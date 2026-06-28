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Fashion 28.06.2026

Τα 3 trends στα σανδάλια που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα flip-flops

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Οι κορυφαίες τάσεις στα σανδάλια συνδυάζουν άνεση, κομψότητα και μοντέρνο χαρακτήρα, προσφέροντας επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Μίνιμαλ σανδάλια με λεπτά λουράκια σε ουδέτερες αποχρώσεις είναι κομψά και ευκολοφόρετα.
  • Τα gladiator σανδάλια επιστρέφουν με ογκώδεις σόλες και δερμάτινες λεπτομέρειες για τολμηρή εμφάνιση.
  • Μεταλλικά σανδάλια slides με διακοσμητικά στοιχεία προσθέτουν λάμψη και αναβαθμίζουν το ντύσιμο.
  • Τα σανδάλια φέτος γίνονται statement items που ορίζουν το στυλ και καλύπτουν κάθε γούστο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η άφιξη του καλοκαιριού σηματοδοτεί πάντα την αναζήτηση του ιδανικού υποδήματος που θα συνδυάζει την απόλυτη άνεση με την κομψότητα. Φέτος, τα σανδάλια δεν περιορίζονται στον απλό τους ρόλο ως ένα καθημερινό αξεσουάρ, αλλά εξελίσσονται σε πρωταγωνιστές του στυλ, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της μόδας που θέλει τα statement items να ορίζουν την ταυτότητα κάθε εμφάνισης.

leuka_sandalia
https://www.instagram.com/brandstore/?hl=el

Από την πρωινή βόλτα στην πόλη μέχρι τα καλοκαιρινά βράδια σε νησιωτικούς προορισμούς, οι νέες αφίξεις στο χώρο των υποδημάτων υπόσχονται να καλύψουν κάθε γούστο. Είτε είσαι λάτρης του μίνιμαλ, είτε προτιμάς τις τολμηρές λεπτομέρειες που κλέβουν τις εντυπώσεις, η φετινή σεζόν προσφέρει μια πλούσια γκάμα επιλογών που αναδεικνύουν το στυλ σας με τον πιο δροσερό και μοντέρνο τρόπο.

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Μίνιμαλ σανδάλια με λεπτά λοουράκια

Τα μίνιμαλ σανδάλια με τα λεπτά λουράκια παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων, προσφέροντας μια αίσθηση «γυμνού» ποδιού που αποπνέει φινέτσα. Φέτος, τα βλέπουμε κυρίως σε ουδέτερες αποχρώσεις του nude και του μαύρου, καθιστώντας τα το ιδανικό συμπλήρωμα για κάθε outfit, από ένα αέρινο φόρεμα μέχρι το αγαπημένο σας λινό παντελόνι.

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Gladiators με όγκο

Για όσες αναζητούν μια πιο τολμηρή και fashion-forward εμφάνιση, τα gladiator σανδάλια επιστρέφουν με πιο ογκώδεις σόλες και έντονες δερμάτινες λεπτομέρειες. Αυτό το στυλ προσθέτει μια δόση «edgy» αισθητικής στο ντύσιμο, ενώ η σταθερότητά τους τα καθιστά την πιο πρακτική επιλογή για όσες περνούν πολλές ώρες της ημέρας εκτός σπιτιού.

Buffalo

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Μεταλλικά σανδάλια με διακοσμητικά στοιχεία

Τα slides αποκτούν έναν πιο βραδινό χαρακτήρα, διακοσμημένα με μεταλλικά στοιχεία, κρυστάλλους ή κομψές αγκράφες που τραβούν το φως. Είναι η ιδανική λύση για να αναβαθμίσεις ένα απλό σύνολο χωρίς να θυσιάσεις την άνεσή σου, προσφέροντας μια δόση λάμψης που μετατρέπει αμέσως το look σας από καθημερινό σε επίσημο.

Tsakiris Mallas 

tsakiris_mallas_sandalia

 

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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