Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Η Bella Hadid επέστρεψε δυναμικά στο Φεστιβάλ των Καννών 2026, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τον αδερφό της Anwar Hadid
Η Bella Hadid έκανε για ακόμη μία χρονιά αισθητή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Καννών 2026, επιβεβαιώνοντας πως κάθε της εμφάνιση στον γαλλικό θεσμό αποτελεί από μόνη της fashion γεγονός. Αυτή τη φορά, η διάσημη supermodel δεν περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί, αλλά συνοδευόταν από τον αδερφό της Anwar Hadid, προσθέτοντας μια πιο προσωπική και οικογενειακή νότα σε μια από τις πιο λαμπερές βραδιές του φεστιβάλ.

Η Bella Hadid έφθασε στη Νίκαια και στις Κάννες σε χαλαρό, sporty mood, πριν μεταμορφωθεί για την επίσημη εμφάνισή της στο red carpet του φεστιβάλ. Παράλληλα, είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τα ανεπιτήδευτα beach looks της στο Αντίμπ, επιβεβαιώνοντας πως το στυλ της δεν περιορίζεται μόνο στις επίσημες εμφανίσεις, αλλά αποτελεί μέρος της καθημερινής της αισθητικής.

Για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Garance» της Jeanne Herry, η Bella Hadid επέλεξε ένα custom λευκό strapless Prada gown, που συνδύαζε απόλυτη κομψότητα με Old Hollywood επιρροές. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα Chopard, λαμπερό styling και μια dramatic σιλουέτα που τράβηξε όλα τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί.

Δίπλα της, ο Anwar Hadid επέλεξε ένα κλασικό μαύρο tuxedo με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, κρατώντας έναν πιο διακριτικό ρόλο ώστε να αναδειχθεί η παρουσία της αδερφής του. Οι δύο τους περπάτησαν μαζί στο red carpet, με την Bella να τον κρατά από το χέρι, δημιουργώντας ένα από τα πιο συζητημένα sibling moments του φετινού φεστιβάλ.

Η εμφάνιση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά εντυπωσιακών looks της Bella Hadid στις Κάννες, καθώς ήδη έχει εμφανιστεί με αρχειακά κομμάτια Elie Saab και Prada σε διάφορες εξόδους της στη Γαλλική Ριβιέρα. Κάθε της παρουσία επιβεβαιώνει ότι το Φεστιβάλ Καννών δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τη χαρακτηριστική της αισθητική και τη σταθερή της ικανότητα να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε fashion στιγμή.

