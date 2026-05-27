Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα

Η Penélope Cruz είναι από εκείνες τις γυναίκες που έχουν καταφέρει να συνδέσουν το όνομά τους όχι μόνο με το Hollywood και τα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία, αλλά και με μια σπάνια αίσθηση αυθεντικότητας. Εδώ και δεκαετίες κινείται με άνεση ανάμεσα στο εμπορικό σινεμά, τις απαιτητικές καλλιτεχνικές παραγωγές και τις κοινωνικά φορτισμένες ιστορίες, χωρίς ποτέ να χάνει τη λάμψη και την ένταση που τη χαρακτηρίζουν. Γι’ αυτό και η πρόσφατη εξομολόγησή της στις Κάννες δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, προκάλεσε σοκ, καθώς η Ισπανίδα σταρ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή πίστεψε πραγματικά πως θα πεθάνει.

Η 52χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της νέας της ταινίας «The Black Ball». Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Festival de Cannes και οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονη συγκίνηση. Όπως περιέγραψε η ίδια, η στιγμή της διάγνωσης ήταν σχεδόν σουρεαλιστική. Βρισκόταν έτοιμη να βγει για γύρισμα, φορώντας ήδη την περούκα του ρόλου της, όταν οι γιατροί την ενημέρωσαν ξαφνικά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Μου είπαν ότι πιθανότατα έχω κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Penélope Cruz, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως κάποιος της έκανε αστείο. Όμως πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι γιατροί της συνέστησαν να παραμείνει ήρεμη και να εξετάσει το ενδεχόμενο να διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα, προκειμένου να φροντίσει την υγεία της. Κι όμως, εκείνη ήθελε να συνεχίσει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η πρώτη της σκέψη ήταν αν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη βασική σκηνή που είχαν προγραμματίσει για εκείνη την ημέρα. Όπως εξήγησε, τα γυρίσματα δεν σταμάτησαν και οι συνεργάτες της στάθηκαν διαρκώς δίπλα της, γνωρίζοντας την ψυχολογική πίεση που βίωνε. Η εξομολόγησή της δεν περιορίστηκε μόνο στον φόβο που ένιωσε. Η Penélope Cruz μίλησε και για τη σημασία του να μοιράζεται κανείς δημόσια τέτοιες εμπειρίες, ειδικά όταν πρόκειται για καταστάσεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή.

Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό να εκφράζει μέσα από τις ταινίες και τους χαρακτήρες της όσα την αγγίζουν βαθιά, είτε πρόκειται για προσωπικές δυσκολίες είτε για κοινωνικά ζητήματα που θεωρεί άδικα. Στη νέα ταινία «The Black Ball», η Cruz υποδύεται τη Nene, μια τραγουδίστρια καμπαρέ, σε μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από τις ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών. Η ίδια εξήγησε ότι τα LGBTQ+ θέματα της ταινίας την άγγιξαν ιδιαίτερα και αποτέλεσαν βασικό λόγο για να συμμετάσχει στο project. «Όταν βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητούνται, νιώθω έντονη ανάγκη να εκφραστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο ρόλος της στην ταινία δεν έχει μεγάλη διάρκεια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στην απόφασή της να πει το «ναι». Για εκείνη, μεγαλύτερη σημασία έχει πάντα η δύναμη της ιστορίας και το συναίσθημα που της αφήνει ένα σενάριο.

