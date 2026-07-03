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Mad TV News 03.07.2026

«MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που έχουν τον έρωτα… στο «τσεπάκι» τους τον Ιούλιο

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Τα 4 ζώδια που ευνοούνται ερωτικά τον Ιούλιο και θα ζήσουν φλερτ, νέες γνωριμίες και ανατροπές σύμφωνα με το «MAD Έχεις Άστρο»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ιούλιος φέρνει ερωτικές ευκαιρίες για Λέοντες, Υδροχόους, Παρθένους, Ιχθύες και Ταύρους.
  • Οι Λέοντες θα είναι ιδιαίτερα γοητευτικοί και θα προσελκύουν εύκολα το ενδιαφέρον.
  • Οι Υδροχόοι θα δουν την προσωπική τους ζωή να κινείται, με νέες γνωριμίες ή ανανεωμένες σχέσεις.
  • Οι Παρθένοι θα γίνουν πιο ανοιχτοί και θα ακολουθήσουν περισσότερο το συναίσθημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ιούλιος έρχεται με… ανεβασμένες θερμοκρασίες και όχι μόνο λόγω καύσωνα! Αν αναρωτιέσαι αν αυτός ο μήνας θα φέρει ένα νέο φλερτ, μια γνωριμία που θα εξελιχθεί ή μια σχέση που θα ξαναβρεί τη σπίθα της, τότε μάλλον βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Έχεις Άστρο», αποκαλύπτονται τα ζώδια που φαίνεται να έχουν τον έρωτα με το μέρος τους μέσα στον Ιούλιο.

Pexels.com
Pexels.com

Άλλοι θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα χωρίς καν να το προσπαθήσουν, άλλοι θα δουν το κινητό τους να… παίρνει φωτιά από μηνύματα, ενώ κάποιοι θα ζήσουν μια ανατροπή που δεν περίμεναν. Είσαι Λέων, Υδροχόος, Παρθένος, Ιχθύς ή Ταύρος; Τότε οι πιθανότητες είναι υπέρ σου! Δες ποιο είναι το ερωτικό μήνυμα που φέρνει ο Ιούλιος για το ζώδιό σου και ετοιμάσου για έναν μήνα γεμάτο φλερτ, συναίσθημα και νέες ευκαιρίες.

Reality check: Τα 3 ζώδια που θα σου πουν την αλήθεια όσο κι αν πονάει

Μπορεί φυσικά τίποτα να μην είναι δεδομένο, όμως αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, ο Ιούλιος δείχνει να έχει αρκετές ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις ή μια ευχάριστη εξέλιξη στην ερωτική σου ζωή. Το μόνο που μένει είναι να δεις ολόκληρο το επεισόδιο του «Έχεις Άστρο» και να ανακαλύψεις αν τα άστρα έχουν ετοιμάσει και για σένα μια όμορφη ερωτική έκπληξη αυτόν τον μήνα.

1. Λέων

Pexels
Pexels

Λιονταράκι, αυτός είναι ο μήνας σου! Τον Ιούλιο η γοητεία σου βρίσκεται στα καλύτερά της και δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Χωρίς να προσπαθήσεις ιδιαίτερα, θα δεις ανθρώπους να σε προσεγγίζουν πιο εύκολα και να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για σένα. Η αυτοπεποίθησή σου εκπέμπει έναν ιδιαίτερο μαγνητισμό, κάτι που σε κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Αν είσαι single, οι πιθανότητες για μια νέα γνωριμία αυξάνονται σημαντικά, ενώ αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, το πάθος επιστρέφει δυναμικά.

Tip: Μην κρύβεσαι. Αυτόν τον μήνα, όσο περισσότερο είσαι ο εαυτός σου, τόσο περισσότερο θα λάμπεις.

2. Υδροχόος

Pexels
Pexels

Ο Ιούλιος φέρνει κίνηση στην προσωπική σου ζωή. Εκεί που τα πράγματα έμοιαζαν στάσιμα, τώρα αρχίζουν να εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί με ξεκάθαρες προθέσεις ή μια ήδη υπάρχουσα σχέση να αποκτήσει νέα δυναμική. Οι άνθρωποι γύρω σου δεν αφήνουν πλέον πολλά στην τύχη και εκφράζουν πιο εύκολα αυτό που αισθάνονται. Αν περίμενες ένα σημάδι για να κάνεις το επόμενο βήμα, ο Ιούλιος μάλλον θα στο δώσει.

3. Παρθένος

Pexels
Pexels

Από τα μέσα του μήνα και μετά το ερωτικό σου σκηνικό αλλάζει αισθητά. Γίνεσαι πιο ανοιχτός, πιο χαμογελαστός και, χωρίς να το καταλάβεις, τραβάς το ενδιαφέρον ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχες προσέξει. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για σένα είναι συνήθως η υπερανάλυση. Αυτή τη φορά όμως το σύμπαν σε καλεί να αφήσεις λίγο στην άκρη τη λογική και να ακολουθήσεις περισσότερο το συναίσθημα. Μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν όταν σταματάμε να ψάχνουμε την τέλεια στιγμή.

4. Ιχθύες

Pexels
Pexels

Ο Ιούλιος ξυπνά ξανά τη ρομαντική σου πλευρά. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια, τρυφερότητα και έντονη έλξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κάτι πολύ όμορφο. Αν είσαι single, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιος που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το ενδιαφέρον του. Οι προθέσεις θα είναι πιο ξεκάθαρες από ό,τι συνήθως και αυτό θα σε βοηθήσει να αφεθείς πιο εύκολα. Μην φοβηθείς να δείξεις αυτό που αισθάνεσαι.

Bonus: Ταύρος

Ταυράκι, ο Ιούλιος σου χαρίζει ένα δυνατό ερωτικό restart. Εκεί που μπορεί να ένιωθες ότι όλα επαναλαμβάνονται, εμφανίζεται ένα φλερτ ή μια γνωριμία που αλλάζει τη διάθεσή σου. Νέα πρόσωπα, περισσότερη επικοινωνία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για να αφήσεις πίσω τη ρουτίνα. Ακόμα κι αν δεν προκύψει κάτι μεγάλο αμέσως, αυτός ο μήνας μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι πολύ ενδιαφέρον.

Pexels
Pexels

Ο Ιούλιος φαίνεται πως έχει… ιδιαίτερες διαθέσεις για πέντε ζώδια και ο έρωτας πρωταγωνιστεί. Είτε ψάχνεις μια νέα γνωριμία, είτε θέλεις να ανανεώσεις τη σχέση σου, είτε απλώς να νιώσεις ξανά το γνωστό σκίρτημα, οι επόμενες εβδομάδες κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις. Και μην ξεχνάς: πολλές φορές τα καλύτερα έρχονται όταν σταματάς να τα κυνηγάς και τους αφήνεις χώρο να σε βρουν.

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Mad Εχεις άστρο έρωτας ζώδια Ιούλιος
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