Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

Η θεατρική σκηνή της Ελλάδας μπαίνει σε ρυθμούς απονομών, καθώς ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία του χώρου: τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν». Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό θέατρο, τιμώντας κάθε χρόνο ανερχόμενους ηθοποιούς αλλά και ερμηνείες που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της θεατρικής σεζόν, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον καλλιτεχνών, κοινού και ειδικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η φετινή διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και οργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, και θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό θέατρο Ακροπόλ Παλλάς, έναν χώρο με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα και μακρά θεατρική παράδοση.

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς δεν πρόκειται μόνο για μια απονομή βραβείων, αλλά για μια γιορτή του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τη συνεχή εξέλιξη της σκηνής.

Υποψήφιες για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, οι τρεις υποψήφιες ηθοποιοί είναι:

Έβελυν Ασουάντ, για την ερμηνεία της ως Κασσάνδρα στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, η οποία παρουσιάστηκε στα Επιδαύρια 2024 και επανήλθε το 2025. Νάντια Κατσούρα, για τον ρόλο της Μαργαρίτας στο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο. Λήδα Κουτσοδασκάλου, για την ερμηνεία της ως Λώρα στο «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν».

Υποψήφιοι για το βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών, οι υποψήφιοι είναι:

Χρήστος Διαμαντούδης, για τον ρόλο του Χάμεντ στο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο Άλμα. Γιώργος Ζυγούρης, για τον Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο. Βασίλης Μπούτσικος, για δύο διαφορετικούς ρόλους: το Αγορι στο «Καταραμένος κόσμος» (Μαυρογεωργίου – Διαμαντοπούλου) στο Θέατρο Τέχνης Φρυνίχου, τον Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου στο θέατρο Δίπυλον. Πάνος Παπαδόπουλος, για τον Βλαδίμηρο στο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα. Νίκος Στεργιώτης, για τον Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα στο θέατρο Studio Μαυρομιχάλη. Βασίλης Τρυφουλτσάνης, για τον Πασκουάλ Άντερσεν στο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη στο θέατρο ΠΛΥΦΑ.

Η επιλογή των νικητών δεν γίνεται τυχαία, αλλά από δύο ξεχωριστές πενταμελείς επιτροπές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού. Οι επιτροπές αποτελούνται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, εξασφαλίζοντας αξιοκρατία και καλλιτεχνικό κύρος στη διαδικασία.

Τα φετινά Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» αναμένεται να αποτελέσουν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της θεατρικής χρονιάς. Οι υποψηφιότητες αποτυπώνουν τη δυναμική της νέας γενιάς ηθοποιών αλλά και τη συνεχή εξέλιξη της ελληνικής σκηνής. Η τελετή στο Ακροπόλ Παλλάς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τους ανθρώπους του θεάτρου. Όλα πλέον οδηγούν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναγνώριση και καλλιτεχνική λάμψη.

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων