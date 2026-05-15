Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών έκανε τους πάντες να μιλούν ξανά για τη γυναίκα που επιμένει να γερνά με τους δικούς της όρους

Η Joan Collins, η θρυλική σταρ του Hollywood, εμφανίστηκε, στα 92 της χρόνια, στο 79ο Cannes Film Festival και κατάφερε ξανά να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα και η λάμψη δεν έχουν ηλικία. Με λευκή δημιουργία, μαύρα γάντια και διαμαντένια κοσμήματα, η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η αδίστακτη Alexis Colby στο Dynasty περπάτησε στο κόκκινο χαλί με έναν αέρα που θύμισε την εποχή της αυθεντικής χολιγουντιανής λάμψης. Και κάπως έτσι, ξεκίνησε ξανά η ίδια συζήτηση που ακολουθεί κάθε δημόσια εμφάνισή της: πώς καταφέρνει να δείχνει τόσο εντυπωσιακή στα 92 της;

Η ίδια έχει απαντήσει πολλές φορές ότι δεν πιστεύει στις υπερβολές ούτε στις ακραίες στερήσεις. Αντίθετα, επιμένει στη συνέπεια, στη φροντίδα και στο μέτρο. Από νεαρή ηλικία αγαπούσε τον χορό και περνούσε ώρες σε νυχτερινά κέντρα και πίστες, ενώ αργότερα ενέταξε στη ζωή της τη γυμναστική και το pilates, προσαρμόζοντας πάντα το πρόγραμμά της στις ανάγκες του σώματός της. Στη διατροφή της ακολουθεί επίσης μια ισορροπημένη φιλοσοφία. Αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό, αλλά δεν στερείται όσα απολαμβάνει. Ένα από τα πιο γνωστά μυστικά της είναι πως τρώει καθημερινά αβοκάντο, ενώ παίρνει βιταμίνες C και E και Ωμέγα έλαια. Παρ’ όλα αυτά, δεν κρύβει ότι απολαμβάνει κρασί, γλυκά ή ακόμα και τοστ με καφέ και ζάχαρη.

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

Η ίδια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν γεμίζω τον εαυτό μου με φαγητό. Τρώω μόνο το μισό απ’ ό,τι υπάρχει στο πιάτο μου και δεν στερούμαι». Όσο για τις αισθητικές επεμβάσεις, η στάση της παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια. Η βραβευμένη με Golden Globe Awards ηθοποιός επιμένει ότι δεν έχει κάνει μπότοξ ή ενέσεις, παρότι πολλοί δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ έχει σχολιάσει: «Όταν βλέπω γυναίκες της ηλικίας μου, σκέφτομαι ότι δείχνω αρκετά καλά».

Dame Joan Collins, 92, looked breathtaking at the Cannes Film Festival, leaving fans in awe. The legendary actress dazzled in a sculptural white dress, absolutely stealing the show ✨ ️ : Getty#DameJoanCollins #CannesFilmFestival pic.twitter.com/Xg25RTBNjN — HELLO! Canada (@HelloCanada) May 13, 2026

Ένα ακόμη μυστικό που ακολουθεί πιστά είναι ο ύπνος ανάσκελα. Η Joan Collins έχει εξηγήσει ότι εκπαιδεύτηκε να μην κοιμάται στο πλάι, επειδή θεωρεί ότι το πρόσωπο πιέζεται στο μαξιλάρι και «τσαλακώνεται». Παράλληλα, δηλώνει φανατική του αντηλιακού εδώ και δεκαετίες, ενώ δεν κοιμάται ποτέ χωρίς να αφαιρέσει το μακιγιάζ της και χωρίς να βάλει κρέμα προσώπου.

Ακόμη και τα μικρά beauty tricks της παραμένουν old Hollywood. Πριν από σημαντικές εμφανίσεις ή μετά από πολύωρα ταξίδια, χρησιμοποιεί παγωμένα βαμβάκια στα μάτια για να μειώσει το πρήξιμο και να δείχνει πιο ξεκούραστη. Η πρόσφατη εμφάνισή της στις Κάννες συνδέθηκε και με τη νέα της ταινία, My Duchess, όπου υποδύεται τη Wallis Simpson, τη Δούκισσα του Windsor. Και μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως η Joan Collins εξακολουθεί να αποδεικνύει πως κάποιες γυναίκες δεν χρειάζονται υπερβολική προσπάθεια για να κλέψουν την παράσταση.

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα