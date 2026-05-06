16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

Το 16ο Off-Off Athens Theatre Festival θα πραγματοποιηθεί 25 Μαΐου - 23 Ιουνίου 2026 στο θέατρο Επί Κολωνώ και για 16η χρονιά μας καλεί να γνωρίσουμε νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, νέους καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου σε ένα, όπως πάντα, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα! Δείτε τις 23 ομάδες

Οι σπινθήρες είναι μικρές, απρόβλεπτες εκλάμψεις. Εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς διάρκεια, αλλά με ένταση.

Είναι η στιγμή που κάτι γεννιέται — πριν αποκτήσει μορφή, ταυτότητα, πριν γίνει ύλη. Κάθε μεγάλη θεατρική στιγμή, κάθε ανατρεπτική ιδέα, ξεκινά πάντα από κάτι μικρό, στιγμιαίο, αλλά εκρηκτικό – έναν Σπινθήρα – που μοιάζει με εκείνη την πρώτη ανάγκη: μια ιδέα που ζητά να ειπωθεί, ένα σώμα που αναζητά τη σκηνή, μια ομάδα που δοκιμάζει να σταθεί μπροστά στο κοινό, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει.

Εδώ και 16 χρόνια, το θέατρο Επί Κολωνώ έχει μετατραπεί στον χώρο, όπου αυτοί οι δημιουργικοί σπινθήρες βρίσκουν το οξυγόνο για να γίνουν φλόγα. Εδώ και 16 χρόνια το θέατρο Επί Κολωνώ προσφέρει σε νέους δημιουργούς και θεατρικές ομάδες, που βρίσκονται στην αρχή ή σε μια κρίσιμη καμπή της καλλιτεχνικής τους πορείας ένα σημείο συνάντησης, για να αρθρώσουν το δικό τους προσωπικό λόγο και να πειραματιστούν.

Κάθε καλοκαίρι, το θέατρο Επί Κολωνώ φιλοξενεί για λίγες εβδομάδες παραστάσεις και σκηνικές δράσεις που δεν επιδιώκουν την τελειότητα, αλλά τη ζωντανή συνάντηση με τον θεατή.

Το φεστιβάλ λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής, ανταλλαγής και παρουσίας.

Ένας τόπος όπου διαφορετικές φωνές, αισθητικές και αναζητήσεις συνυπάρχουν, συγκρούονται, συνομιλούν — και αφήνουν το αποτύπωμά τους, έστω και στιγμιαία.

Το Επί Κολωνώ στηρίζει έμπρακτα αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας τον χώρο, την τεχνική υποδομή και τη φροντίδα, που χρειάζεται μια πρώτη δημόσια εμφάνιση. Με την πεποίθηση ότι κάθε σπινθήρας, όσο μικρός ή φευγαλέος κι αν μοιάζει, μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας μεγαλύτερης διαδρομής.

Οι παραστάσεις που θα ξεχωρίσουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα συνεχίσουν την πορεία τους στο ΜΠΙΖΖΖ 2027…! σε συμπαραγωγή με το θέατρο Επί Κολωνώ, ως μια φυσική συνέχεια της πρώτης αυτής εμφάνισης.

Είστε έτοιμοι να ανάψουμε την σπίθα της έμπνευσης και της δημιουργίας;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για αγορά εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/off-off-athens-theater-festival-2026/

Διάρκεια Φεστιβάλ: Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2026

Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, Αθήνα)

Διάρκεια Παραστάσεων: Οι παραστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

Κάρτα για 10 παραστάσεις: 50€

Ώρα έναρξης: Καθημερινά στις 20:15 για την πρώτη παράσταση και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:00

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 19.00 ως αργά το βράδυ.

Ομάδα 1η

Δευτέρα 25 Μαΐου στις 20:15 & Τρίτη 26 Μαΐου στις 22:00

«Hyperspace ή αλλιώς»

Στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, δύο ζευγάρια, το ένα στην Γερμανία (οικονομικοί μετανάστες) και το άλλο στην Ελλάδα βιώνουν την επιλογή τους. Δηλαδή, τα προβλήματα της διαμονής τους σε μια ξένη χώρα αφενός και αφετέρου τα θέματα που προκύπτουν από τη παραμονή τους σε μια χώρα που καταρρέει οικονομικά. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η γυναίκα του ενός ζευγαριού συναντιέται με τον άντρα του άλλου ζευγαριού…

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Group thea-try της Καλλιτεχνικής Ένωσης Δήμου Ωρωπού

Συγγραφέας: Δανάη Λιοδάκη

Σκηνοθεσία: Νικόλας Φραγκάκης

Σκηνικά/Κοστούμια/Επιμέλεια ήχου-φωτισμού: Γιάννης Σελεπές

Επιμέλεια μουσικής: Τάσος Αντωνίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζο Σαράντη

Ερμηνεύουν: Ζήσης Λαγιόκαπας, Γεωργία Νικητοπούλου, Γιώργος Σιαφάκας, Σάντρα Χατζηαλεξίου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/hBKFpZK8UFQ

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 2η

Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:15 & Τετάρτη 27 Μαΐου στις 22:00

«Στον κύριο Τζέι (Calling mrJ)»

Το έργο διαδραματίζεται μέσα σε ένα σπίτι, μάλλον. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Η Λ. γυρίζει επιτέλους σπίτι, μάλλον, έχοντας για άλλη μια φορά χορέψει, μάλλον με επιτυχία, την “χορογραφία” της ζωής. Ψάχνει να μιλήσει σε κάποιον για την πραγματικότητα, να της πει αν υπάρχει όντως ή αν είναι όλα ένα όνειρο του πεντάχρονου εαυτού της, πόσο ανακουφιστικό θα ήταν, κύριε Τζέι! Η πραγματικότητα, όμως, είναι εδώ, αντίθετα με τον κύριο Τζέι, υπάρχει χωρίς να φαίνεται, στους αληθινούς ανθρώπους φαίνεται, χωρίς να υπάρχει; Τι πήγε στραβά, κύριε Τζέι; Τώρα που μεγαλώσαμε, τι γίναμε;

Η παράσταση αυτή είναι αφιερωμένη σε άτομα ή ιδέες που δεν είναι πια εδώ, αλλά που σμίλεψαν το πρόσωπο που έχουμε σήμερα και μέσα από χιούμορ και σουρεαλισμό, θίγει θέματα διαταραχών αποπροσωποποίησης και αποπραγματοποίησης, διαταραχές αντίληψης για τις οποίες δεν γίνεται αρκετά λόγος, και για τις οποίες συχνά οι πάσχοντες αμφιβάλλουν, καθώς τείνουν να νιώθουν ότι ψεύδονται οι ίδιοι όταν τις βιώνουν. Όμως δεν κρατάει για πάντα. Μάλλον.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Θέατρο εΦ – ομάδα θεάτρου

Συγγραφέας: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Σκηνοθεσία: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Δραματουργία: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Θέατρο εΦ – Σοφία Χατζηγιάννη

Φωτισμοί: Θέατρο εΦ

Μουσική σύνθεση: Moby (mobygratis.com) και Eli and the Portraits

Μουσική επιμέλεια: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Κίνηση: Θέατρο εΦ

Σχεδιασμός αφίσας: Χρήστος Καλογριδάκης

Φωτογραφίες: Αναστασία Ζησοπούλου

Ερμηνεύουν: Λένια Κοκκίνου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/4sWOI9fx__U

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 3η

Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:15 & Πέμπτη 28 Μαΐου στις 22:00

«Μικρός Καναδάς»

Ο επιστάτης μιας βιοτεχνίας στον Ασπρόπυργο, Λουκάς, ανακαλύπτει ένα πτώμα στην αποθήκη των εγκαταστάσεων. Όταν το πληροφορείται ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας, Αντώνης, αποφασίζει να αποσιωπήσει το γεγονός, επειδή πρόκειται να επισκεφθεί την επιχείρηση επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την τελική έγκριση βιομηχανικής άδειας. Παράλληλα, καταφθάνει μια μητέρα, η Μαρία, που αναζητά τον γιο της, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη βιοτεχνία την προηγούμενη μέρα με το σχολείο του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: Miserdé

Συγγραφέας: Τζίνα Στεφανοπούλου

Σκηνοθεσία: Νίκος Χρονόπουλος

Δραματουργία: Τζίνα Στεφανοπούλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νεφέλη Κωνσταντινίδη- Νίκος Χρονόπουλος

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Άγγελος Λιάγκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νεφέλη Κωνσταντινίδη

Σχεδιασμός αφίσας: Αλέκα Καμπέρη

Φωτογραφίες: Άγγελος Τζουανάκης

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Γαλανάκη, Νίκος Καραστέργιος, Άγγελος Λιάγκος

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/uh3XEODAII0

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 4η

Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20:15 & Παρασκευή 29 Μαΐου στις 22:00

«Ο Εφιάλτης Ενός Ηθοποιού»

Ο Τζορτζ είναι ένας λογιστής ήπιων τόνων που ξυπνά παγιδευμένος μέσα στο αγχώδες όνειρο κάποιου άλλου. Στα παρασκήνια ενός θεάτρου, ο πρωταγωνιστής τραυματίζεται και ο Τζορτζ σπρώχνεται στη σκηνή για να τον αντικαταστήσει. Ακολουθεί μια θεατρική ελεύθερη πτώση. Ο Τζορτζ εκσφενδονίζεται μέσα σε ένα χάος από «κλασικά έργα», εντελώς απροετοίμαστος. Γύρω του, σταρ του θεάτρου αγωνιούν να διατηρήσουν τις ερμηνείες τους ενώ η υπεύθυνη σκηνής προσπαθεί να κρατήσει την παράσταση σε ροή. Καθώς τα θεατρικά στυλ συγκρούονται και η λογική εγκαταλείπει το σανίδι, ο Τζορτζ, ο απρόθυμος αντικαταστάτης, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβιώσει από την τρέλα ή… να ξυπνήσει.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: In Flux | Theater Group

Συγγραφέας: Christopher Durang

Μετάφραση: Αγαμέμνων Καλογράνης, Έλσα Ζαρρή

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αναγνωστάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλσα Ζαρρή

Σχεδιασμός αφίσας: Χαράλαμπος Ανδρέου

Φωτογραφίες/Trailer: Μίλτος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Αναγνωστάκης

Σκηνογραφία: Νόνα Σούντη

Ερμηνεύουν: Αγαμέμνων Καλογράνης, Δανάη Μαθιουλάκη, Δανάη Μικέδη – Προδρόμου, Έλσα Ζαρρή, Κώστας Γεωργιόπουλος.

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/wVkH5ShAdgU

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 5η

Παρασκευή 29 Μαΐου στις 20:15 & Σάββατο 30 Μαΐου στις 22:00

«Κλεψύδρα, μια αυτοσχεδιαστική παράσταση»

Μια ιστορία ανθρώπων που συναντιούνται, επηρεάζονται και αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους ο ένας απέναντι στον άλλον. Τι όμως τους οδήγησε μέχρι εκεί; Ξετυλίγοντας τα νήματα των ζωών τους, σαν σύγχρονοι μίτοι της Αριάδνης μέσα από τον λαβύρινθο του χρόνου, αποκαλύπτονται οι απαρχές των σχέσεων και τα κίνητρά τους. Καθώς η άμμος της κλεψύδρας κυλάει προς τα επάνω, εκεί από όπου ξεκίνησε, όλα είναι πιθανά σε αυτό το ταξίδι που κάθε φορά μας οδηγεί σε νέα μονοπάτια. Μια αυτοσχεδιαστική παράσταση, κάθε φορά διαφορετική.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ροζ Ιππότες

Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Ροζ Ιππότες

Φωτισμοί, μουσική επιμέλεια: Ροζ Ιππότες

Σχεδιασμός αφίσας: Ροζ Ιππότες

Φωτογραφίες: Ροζ Ιππότες

Ερμηνεύουν: Χαρά Ματαρέλλη, Νικόλας Πάνος, Μαρία Παπουτσή, Θάνος Πολυζώτης, Βαγγέλης Χατζηκυριάκος

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/gVPgi4apL54

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 6η

Σάββατο 30 Μαΐου στις 20:15 & Κυριακή 31 Μαΐου στις 22:00

«Ποιος ανακάλυψε την Αμερική/Τριάντα χρόνια μετά»

Δύο κορίτσια με διαφορετικούς χαρακτήρες μεγαλώνουν μαζί, κάνοντας ένα ταξίδι αυτογνωσίας αναζητώντας την ευτυχία και αναρωτώμενες για το νόημα της ζωής μέσα στο χρόνο. Η «Καίτη» εξελίσσεται με εσωστρέφεια, ενώ η «Λίζα» με εξωστρέφεια, δυο ζωές παράλληλες που τις τέμνει ο χρόνος. Η κυκλικότητα του χρόνου αλλά και όσων περιστοιχίζουν τη ζωή μας είναι βασική θεματική της σκηνοθετικής μου ματιάς.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Αιρετικές ουσίες

Συγγραφέας: βασισμένο στο έργο της Χρύσας Σπηλιώτη

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Τζαβάρα

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Ειρήνη Τζαβάρα

Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής

Μουσική επιμέλεια: Ειρήνη Τζαβάρα

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρλού Ξηνταριανού

Φωτογραφίες: Μαρία Βουτσινά

Τρέιλερ: Σπύρος Ζουρλίδης

Ερμηνεύουν: Τζίνα Ντέγκα, Μαρία Παπαϊωάννου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/RnuP41D39oY

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 7η

Κυριακή 31 Μαΐου στις 20:15 & Τρίτη 2 Ιουνίου στις 22:00

«ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ»

Ελλάδα, σήμερα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα από την αυθαίρετη και ατιμώρητη βία της εξουσίας. Μέσα από μαρτυρίες και θραύσματα μνήμης, το προσωπικό πένθος μετατρέπεται σε πολιτική καταγγελία και σε συλλογικό τραύμα, αποκαλύπτοντας μια Δικαιοσύνη που αποτυγχάνει – εσκεμμένα ή μη – να περιορίσει τη βία και επιτρέπει την κανονικοποίησή της.

Ποιος λογοδοτεί όταν η αδικία γίνεται κανονικότητα και η σιωπή μετατρέπεται σε συνενοχή;

Όπως έλεγε ο Μπρέχτ, όταν η βία της εξουσίας τελειώσει με τους άλλους, θα έρθει και για μας, και τότε δεν θα υπάρξει πια κανείς να μιλήσει.

Χθες οι συγγενείς τους, σήμερα αυτοί∙ αύριο ποιος;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Arcana

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Mario Stavri

Δραματουργία: Mario Stavri – Άντζυ Φιλήντα

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Arcana

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Mario Stavri

Κίνηση: Υρώ Γαβριατοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Ρούφα

Σχεδιασμός αφίσας: FLEEKERS hub

Φωτογραφίες/Video: Panos Karachristos

Ερμηνεύουν: Idra Kayne, Άντζυ Φιλήντα, Γιώργος Ρηγόπουλος, Mario Stavri

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/MqpAjnHGnvA

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 8η

Τρίτη 2 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 22:00

«ο άνθρωπος του δήμου»

Σε μια πόλη που γκρεμίζεται και ξαναχτίζεται διαρκώς, στην Αθήνα που όποιον δρόμο κι αν διαλέξεις θα σκοντάψεις σε κάποιο εργοτάξιο ή σ’ ένα πεζοδρόμιο γεμάτο τρύπες, κόνους και επισημάνσεις, κινείται μια παράξενη φιγούρα. Ο άνθρωπος του Δήμου. Μέσα στα ερείπια αυτής της πόλης χτίζει έναν δικό του κόσμο όπου πασχίζει να επιβιώσει. Παλεύει ενάντια στην ψευδαίσθηση του αμνημόνευτου και αναλαμβάνει έναν αλλόκοτο ρόλο: να σώσει ό,τι έχει χαθεί, να προστατεύσει κάθε χώρο μνήμης που κινδυνεύει να σβήσει.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: βίλατζερς

Συγγραφέας: Άρτεμις Λεπτοκαροπούλου

Σκηνοθεσία: Άρτεμις Λεπτοκαροπούλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Άρτεμις Δοδοπούλου

Κίνηση: Αφροδίτη Δαουλτζή

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/XNS9suHhETk

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 9η

Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 22:00

«Καλά! Ευχαριστώ!» Μια ιστορία για όσ@ μια μέρα δεν ξύπνησαν καλά

Ένα δωμάτιο, ένας άνθρωπος, ο κόσμος. Πολλές καθημερινές διαδρομές, πολλές αναμνήσεις που μοιάζουν χειροποίητες. Πολλή ζωή. Και ξαφνικά… ένα κενό. Ένα κενό εκκολαπτόμενο μέσα σε ένα δωμάτιο. Ένας άνθρωπος διαπερασμένος από ύπαρξη, ακούσια και οδυνηρή. Χωρίς προειδοποίηση. Αυτό είναι ίσως ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Αυτό είναι ίσως ένα επεισόδιο γραμμένο από ανθρώπους που μια μέρα δεν ξύπνησαν “καλά”. Ανθρώπους του σύγχρονου κόσμου που είναι ίδι@ με την κολλητή, τον σύντροφο, τον εραστή, τ@ συνάδελφ@, την αδερφή, τον γιο, τ@ περαστικ@ και δηλώνουν “καλά”. Εξάλλου ό,τι δηλώνεις αρκεί. Σωστά;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία/Σχεδιασμός Κίνησης: Κατερίνα Κας

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Μαριλένα Γεωργαντζή

Trailer βίντεο και μοντάζ: Κατερίνα Συναπίδου, Τόνια Στεφανάτου

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Κας

Ακούγονται οι φωνές των: Φανή Βλάχου, reesejohanson, Αργυρώ Κεπεσίδη, Σταύρος Κολομέτσος, Κατερίνα Συναπίδου, Τόνια Στεφανάτου, Μάντυ Φλέσσα

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/czxNpFuObB8

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 10η

Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 20:15 & Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 22:00

«Λυσιστράτες»

εμπνευσμένο από την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη

2026 μ.Χ. Ο Αριστοφάνης πέθανε. Οι γυναίκες κατέβηκαν από την Ακρόπολη. Η Λυσιστράτη κατακρεουργήθηκε πολλάκις στην Επίδαυρο. Ο πόλεμος τελείωσε. Κι ύστερα άλλοι πολλοί πόλεμοι ξεκίνησαν και τελείωσαν. Και σήμερα, ακόμα κι εκεί που δεν έχει πόλεμο, πάλι πόλεμο έχει. Σε μία εταιρία, οι γυναίκες του τμήματος μάρκετινγκ συνειδητοποιούν πως πια δε δουλεύουν για να ζούνε, αλλά ζούνε για να δουλεύουν. Κάθε μέρα, χαράματα πιασμένες από τις χειρολαβές, η κάθε μία με τα δικά της προβλήματα ξεχασμένα στην αναμονή. Μέχρι την ημέρα που συνωμοτικά, δύο ώρες πριν την βάρδια, αποφασίζουν την αποχή από τα εργασιακά τους καθήκοντα.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ομάδα Χωρίς Όνομα

Συγγραφέας: Χρήστος Κούλας

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κούλας Δραματουργία: Γιώργος Ριζόπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Καλαμπαλίκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σία Μακριδάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Καλαμπαλίκης

Φωτογραφίες: Μαριζέτα Βερούκη

Ερμηνεύουν: Αριστέα Αδαμίδου, Άννα Μαρία Θεοδόση, Βίκυ Κοκώνη, Χρήστος Κούλας, Σία Μακριδάκη, Αναστασία Μάργαρη, Δήμητρα Μπουγέλη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/I8VM1tc_e_E

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 11η

Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 6 Ιουνίου στις 22:00

«Είδα όνειρο, να στο πω;»

Μια χορική παράσταση που εξερευνά, με χιούμορ και τρυφερότητα, τις σκοτεινές περιοχές του έρωτα. Μια ακροβασία στα προσωπικά και κοινωνικά συντρίμμια που διαχωρίζουν τον εαυτό από τον άλλον. Ό,τι μας χωρίζει, είμαστε εμείς: όσα έχουμε καταναλώσει, όσα έχουμε φοβηθεί, όσα χτίσαμε και έγιναν η προσωπική μας φυλακή. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας γκρεμίσει; Και τι είναι, τελικά, η αγάπη;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Lauras

Κείμενο: Αριάδνη Χριστοφορίδου

Σκηνοθεσία: Αριάδνη Χριστοφορίδου

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Kykeon

Φωτισμοί: Βασίλης Σταυρόπουλος

Μουσική: Νεφέλη Γεωργιάδου

Κίνηση: Αναστασία Αντωνακάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Παχή

Σχεδιασμός αφίσας: Πάνος Κονιδάρης

Φωτογραφίες: Βασίλης Σταυρόπουλος

Ερμηνεύουν: Μελίνα Ποτουρίδου, Βασιλική Χρυσικού, Αριάδνη Χριστοφορίδου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/cvNMFiePrHY

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 12η

Σάββατο 6 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 7 Ιουνίου στις 22:00

«Το παιδί»

Ο Φρέντρικ και η Ανιές γνωρίζονται και ερωτεύονται σε μια στάση λεωφορείου. Ξεκινάνε μια ζωή, μέσα από την οποία προκύπτει μια εγκυμοσύνη. Το μωρό, όμως, δυστυχώς πεθαίνει στη γέννα. Και ο Φρέντρικ κι η Ανιές πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί αυτήν την κατάσταση. Ένα έργο για τον ανθρώπινο ψυχισμό, για το πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι, πώς σκεφτόμαστε, πώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κόσμο, τα συναισθήματά μας και τις καταστάσεις. Πώς αντιμετωπίζουμε το τραύμα. Μόνο μέσα από το τραύμα, το τραύμα που κρύβουμε όλοι μέσα μας, μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο – εν τη ουσία του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: the defects

Κείμενο: Jon Fosse

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης

Ερμηνεύουν: Γιώργος Ταλιάνης, Στέφη Κόντου, Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης, Έλσα Θεοχάρη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/ZSzq-8QtBAo

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 13η

Κυριακή 7 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 9 Ιουνίου στις 22:00

«έρημος ατακάμα»

Τρεις ηθοποιοί ξεκινούν ένα ταξίδι στην έρημο ατακάμα, αναζητώντας έναν τόπο και έναν λόγο για να συνεχίσουν να δημιουργούν. Η διαδρομή τους, πραγματική και φαντασιακή, μετατρέπεται σε σκηνική έρευνα για τη μνήμη, την Ιστορία και την αλήθεια. Μέσα από αφηγήσεις, σωματικές εμπειρίες και αποσπάσματα βιβλίων, η προσωπική ανάγκη για δημιουργία συναντά τη συλλογική τραυματική μνήμη της Χιλής. Η έρημος λειτουργεί ως τόπος σιωπής και αρχείο πολιτικής βίας και τραυμάτων, ενώ το έργο συνδέει ντοκουμέντο και μυθοπλασία, προτείνοντας τη δημιουργία ως πράξη αντίστασης στη λήθη.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Los Nadies

Κείμενο: Η ομάδα

Δραματουργία: Η ομάδα

Σύνθεση Δραματουργίας: Άννα-Μαρία Ιακώβου, Ραφαηλία Γαβαλά

Σκηνοθεσία: Άννα-Μαρία Ιακώβου

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Μουσική: Χάρης Αναστασιάδης

Κίνηση: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Σχεδιασμός αφίσας: bobinafilms

Φωτογραφίες: bobinafilms

Ερμηνεύουν: Στέφανος Μανουσαρίδης, Σοφία Νίνου, Μαριάνθη Ξυνταριανού-Τσιροπινά

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/VEbwGGSXLTs

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 14η

Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 22:00

«Συνθήκες Διαβίωσης»

Πόσους συμβιβασμούς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να επιβιώσουμε στο αστικό τοπίο; Σπίτι χωρίς ήλιο; Σπίτι 30 τετραγωνικά; Συγκατοίκηση; Μόνιμη ηχορύπανση; Ενοχλητικοί γείτονες; Απομόνωση και εξάρτηση από την τεχνολογία;

Μία σύνθεση από στιγμές καθημερινότητας, που ισορροπούν ανάμεσα στο κωμικό και στο παράλογο και εξερευνούν το πως ο προσωπικός μας χώρος, ο χώρος που ονομάζουμε «σπίτι», μετατρέπεται σε πεδίο συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: ΑΛΜΑ

Κείμενο: Χριστίνα Γκέγκα

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Γκέγκα

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Χριστίνα Γκέγκα

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός

Σχεδιασμός αφίσας: Gella Valavanis

Φωτογραφίες: Gella Valavanis

Ερμηνεύουν: Σπυριδούλα Γκέκα, Βασίλης Κανάκης, Αλεξάνδρα Παππά

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/CFkLGyIq5WY

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 15η

Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00

«Στον Γιώργο»

«Στον Γιώργο», μια ερωτική εξομολόγηση της Λούλας Αναγνωστάκη στον σύζυγό της Γιώργο Χειμωνά. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Μια ορμητική έκφραση αγάπης, ένα λυσσαλέο παράπονο, ένα γιατί κι ένα ευτυχώς. Ο λόγος χειμαρρώδης, ποιητικός. Σαν τελικά δικός του. Οι λέξεις, οι μορφές κι όλη της η ζωή δορυφόροι του Γιώργου. Η Λούλα πλάθεται και πλάθει μες στον αέναο ρου του έρωτα.

Το κείμενο γράφτηκε από την Εβίτα Μεϊμαρίδου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με επιβλέπουσα τη Σοφία Καψούρου. Η παράσταση ξεκινά με απόσπασμα από το «Μυθιστόρημα» του Γιώργου Χειμωνά.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Nimbus Drift

Συγγραφέας: Εβίτα Μεϊμαρίδου

Σκηνοθεσία/Κίνηση: Ελένη Μεϊμαρίδου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία/Σχεδιασμός αφίσας: Ζώης Α. Χιονίδης

Φωτισμοί: Μαίρη Νταλαμάγκα

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Εβίτα Μεϊμαρίδου

Βοηθός σκηνοθέτη/Επιμέλεια φωνής: Γιούλη Καρναχωρίτη

Φωτογραφίες: Ζωή Τσίμπα, Ελένη Μεϊμαρίδου

Ερμηνεύουν: Εβίτα Μεϊμαρίδου, Νικόλας Ρούβαλης

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/DQ9MqTjFv3k

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 16η

Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 13 Ιουνίου στις 22:00

«Ο Α και η Β»

Ο Α και η Β δύο αδέρφια που συνδέονται μεταξύ τους με το δικό τους μοναδικό τρόπο, μεγαλώνουν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη προσπαθώντας να καταλάβουν ποιοι είναι ή ποιοι πρέπει να είναι. Η μόνη τους ελευθερία είναι το αγαπημένο τους

παιχνίδι «Πέτα». Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα από την καρέκλα μέχρι το πάτωμα. Η ζωή προχωράει και μαζί της και αυτοί. Το χαλάκι που στην μικρή επαρχία έκρυβε οποιαδήποτε μυστικό διαφορετικότητας και επιθυμίας έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Μένουν μόνοι τους αντιμέτωποι με ότι τους στερήθηκε, με εκκρεμότητες και με μια διάγνωση που άργησε 27 χρόνια.

«Δεν μπορώ είναι ψηλά. Σπρώξε με εσύ»

«Θα σε κρατάω εγώ. Μέχρι να πέσεις θα έχω τα χέρια μου στη μέση σου για να μην φοβάσαι».

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: O.utkasters

Συγγραφέας: Όλγα Καστρίτση

Επεξεργασία κειμένου: Γιώργος Κοντοπάνος

Σκηνοθεσία: O.utkasters

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: O.utkasters

Φωτογραφία: Ευαγγελία Λιάπη

Βίντεο/Trailer: Βαγγέλης Πιδιάκης

Social Media: Όλγα Καστρίτση

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κοντοπάνος, Όλγα Καστρίτση

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/oEczYv_-ieI

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 17η

Σάββατο 13 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 14 Ιουνίου στις 22:00

«Η Κατερίνα των φυλακών»

Στις 18 Μαρτίου 2009, η ακτιβίστρια Κατερίνα Γκουλιώνη βρίσκεται νεκρή, δεμένη πισθάγκωνα και με αίματα στο πρόσωπο, χωριστά από τους υπόλοιπους συγκρατούμενους τής, κατά την εκδικητική μεταγωγή της από τις φυλακές Ελαιώνα προς τις φυλακές Νεάπολης Λασιθίου, δύο εβδομάδες πριν από μια πιθανή αποφυλάκιση της. Το πόρισμα του ιατροδικαστή κάνει λόγο για υπερβολική χρήση ηρωίνης. Λίγες μέρες μετά, η Διεθνής Αμνηστία ανακοινώνει πως ο θάνατός της δεν ήταν τυχαίος και σίγουρα δεν οφειλόταν σε υπερβολική χρήση. Με αφετηρία τον μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστο θάνατο της γυναίκας που κατήγγειλε στον υπουργό προστασίας του πολίτη τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές και πρωτοστάτησε στον αγώνα για την κατάργηση του κολπικού ελέγχου, η παράσταση σκιαγραφεί την ανθρωπιστική προσφορά της «Κατερίνας των φυλακών», όπως έμεινε γνωστή, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα στα γυναικεία σωφρονιστικά ιδρύματα, τα στερεότυπα γύρω από αυτά, τις καταχρήσεις εξουσίας των υπευθύνων και εν τέλει τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι κρατούμενες μεταξύ τους για να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: Nuvole

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ειρήνη Κανελλοπούλου

Σκηνογραφία: Έλλη Σπένδου

Μουσική σύνθεση/Ερμηνεία: Περικλής Σιούντας

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Αντώνη

Φωτογραφίες: 2η έκθεση κρατουμένων ΚΚΓΕΘ

Ερμηνεύουν: Αιμιλία Κεφαλά, Περικλής Σιούντας

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 18η

Κυριακή 14 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 16 Ιουνίου στις 22:00

«MEDEA»

Πόσο αντέχει ένα σώμα να ζει για τους άλλους;

Η «MEDEA» εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα εστιάζει στη θυσία και στην αυταπάρνηση μιας γυναίκας που αφήνει τη ζωή της στη Γεωργία και έρχεται στην Ελλάδα για να στηρίξει την οικογένειά της. Μέσα σε έναν κλειστό χώρο, η καθημερινότητα επαναλαμβάνεται αδιάκοπα: φροντίδα, σιωπή, φθορά. Η δική της ζωή συμβαίνει αλλού, μέσα από μια οθόνη ή ένα τηλέφωνο. Ο χρόνος περνά, το σώμα εξαντλείται, η επιστροφή απομακρύνεται. Δύο γυναίκες δένονται σε μια σχέση εξάρτησης και ανάγκης. Μέσα στη σιωπή τα πρόσωπα μιλούν για όσα χάνονται, για να μπορέσουν οι άλλοι να ζήσουν.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Asomatoi

Συγγραφέας/Σύλληψη: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Σκηνοθεσία: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Δραματουργία: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Σκηνογραφία: Νίκος Παρασκευόπουλος

Φωτισμοί: Ευγενία Μπρακουμάτσου, Νίκος Παρασκευόπουλος

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Λευτέρης Φάρος

Κίνηση: Βιβή Μπρακουμάτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Παρασκευόπουλος

Φωτογραφίες/Video Art: Νίκος Παρασκευόπουλος

Ερμηνεύουν: Λένα Τρικούκη, Άννα Αναστασοπούλου, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κλεοπάτρα Σέλφο, Ευγενία Μπρακουμάτσου.

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/CI765DmLX5M

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 19η

Τρίτη 16 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 22:00

«Το ενοχικό μου στήθος»

Δύο γυναίκες. Ένα σώμα που αρρωσταίνει και μια σχέση που αποκαλύπτεται γίνονται η αφορμή να ανοίξουν σιωπές: ζήλια, ενοχή, μια προδοσία. Σκιές που σημάδεψαν και τις δύο ζωές. Οι δύο γυναίκες διασχίζουν μνήμη, σώμα και αλήθεια. Δέκα χρόνια μετά, ο κύκλος μοιάζει να κλείνει. Μπορεί το σώμα να συγχωρήσει όσα η ψυχή δεν πρόλαβε να πει;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Διά Κάπα

Συγγραφέας: Αγγελική Σπανού

Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Παναγιώτης Τζαφέρης

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Διά Κάπα

Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής

Ηχοτοπίο: Χρήστος Βέργος

Σχεδιασμός αφίσας: Αλέκος Πέννας

Φωτογραφίες: Χρήστος Βέργος

Trailer/Βίντεο παράστασης: Γεωργία Ψωμιάδη

Ερμηνεύουν: Διαμάντω Βέργου, Κάτια Βλάχου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/JJNpxvB8uCw

Διάρκεια: 55 λεπτά

Ομάδα 20η

Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 22:00

«Το μπουκάλι ή πως να σώσεις την καρδιά σου»

Μια αλληγορία για την απώλεια και την αποδοχή. Όταν ένα κορίτσι αποχωρίζεται τον παππού του, κλειδώνει την καρδιά του σε ένα μπουκάλι για να μην πονάει. Η παράσταση συνδυάζει το βαθύ συναίσθημα με το σωματικό θέατρο: τα ζώα της ζούγκλας ζωντανεύουν μέσα από την τεχνική animal movement, ενώ εναέρια ακροβατικά πανιά δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ο Αστερισμός του Κύκνου

Συγγραφέας: Αναστασία Ρούτση

Σκηνοθεσία: Αναστασία Ρούτση

Δραματουργία: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Φωτισμοί: Ιωσήφ Τοπαλιάν

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Αναστασία Ρούτση, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Κίνηση: Ειρήνη Κολυδά

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Φωτογραφίες: Κυριακή Λυκουρέση

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κολυδά, Αναστασία Ρούτση, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Αλέξανδρος Σουβατζόγλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/9rpuoFeMmCc

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Ομάδα 21η

Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 20 Ιουνίου στις 22:00

«Γέννηση σύλληψη θάνατος»

Η σκηνή μετατρέπεται σε ζωντανό σύμβολο, καθώς αρχέτυπες μορφές και μεταβαλλόμενες ταυτότητες αποκαλύπτουν τις συγκρούσεις μεταξύ μοίρας και ελεύθερης βούλησης, εντός του αέναου κύκλου Γέννησης, Σύλληψης και Θανάτου. Μια σωματική performance που προσκαλεί τον θεατή σε μια βιωματική εμπειρία και σε έναν προσωπικό αναστοχασμό πάνω στον κύκλο της ζωής, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το αναπόφευκτο και οι ταυτοτικοί ρόλοι παραμένουν ρευστοί.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μέλλης

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Ηχητικός Σχεδιασμός/Μουσικός επί Σκηνής: Μιχάλης Λατουσάκης

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Μέλλης

Βίντεο: Δημήτρης Μαόφης (Baobab Production)

Ερμηνεύουν: Ελένη Καλοκαιρινού, Νιόβη Παμφίλη, Νίκος Παππάς, Μανώλης Παπαϊωάννου, Αγάπη Περδετζόγλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/jqio_jM1uU0

Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά

Ομάδα 22η

Σάββατο 20 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 21 Ιουνίου στις 22:00

«Μια χούφτα χώμα»

Η ιστορία της Λίλυ Αλ Τόμπα απ’τη Συρία με καταγωγή απ’την Παλαιστίνη περνάει μέσα απ’την προσωπική ζωή μιας προνομιούχας οικογένειας κατά την περίοδο του πολέμου, στον αποχωρισμό και την προσφυγιά στην Ελλάδα. Ένας αποτυχημένος γάμος, ο χαμός του πατέρα, το ταξίδι προς την ελευθερία και την ελπίδα, δημιουργούν συναισθήματα και εικόνες που αφορούν στα κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα που συναντούμε καθημερινά σε όποια χώρα και αν ζούμε.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Per.Άσμα

Συγγραφέας: Άντζελα Σπυροπούλου

Σκηνοθεσία: Άντζελα Σπυροπούλου

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρία Γεροντιδάκη

Φωτογραφίες: Μαρία Γεροντιδάκη

Ερμηνεύουν: Βίκυ Παπαχρήστου, Άντζελα Σπυροπούλου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/TxBlgXePj2Y

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Ομάδα 23η

Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 23 Ιουνίου στις 20:00

«Vindicta»

Έξι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι δέχονται μια πρόσκληση για ένα κλειστό, θεματικό, Βικτωριανό Goth, πάρτυ. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές γίνεται σαφές πως δεν πρόκειται για μια αθώα κοινωνική συνάντηση. Οι καλεσμένοι βρίσκονται παγιδευμένοι στο σπίτι του οικοδεσπότη, ο οποίος τους κάλεσε με έναν και μόνο σκοπό: να εκδικηθεί για πληγές που του προκάλεσαν στο παρελθόν. Καθώς οι κατηγορίες αποκαλύπτονται, οι χαρακτήρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αναλογούν. Οι μάσκες πέφτουν, οι ισορροπίες διαλύονται και η έννοια της ενοχής, της ευθύνης και της συγχώρεσης έρχεται στο προσκήνιο. Το ερώτημα δεν είναι πια ποιος φταίει, αλλά αν μπορεί κανείς να αντέξει την αλήθεια του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Κουίντα και κάτι

Συγγραφέας: Γιάννης Σαββίδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σαββίδης

Δραματουργία: Γιάννης Σαββίδης

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Κλαούντια Τσιόχον

Φωτισμοί: Γιάννης Σαββίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Αντιγόνη Λειβάδη

Φωτογραφίες: Ioannis Makro, Αθανασία Βασιλείου

Βιντεοσκόπηση, σκηνοθεσία και μοντάζ τρέιλερ: Ioannis Makro

Ερμηνεύουν: Αντιγόνη Λειβάδη, Γιάννης Σαββίδης, Φρόσω Τσίκκη, Κλαούντια Τσιόχον, Μελίνα Κουλούρη, Νάσια Δημητροπούλου, Τζωρτζίνα Μπουλταδάκη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/RTcoVqkc9i0

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

