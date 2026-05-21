Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Το Φεστιβάλ Καννών συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σκηνικό λάμψης και υψηλής μόδας και η Bella Hadid φροντίζει για ακόμη μία χρονιά να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων. Η παγκοσμίου φήμης supermodel έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο red carpet, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer», επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε αποκαλυπτική αισθητική και υψηλή ραπτική.

Η Bella Hadid εμφανίστηκε με ένα λευκό δαντελένιο σύνολο που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των φωτογράφων και των fashion critics, συνεχίζοντας έτσι μια σειρά από εμφανίσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τις πιο συζητημένες του φετινού φεστιβάλ. Το look της κινήθηκε σε πιο τολμηρές γραμμές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε της παρουσία σε fashion moment.

Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το event, η εμφάνισή της συνοδεύτηκε και από μια ακόμη πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια που ενίσχυσε το ενδιαφέρον γύρω από το outfit. Η Bella Hadid φόρεσε ένα custom φόρεμα του οίκου Schiaparelli, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το εμβληματικό φόρεμα που είχε φορέσει η Jane Birkin στο Gala Artists Union στο Παρίσι το 1969. Η δημιουργία αυτή απαιτούσε περισσότερες από 22.160 ώρες εργασίας, στοιχείο που από μόνο του αποτυπώνει το επίπεδο δεξιοτεχνίας και λεπτομέρειας πίσω από το σχέδιο.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τόσο τη σύνδεση με τη Jane Birkin όσο και τη διαχρονική επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί η αισθητική της στο σύγχρονο red carpet style. Η Bella Hadid φαίνεται να συνεχίζει μια πορεία όπου η μόδα δεν λειτουργεί απλώς ως ένδυση αλλά ως αφήγηση, με κάθε της επιλογή να παραπέμπει σε πολιτισμικές και ιστορικές αναφορές.

Στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, οι εμφανίσεις της Bella Hadid έχουν ήδη συζητηθεί έντονα, όμως η συγκεκριμένη στιγμή μοιάζει να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, καθώς συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με την ιστορία της μόδας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα social media γέμισαν μέσα σε λίγα λεπτά με φωτογραφίες και σχόλια για το look της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμή της ως global fashion icon.

