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City Guide 03.07.2026

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

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Η Αθήνα κατέκτησε τις 2 πρώτες θέσεις στη λίστα Europe's 50 Best Bars 2026, με τα ελληνικά μπαρ που βρέθηκαν στην« κορυφή» της Ευρώπης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα δύο καλύτερα μπαρ της Ευρώπης για το 2026 βρίσκονται στην Αθήνα: το Line Athens και το The Bar in Front of the Bar.
  • Το Line Athens, στην πρώτη θέση, εστιάζει στη βιωσιμότητα και την πρακτική zero waste, αξιοποιώντας υλικά που θα πετιούνταν.
  • Το The Bar in Front of the Bar, στη δεύτερη θέση, προσφέρει καθημερινά ανανεωμένο κατάλογο με φρέσκα, τοπικά υλικά.
  • Συνολικά έξι ελληνικά μπαρ συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 50 καλύτερων της Ευρώπης.
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Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα δεν σταματά να εντυπωσιάζει, αυτός είναι σίγουρα η νυχτερινή ζωή. Και πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και η πρώτη επίσημη λίστα «Europe’s 50 Best Bars 2026», η οποία επιβεβαίωσε αυτό που οι λάτρεις των cocktail γνώριζαν εδώ και καιρό. Η μεγάλη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στο Άμστερνταμ, όπου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η κατάταξη με τα 50 καλύτερα bars της Ευρώπης. Περισσότεροι από 300 ειδικοί του χώρου συμμετείχαν στη διαδικασία της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για την Ελλάδα.

https://www.instagram.com/line.athens/
https://www.instagram.com/line.athens/

Η Αθήνα δεν βρέθηκε απλώς στις πρώτες θέσεις. Κατέκτησε την κορυφή, εξασφαλίζοντας τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη θέση της λίστας, αφήνοντας πίσω κορυφαίους προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

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Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε το Line Athens, που βρίσκεται στα Πετράλωνα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους cocktail προορισμούς της πόλης. Πίσω από το project βρίσκονται οι Βασίλης Κυρίτσης, Νίκος Μπάκουλης και Δημήτρης Νταφόπουλος, οι οποίοι μετέτρεψαν μία παλιά γκαλερί σε έναν χώρο που κατάφερε να ξεχωρίσει ακόμη και μέσα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

https://www.instagram.com/line.athens

Αυτό που κάνει το Line διαφορετικό είναι η φιλοσοφία του γύρω από τη βιωσιμότητα. Το bar εφαρμόζει την πρακτική του zero waste, αξιοποιώντας πρώτες ύλες και προϊόντα που συνήθως θα κατέληγαν στα απορρίμματα.

https://www.instagram.com/line.athens

Στο μενού του συναντά κανείς ιδιαίτερες δημιουργίες, όπως cocktails με έγχυση από κέτσαπ, μουστάρδα και νερό πατάτας, αλλά και τα ιδιαίτερα Why-Ins, δηλαδή κρασιά που παρασκευάζονται από φρούτα διαφορετικά από το σταφύλι.

https://www.instagram.com/line.athens/
https://www.instagram.com/line.athens/

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του χώρου, με κάθε υλικό να αξιοποιείται στο έπακρο, είτε πρόκειται για τα cocktails είτε ακόμη και για το ψωμί που σερβίρεται στους επισκέπτες.

Στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκε το The Bar in Front of the Bar, στην οδό Πετράκη, με τους Αλέξανδρο Τσελεπή, Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο και Συμεών Παπανικολάου να υπογράφουν ακόμη μία μεγάλη διάκριση για την Αθήνα.

https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/
https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/

Εξωτερικά θυμίζει ένα χαλαρό street bar, όπου κυριαρχεί η ελληνική κουλτούρα του ποτού στον δρόμο. Ωστόσο, πίσω από την πόρτα του κρύβεται ένας κομψός lounge χώρος που παρουσιάζει δημιουργικά cocktails υψηλού επιπέδου.

https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/
https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/

Ένα ακόμη στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι ο κατάλογός του αλλάζει καθημερινά, ανάλογα με τα φρέσκα υλικά που βρίσκουν οι άνθρωποί του από τοπικούς παραγωγούς και αγρότες, δημιουργώντας νέες συνταγές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/
https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/

Έξι ελληνικά bar ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης

Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε μόνο στις δύο πρώτες θέσεις. Συνολικά έξι ελληνικά μπαρ κατάφεραν να μπουν στη λίστα με τα 50 καλύτερα της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική cocktail σκηνή βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες διεθνώς.

https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/
https://www.instagram.com/the.bar.in.front.of.the.bar/

Οι ελληνικές συμμετοχές είναι:

#1 Line Athens (Αθήνα)
#2 The Bar in Front of the Bar (Αθήνα)
#13 Barro Negro (Αθήνα)
#14 Baba Au Rum (Αθήνα)
#30 The Clumsies (Αθήνα)
#33 Γορίλας (Θεσσαλονίκη)

Το Top 10 των καλύτερων μπαρ της Ευρώπης για το 2026

  1. Line Athens – Αθήνα
  2. The Bar in Front of the Bar – Αθήνα
  3. Sips – Βαρκελώνη
  4. Himkok – Όσλο
  5. Bar Nouveau – Παρίσι
  6. Moebius Milano – Μιλάνο
  7. The Cambridge Public House – Παρίσι
  8. Mirror Bar – Μπρατισλάβα
  9. Paradiso – Βαρκελώνη
  10. Connaught Bar – Λονδίνο
https://www.instagram.com/biosathens
https://www.instagram.com/biosathens

Η διπλή πρωτιά της Αθήνας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η ελληνική cocktail σκηνή και επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν ξεχωρίζει μόνο για τα νησιά και το φαγητό της, αλλά και για την υψηλού επιπέδου εμπειρία που προσφέρει στη νυχτερινή διασκέδαση.

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