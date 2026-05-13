Θέατρο 13.05.2026

Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» 2026 - Η αναλυτική λίστα
Ειρήνη Στόφυλα

Η θεατρική σκηνή της Ελλάδας μπαίνει σε ρυθμούς απονομών, καθώς ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία του χώρου: τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν». Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό θέατρο, τιμώντας κάθε χρόνο ανερχόμενους ηθοποιούς αλλά και ερμηνείες που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της θεατρικής σεζόν, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον καλλιτεχνών, κοινού και ειδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η φετινή διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και οργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, και θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό θέατρο Ακροπόλ Παλλάς, έναν χώρο με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα και μακρά θεατρική παράδοση.

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς δεν πρόκειται μόνο για μια απονομή βραβείων, αλλά για μια γιορτή του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τη συνεχή εξέλιξη της σκηνής.

Υποψήφιες για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, οι τρεις υποψήφιες ηθοποιοί είναι:

  1. Έβελυν Ασουάντ, για την ερμηνεία της ως Κασσάνδρα στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, η οποία παρουσιάστηκε στα Επιδαύρια 2024 και επανήλθε το 2025.
  2. Νάντια Κατσούρα, για τον ρόλο της Μαργαρίτας στο «Φάουστ» του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο.
  3. Λήδα Κουτσοδασκάλου, για την ερμηνεία της ως Λώρα στο «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν».

Υποψήφιοι για το βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών, οι υποψήφιοι είναι:

  1. Χρήστος Διαμαντούδης, για τον ρόλο του Χάμεντ στο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο Άλμα.
  2. Γιώργος Ζυγούρης, για τον Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο.
  3. Βασίλης Μπούτσικος, για δύο διαφορετικούς ρόλους: το Αγορι στο «Καταραμένος κόσμος» (Μαυρογεωργίου – Διαμαντοπούλου) στο Θέατρο Τέχνης Φρυνίχου, τον Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου στο θέατρο Δίπυλον.
  4. Πάνος Παπαδόπουλος, για τον Βλαδίμηρο στο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα.
  5. Νίκος Στεργιώτης, για τον Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα στο θέατρο Studio Μαυρομιχάλη.
  6. Βασίλης Τρυφουλτσάνης, για τον Πασκουάλ Άντερσεν στο «Το Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη στο θέατρο ΠΛΥΦΑ.

Η επιλογή των νικητών δεν γίνεται τυχαία, αλλά από δύο ξεχωριστές πενταμελείς επιτροπές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού. Οι επιτροπές αποτελούνται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, εξασφαλίζοντας αξιοκρατία και καλλιτεχνικό κύρος στη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα φετινά Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» αναμένεται να αποτελέσουν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της θεατρικής χρονιάς. Οι υποψηφιότητες αποτυπώνουν τη δυναμική της νέας γενιάς ηθοποιών αλλά και τη συνεχή εξέλιξη της ελληνικής σκηνής. Η τελετή στο Ακροπόλ Παλλάς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τους ανθρώπους του θεάτρου. Όλα πλέον οδηγούν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναγνώριση και καλλιτεχνική λάμψη.

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ηθοποιοί Θεατρικά Βραβεία ΘΕΑΤΡΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

13.05.2026
Επόμενο
Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

13.05.2026

Δες επίσης

Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό
City Guide

Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό

12.05.2026
Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ
City Guide

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

12.05.2026
Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026
Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
City Guide

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

12.05.2026
Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός
City Guide

Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός

12.05.2026
Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής

12.05.2026
Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»
City Guide

Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»

06.05.2026
16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων
City Guide

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

06.05.2026
«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»
City Guide

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

06.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια