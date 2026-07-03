Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 03.07.2026

Arm cuff: Η τάση που έφερε η Zoë Kravitz και θα φορέσεις όλο το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τα catwalks στους δρόμους του Λονδίνου, το αξεσουάρ-σύμβολο που μεταμορφώνει άμεσα κάθε σου εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το arm cuff, ένα αξεσουάρ με αρχαιοελληνικές καταβολές, επιστρέφει δυναμικά στη μόδα.
  • Η Zoë Kravitz, η Zendaya και η Emma Stone υιοθέτησαν την τάση του arm cuff.
  • Το arm cuff γεφυρώνει το bohemian στιλ με τη σύγχρονη high-fashion αισθητική.
  • Το arm cuff μεταμορφώνει άμεσα κάθε εμφάνιση, προσθέτοντας αυτοπεποίθηση και στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα έχει τη μαγική ικανότητα να ανασύρει ξεχασμένα στοιχεία και να τους δίνει μια ολοκαίνουργια, σύγχρονη πνοή, και αυτό ακριβώς συμβαίνει φέτος με το arm cuff. Η Zoë Kravitz, η οποία κατέχει επάξια τον τίτλο του απόλυτου style icon, εμφανίστηκε πρόσφατα στο Λονδίνο φορώντας ένα ασημένιο βραχιόλι στο μπράτσο με κρυστάλλινη καρδιά, μετατρέποντας ακαριαία ένα απλό ivory slip dress σε statement εμφάνιση. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο κόσμημα, με τις αρχαιοελληνικές και μυθολογικές καταβολές του, αποτελεί πλέον το απόλυτο αξεσουάρ της καλοκαιρινής σεζόν, υπενθυμίζοντάς σου ότι η λεπτομέρεια είναι αυτή που τελικά καθορίζει την ένταση ενός συνόλου.

zoe_kravitz_arm_cuff_kalokairi
https://www.instagram.com/jessica_mccormack/

Η δυναμική επιστροφή του arm cuff στις διεθνείς πασαρέλες των οίκων Chanel, Gucci και Celine είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος, όμως η υιοθέτησή του από πρωταγωνίστριες όπως η Zendaya και η Emma Stone επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο κόκκινο χαλί και την καθημερινότητα. Το αξεσουάρ αυτό καταφέρνει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο bohemian στιλ της δεκαετίας του ’70 και την αυστηρή, high-fashion αισθητική του σήμερα, προσφέροντας μια νότα μυστηρίου και δυναμισμού. Με αναφορές σε μια εποχή όπου τα κοσμήματα ήταν σύμβολα εξουσίας και θηλυκότητας, το βραχιόλι άνω βραχίονα δεν περιορίζεται πλέον σε μια συγκεκριμένη αισθητική, αλλά προσαρμόζεται με άνεση σε κάθε δικό σου στυλιστικό πλαίσιο.

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Η γοητεία του arm cuff κρύβεται στην ικανότητά του να μεταμορφώνει άμεσα ακόμα και το πιο απλό ντύσιμό σου, λειτουργώντας ως ο απόλυτος «καταλύτης» της εμφάνισής σου. Είτε επιλέξεις μια μίνιμαλ, λεία μεταλλική εκδοχή που αγκαλιάζει διακριτικά το μπράτσο σου, είτε ένα πιο γλυπτικό και έντονο σχέδιο με κρυστάλλους ή περίτεχνες λεπτομέρειες, το κόσμημα αυτό προσδίδει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και εκλεπτυσμένου στυλ. Η ευελιξία του είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, καθώς μπορείς να το φορέσεις πάνω από το γυμνό δέρμα ενός καλοκαιρινού φορέματος για ένα chic αποτέλεσμα, ή ακόμα και πάνω από το μανίκι ενός πουκαμίσου για ένα πιο avant-garde layering που κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον των γύρω σου.

Σε μια εποχή που αναζητάς διαρκώς τον τρόπο να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου χωρίς να καταφεύγεις σε υπερβολές, το arm cuff αποδεικνύεται ως η πιο έξυπνη και διαχρονική επένδυση. Δεν είναι απλώς ένα κόσμημα, αλλά ένα στοιχείο που προσδίδει χαρακτήρα και κίνηση, θυμίζοντάς σου ότι η μόδα είναι παιχνίδι και διάθεση. Είτε ακολουθείς τη μινιμαλιστική προσέγγιση της Kravitz είτε πειραματίζεσαι με πιο έντονα σχέδια, το βραχιόλι στο μπράτσο είναι ο δικός σου τρόπος για να αναδείξεις την πιο δυναμική πλευρά του εαυτού σου, κάνοντας κάθε καλοκαιρινή σου εμφάνιση να μοιάζει με μια μικρή, επιμελημένη δήλωση στυλ.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

arm cuff Fashion fashion trends Zoe Kravitz Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί

End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί

03.07.2026
Επόμενο
«MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που έχουν τον έρωτα… στο «τσεπάκι» τους τον Ιούλιο

«MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που έχουν τον έρωτα… στο «τσεπάκι» τους τον Ιούλιο

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος
Beauty

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

03.07.2026
Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο
Fitness

Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

02.07.2026
Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά
Life

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

02.07.2026
Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν
Food

Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της
Beauty

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

02.07.2026
Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι
Fashion

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

02.07.2026
Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building
Life

Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building

02.07.2026
Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι
Fashion

Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι

02.07.2026
Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level
Life

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα