνοιγαν η μία μετά την άλλη και οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο, τραγουδώντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για το back-to-back έπος που πέτυχαν στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Η Εύη Κουλκουβίνη, η οποία αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις πιο viral, talk-of-the-town καλλιτέχνιδες της νεότερης γενιάς, απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί το όνομά της παίζει non-stop σε όλα τα trends. Η νεαρή pop-folk star έκανε το απόλυτο δισκογραφικό της ντεμπούτο με το single «Να μας χωρίσουν», το οποίο κυκλοφόρησε με τεράστια επιτυχία από την Panik Records πριν από λίγους μήνες, και μέσα σε χρόνο ντετέ κατάφερε να σκαρφαλώσει στα charts και να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα και χορευτικά tracks του κοινού.

Με τη φωνή της, το killer look της και το αστείρευτο performance της στο stage του «Nalu», κατάφερε να απογειώσει το main event της βραδιάς, κάνοντας τους θριαμβευτές της Ευρώπης να διασκεδάσουν με την ψυχή τους και να αφήσουν για λίγο πίσω τους το άγχος των προπονήσεων και των μεγάλων τελικών.

