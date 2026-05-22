Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 22.05.2026

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά

Η πρεμιέρα του «La Bola Negra» στο Cannes 2026 συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό standing ovation διάρκειας 20 λεπτών
Πόπη Βασιλείου

Το Cannes Film Festival 2026 είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα του κινηματογραφικού κόσμου, όμως η πρεμιέρα της ταινίας «La Bola Negra» ήρθε να δημιουργήσει μία από τις πιο έντονες και συναισθηματικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Η Penélope Cruz, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και βραβευμένες ηθοποιούς της Ισπανίας και η μοναδική Ισπανίδα ηθοποιός με Όσκαρ, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ενθουσιώδους κοινού που την αποθέωσε με ένα standing ovation διάρκειας 20 λεπτών, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχησή της στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 21 Μαΐου 2026 και αποτελεί τη νέα δημιουργία των Los Javis, του σκηνοθετικού διδύμου Javier Calvo και Javier Ambrossi, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια ξεχωριστή ταυτότητα στο ισπανικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό τοπίο. Με επιτυχίες όπως το «Paquita Salas» και το «Veneno», οι δύο δημιουργοί έχουν συνδεθεί με ιστορίες που αγγίζουν βαθιά κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, κερδίζοντας ένα πιστό κοινό τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς.

Η συνεργασία τους με την Penélope Cruz στο «La Bola Negra» θεωρείται ήδη ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της καριέρας τους. Η παρουσία της ηθοποιού στον πρωταγωνιστικό ρόλο δίνει στην ταινία ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς συνδυάζει τη διεθνή της ακτινοβολία με τη χαρακτηριστική δημιουργική ταυτότητα των Los Javis.

Οι δύο σκηνοθέτες έχουν χτίσει τη φήμη τους μέσα από μια δεκαετή πορεία στην ισπανόφωνη τηλεόραση, ξεχωρίζοντας για τις τολμηρές αφηγήσεις τους γύρω από την queer κοινότητα και τις κοινωνικές τάξεις στην Ισπανία. Το «La Bola Negra» αποτελεί τη μέχρι σήμερα πιο φιλόδοξη κινηματογραφική τους προσπάθεια, φέρνοντας τη δημιουργική τους γλώσσα στη μεγάλη οθόνη του πιο σημαντικού κινηματογραφικού φεστιβάλ στον κόσμο.

Η έντονη αντίδραση του κοινού στο Cannes 2026 δείχνει πως το φιλμ ήδη ξεπερνά τα όρια μιας απλής πρεμιέρας, μετατρέποντάς το σε γεγονός με διεθνή αντίκτυπο. Το 20λεπτο standing ovation αποτελεί από μόνο του μια ένδειξη της συναισθηματικής δύναμης της ταινίας, αλλά και της απήχησης που έχει η συνεργασία ανάμεσα στη Penélope Cruz και τους Los Javis.

Το «La Bola Negra» έρχεται έτσι να σηματοδοτήσει μια νέα δημιουργική κορύφωση τόσο για την Penélope Cruz όσο και για τους Los Javis, σε μια στιγμή όπου το ισπανικό σινεμά δείχνει πιο εξωστρεφές και δυναμικό από ποτέ.

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

Αθηνά Οικονομάκου: Ο «μυστικός» γάμος και το ξαφνικό bachelorette στη Λισαβόνα

«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down

«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

