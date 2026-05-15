Life 15.05.2026

Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών έκανε τους πάντες να μιλούν ξανά για τη γυναίκα που επιμένει να γερνά με τους δικούς της όρους
Πόπη Βασιλείου

Η Joan Collins, η θρυλική σταρ του Hollywood, εμφανίστηκε, στα 92 της χρόνια, στο 79ο Cannes Film Festival και κατάφερε ξανά να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα και η λάμψη δεν έχουν ηλικία. Με λευκή δημιουργία, μαύρα γάντια και διαμαντένια κοσμήματα, η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η αδίστακτη Alexis Colby στο Dynasty περπάτησε στο κόκκινο χαλί με έναν αέρα που θύμισε την εποχή της αυθεντικής χολιγουντιανής λάμψης. Και κάπως έτσι, ξεκίνησε ξανά η ίδια συζήτηση που ακολουθεί κάθε δημόσια εμφάνισή της: πώς καταφέρνει να δείχνει τόσο εντυπωσιακή στα 92 της;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια έχει απαντήσει πολλές φορές ότι δεν πιστεύει στις υπερβολές ούτε στις ακραίες στερήσεις. Αντίθετα, επιμένει στη συνέπεια, στη φροντίδα και στο μέτρο. Από νεαρή ηλικία αγαπούσε τον χορό και περνούσε ώρες σε νυχτερινά κέντρα και πίστες, ενώ αργότερα ενέταξε στη ζωή της τη γυμναστική και το pilates, προσαρμόζοντας πάντα το πρόγραμμά της στις ανάγκες του σώματός της. Στη διατροφή της ακολουθεί επίσης μια ισορροπημένη φιλοσοφία. Αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό, αλλά δεν στερείται όσα απολαμβάνει. Ένα από τα πιο γνωστά μυστικά της είναι πως τρώει καθημερινά αβοκάντο, ενώ παίρνει βιταμίνες C και E και Ωμέγα έλαια. Παρ’ όλα αυτά, δεν κρύβει ότι απολαμβάνει κρασί, γλυκά ή ακόμα και τοστ με καφέ και ζάχαρη.

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

Η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν γεμίζω τον εαυτό μου με φαγητό. Τρώω μόνο το μισό απ’ ό,τι υπάρχει στο πιάτο μου και δεν στερούμαι». Όσο για τις αισθητικές επεμβάσεις, η στάση της παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια. Η βραβευμένη με Golden Globe Awards ηθοποιός επιμένει ότι δεν έχει κάνει μπότοξ ή ενέσεις, παρότι πολλοί δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ έχει σχολιάσει: «Όταν βλέπω γυναίκες της ηλικίας μου, σκέφτομαι ότι δείχνω αρκετά καλά».

Ένα ακόμη μυστικό που ακολουθεί πιστά είναι ο ύπνος ανάσκελα. Η Joan Collins έχει εξηγήσει ότι εκπαιδεύτηκε να μην κοιμάται στο πλάι, επειδή θεωρεί ότι το πρόσωπο πιέζεται στο μαξιλάρι και «τσαλακώνεται». Παράλληλα, δηλώνει φανατική του αντηλιακού εδώ και δεκαετίες, ενώ δεν κοιμάται ποτέ χωρίς να αφαιρέσει το μακιγιάζ της και χωρίς να βάλει κρέμα προσώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη και τα μικρά beauty tricks της παραμένουν old Hollywood. Πριν από σημαντικές εμφανίσεις ή μετά από πολύωρα ταξίδια, χρησιμοποιεί παγωμένα βαμβάκια στα μάτια για να μειώσει το πρήξιμο και να δείχνει πιο ξεκούραστη. Η πρόσφατη εμφάνισή της στις Κάννες συνδέθηκε και με τη νέα της ταινία, My Duchess, όπου υποδύεται τη Wallis Simpson, τη Δούκισσα του Windsor. Και μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως η Joan Collins εξακολουθεί να αποδεικνύει πως κάποιες γυναίκες δεν χρειάζονται υπερβολική προσπάθεια για να κλέψουν την παράσταση.

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Joan Collins Κάννες 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

15.05.2026
Επόμενο
Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

15.05.2026

Δες επίσης

Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα
Food

Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα

15.05.2026
Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν
Life

Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

15.05.2026
Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson
Fashion

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026
H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ
Beauty

H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

15.05.2026
Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s
Fashion

Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s

15.05.2026
«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα
Fashion

«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα

15.05.2026
Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει
Beauty

Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει

15.05.2026
Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood
Fashion

Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood

15.05.2026
Cannes 2026: Όταν το κόκκινο χαλί γίνεται πασαρέλα υψηλής ραπτικής
Fashion

Cannes 2026: Όταν το κόκκινο χαλί γίνεται πασαρέλα υψηλής ραπτικής

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία