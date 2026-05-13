Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Η υποψήφια για Όσκαρ Demi Moore τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της στη Γαλλική Ριβιέρα, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στις Κάννες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το status της ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons του Χόλιγουντ. Κατά την άφιξή της σε δείπνο πριν από την τελετή, η ηθοποιός επέλεξε ένα total look του οίκου Gucci, με ζαχαρί-μπεζ bomber jacket από τη συλλογή Pre-Fall 2026, το οποίο συνδύασε με λευκό T-shirt και μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο σύνολο ανάμεσα στο casual και το πολυτελές.

Η εντυπωσιακή της παρουσία συνεχίστηκε και στην επίσημη παρουσίαση της κριτικής επιτροπής προς τους δημοσιογράφους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, όπου η Μουρ εμφανίστηκε με τη βοήθεια του στιλίστα της, Brad Goreski. Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση επέλεξε ένα strapless πουά φόρεμα του οίκου Jacquemus από τη συλλογή Ready-to-Wear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, το οποίο συνδύασε με λευκές μυτερές γόβες με φιόγκους, ασορτί πουά μίνι τσάντα, διακριτικά κοσμήματα και oversized cat-eye γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας ένα look που συνδύαζε retro αναφορές με σύγχρονη αισθητική.

Η λαμπερή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών

Λίγο αργότερα, στην επίσημη πρεμιέρα του φεστιβάλ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια custom δημιουργία του οίκου Jacquemus, η οποία ξεχώρισε για τη λεπτομερή κατασκευή της. Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με πέρλες και παγιέτες που δημιουργούσαν μια εντυπωσιακή μαργαριταρένια λάμψη, ενώ η σιλουέτα του αγκάλιαζε το σώμα και κατέληγε σε γοργονέ γραμμή με εντυπωσιακή ουρά, προσδίδοντας δραματικότητα και υψηλή ραπτική αισθητική στην εμφάνιση.

Κοσμήματα Chopard και old Hollywood glamour

Για να ολοκληρώσει το red carpet look της, η Demy Moore επέλεξε κοσμήματα του οίκου Chopard, φορώντας ένα εκθαμβωτικό σετ με διαμάντια που περιλάμβανε κολιέ, σκουλαρίκια και δαχτυλίδι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη λαμπερή εικόνα της. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, προσθέτοντας μια διαχρονική πινελιά παλιού Χόλιγουντ, που ταίριαζε απόλυτα με το σκηνικό της Γαλλικής Ριβιέρας και την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ των Καννών.

