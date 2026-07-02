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Fashion 02.07.2026

Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι

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Από το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη, οι τάσεις στα χρώματα για το 2026 προσφέρουν μια παλέτα που συνδυάζει την ένταση με την απόλυτη κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι 2026 κυριαρχείται από έντονα χρώματα, προσφέροντας αισιοδοξία και φρεσκάδα στις εμφανίσεις.
  • Το Tiffany blue, το Chartreuse, το burnt orange, το sky blue και το ballerina pink είναι οι κορυφαίες αποχρώσεις της σεζόν.
  • Οι μεγάλοι οίκοι μόδας πειραματίζονται με τολμηρές αποχρώσεις που αναδεικνύουν το μαύρισμα και ανανεώνουν το στυλ.
  • Το Chartreuse, το burnt orange και το sky blue προσφέρουν ένταση, βάθος και ανάλαφρη αισθητική αντίστοιχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 βρίσκεται στην κορύφωσή του και, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα ύψη, η μόδα απαντά με μια παλέτα που συνδυάζει την ένταση με την απόλυτη φρεσκάδα. Από τα πολυσύχναστα δρομάκια του Παρισιού μέχρι τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης και του Μιλάνου, το χρώμα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια δήλωση αισιοδοξίας.

prasino_milo_outfit
https://www.instagram.com/himichelleli/?hl=en

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας φέτος δεν φοβούνται τον πειραματισμό, προτείνοντας αποχρώσεις που αναδεικνύουν το μαύρισμα και προσφέρουν μια νέα ενέργεια στο στυλ σου. Αν αναρωτιέσαι ποιες είναι οι αποχρώσεις που πρέπει να προσθέσεις στην γκαρνταρόμπα σου αυτή τη σεζόν, συγκεντρώσαμε τις 5 κορυφαίες τάσεις που κυριαρχούν στους δρόμους και τις επιδείξεις υψηλής ραπτικής.

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Tiffany blue

Η απόχρωση που κατέκλυσε τα social media τους τελευταίους μήνες δεν είναι τυχαία, καθώς το Tiffany blue έχει μετατρέψει το καλοκαίρι σου σε μια δροσερή παλέτα. Από τον οίκο Chanel, όπου είδαμε τόνους που θυμίζουν την καθαρότητα του πάγου, μέχρι την κλασική εκδοχή του τιρκουάζ στους οίκους Burberry και Prada, το συγκεκριμένο μπλε είναι η πιο δροσερή επένδυση που μπορείς να κάνεις αυτή τη σεζόν.

Μοντέλο με ασπρόμαυρη δημιουργία από τη συλλογή Chanel Cruise 2027 σε εμβληματικό καλοκαιρινό προορισμό.
https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=el

Chartreuse

Το «ξινό» κίτρινο-πράσινο, γνωστό ως Chartreuse, ανακηρύχθηκε ως το χρώμα που θα κυριαρχούσε στο 2026. Από το Balenciaga μέχρι τον Valentino και τον Saint Laurent, η απόχρωση αυτή εμφανίστηκε παντού, αποδεικνύοντας ότι τολμά να είναι έντονη και εκκεντρική, αναβαθμίζοντας αμέσως ακόμα και το πιο απλό σου σύνολο.

saint_laurent_ss_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Burnt orange

Μια ζεστή εποχή απαιτεί ζεστά χρώματα και το καμένο πορτοκαλί είναι η επιτομή αυτού του κανόνα. Ο οίκος Dior το ανέδειξε σε Resort συλλογές, ενώ ο Saint Laurent το συμπεριέλαβε στη Spring/Summer 2026 πασαρέλα του, προσφέροντας βάθος και ένταση μέσω δερμάτινων αξεσουάρ ή αέρινων πουκάμισων που θα λατρέψεις να φοράς.

saint_laurent_ss_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sky blue

Συνεχίζοντας στην μπλε θεματική, το γαλάζιο του ουρανού έκανε μια εμφάνιση που αποπνέει καθαρότητα και αισιοδοξία. Ο οίκος Dior επέλεξε crisp βαμβακερά υφάσματα, ενώ ο Tory Burch πόνταρε σε πλεκτά polo, προσφέροντας μια αίσθηση «νερένιας» ανάλαφρης αισθητικής που ταιριάζει απόλυτα στις δικές σου ζεστές ημέρες.

dior_haute_couture (12)
https://www.instagram.com/dior/

Ballerina pink

Το ροζ της μπαλαρίνας παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των σχεδιαστών και για το 2026, προσφέροντας μια δόση γλυκιάς θηλυκότητας. Το συναντήσαμε στις cruise  συλλογές της Chanel αλλά και στα αέρινα σύνολα του Stella McCartney, αποτελώντας την πιο ρομαντική επιλογή αν επιθυμείς μια ανάλαφρη αύρα στις εμφανίσεις σου.

stella_mccartney
https://www.stellamccartney.com/

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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