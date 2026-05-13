Fashion 13.05.2026

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η υποψήφια για Όσκαρ σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα με Gucci και Jacquemus looks, καθώς και μια λαμπερή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η υποψήφια για Όσκαρ Demi Moore τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της στη Γαλλική Ριβιέρα, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στις Κάννες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το status της ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons του Χόλιγουντ. Κατά την άφιξή της σε δείπνο πριν από την τελετή, η ηθοποιός επέλεξε ένα total look του οίκου Gucci, με ζαχαρί-μπεζ bomber jacket από τη συλλογή Pre-Fall 2026, το οποίο συνδύασε με λευκό T-shirt και μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο σύνολο ανάμεσα στο casual και το πολυτελές.

demi_moore
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εντυπωσιακή της παρουσία συνεχίστηκε και στην επίσημη παρουσίαση της κριτικής επιτροπής προς τους δημοσιογράφους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, όπου η Μουρ εμφανίστηκε με τη βοήθεια του στιλίστα της, Brad Goreski. Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση επέλεξε ένα strapless πουά φόρεμα του οίκου Jacquemus από τη συλλογή Ready-to-Wear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, το οποίο συνδύασε με λευκές μυτερές γόβες με φιόγκους, ασορτί πουά μίνι τσάντα, διακριτικά κοσμήματα και oversized cat-eye γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας ένα look που συνδύαζε retro αναφορές με σύγχρονη αισθητική.

Rosalía effect: Πώς να φορέσεις το κόκκινο φόρεμα σαν it girl

Η λαμπερή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών

Λίγο αργότερα, στην επίσημη πρεμιέρα του φεστιβάλ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια custom δημιουργία του οίκου Jacquemus, η οποία ξεχώρισε για τη λεπτομερή κατασκευή της. Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με πέρλες και παγιέτες που δημιουργούσαν μια εντυπωσιακή μαργαριταρένια λάμψη, ενώ η σιλουέτα του αγκάλιαζε το σώμα και κατέληγε σε γοργονέ γραμμή με εντυπωσιακή ουρά, προσδίδοντας δραματικότητα και υψηλή ραπτική αισθητική στην εμφάνιση.

Κοσμήματα Chopard και old Hollywood glamour

Για να ολοκληρώσει το red carpet look της, η Demy Moore επέλεξε κοσμήματα του οίκου Chopard, φορώντας ένα εκθαμβωτικό σετ με διαμάντια που περιλάμβανε κολιέ, σκουλαρίκια και δαχτυλίδι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη λαμπερή εικόνα της. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, προσθέτοντας μια διαχρονική πινελιά παλιού Χόλιγουντ, που ταίριαζε απόλυτα με το σκηνικό της Γαλλικής Ριβιέρας και την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ των Καννών.

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Demi Moore Gucci Κάννες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

13.05.2026
Επόμενο
«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

13.05.2026

Δες επίσης

Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο
Beauty

Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο

13.05.2026
Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια
Fashion

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

13.05.2026
Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου
Life

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

13.05.2026
Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026
Fashion

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

13.05.2026
Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο
Beauty

Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο

13.05.2026
Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου
Life

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

12.05.2026
Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου
Life

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

12.05.2026
Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα
Life

Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα

12.05.2026
MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok
Beauty

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια