Life 21.05.2026

Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με ένα αποκαλυπτικό λευκό δαντελένιο σύνολο, η Bella Hadid μετατρέπει την πρεμιέρα της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer» σε απόλυτο fashion statement
Πόπη Βασιλείου

Το Φεστιβάλ Καννών συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σκηνικό λάμψης και υψηλής μόδας και η Bella Hadid φροντίζει για ακόμη μία χρονιά να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων. Η παγκοσμίου φήμης supermodel έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο red carpet, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer», επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε αποκαλυπτική αισθητική και υψηλή ραπτική.

https://www.instagram.com/voguegreece/
https://www.instagram.com/voguegreece/

Η Bella Hadid εμφανίστηκε με ένα λευκό δαντελένιο σύνολο που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των φωτογράφων και των fashion critics, συνεχίζοντας έτσι μια σειρά από εμφανίσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τις πιο συζητημένες του φετινού φεστιβάλ. Το look της κινήθηκε σε πιο τολμηρές γραμμές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε της παρουσία σε fashion moment.

Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το event, η εμφάνισή της συνοδεύτηκε και από μια ακόμη πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια που ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από το outfit. Η Bella Hadid φόρεσε ένα custom φόρεμα του οίκου Schiaparelli, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το εμβληματικό φόρεμα που είχε φορέσει η Jane Birkin στο Gala Artists Union στο Παρίσι το 1969. Η δημιουργία αυτή απαιτούσε περισσότερες από 22.160 ώρες εργασίας, στοιχείο που από μόνο του αποτυπώνει το επίπεδο δεξιοτεχνίας και λεπτομέρειας πίσω από το σχέδιο.

https://www.instagram.com/voguegreece/
https://www.instagram.com/voguegreece/
https://www.instagram.com/voguegreece/
https://www.instagram.com/voguegreece/

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τόσο τη σύνδεση με τη Jane Birkin όσο και τη διαχρονική επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί η αισθητική της στο σύγχρονο red carpet style. Η Bella Hadid φαίνεται να συνεχίζει μια πορεία όπου η μόδα δεν λειτουργεί απλώς ως ένδυση αλλά ως αφήγηση, με κάθε της επιλογή να παραπέμπει σε πολιτισμικές και ιστορικές αναφορές.

Στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, οι εμφανίσεις της Bella Hadid έχουν ήδη συζητηθεί έντονα, όμως η συγκεκριμένη στιγμή μοιάζει να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, καθώς συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την ιστορία της μόδας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα social media γέμισαν μέσα σε λίγα λεπτά με φωτογραφίες και σχόλια για το look της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμή της ως global fashion icon.

Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bella Hadid Κάννες 2026 μόδα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

21.05.2026
Επόμενο
Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026

Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026

21.05.2026

Δες επίσης

Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT
Fashion

Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT

21.05.2026
Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού
Life

Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού

21.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media
Food

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

21.05.2026
3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις
Beauty

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

21.05.2026
Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out
Fashion

Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out

21.05.2026
Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού
Fitness

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

20.05.2026
Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι
Life

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

20.05.2026
Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!
Beauty

Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!

20.05.2026
Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw
Fashion

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη