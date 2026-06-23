Butter Yellow: Το πιο λαχταριστό και φωτεινό χρώμα του καλοκαιριού που έχει κατακτήσει το street style

Το butter yellow γίνεται η πιο hot τάση της σεζόν, από τις πασαρέλες των Chanel, Chloé και Toteme μέχρι το street style της Νέας Υόρκης

Με μια ματιά Το butter yellow είναι το κυρίαρχο χρώμα του καλοκαιριού 2026, συνδυάζοντας απαλότητα και φωτεινότητα.

Οίκοι μόδας όπως Chanel και Chloé είχαν προτείνει το butter yellow σε προηγούμενες σεζόν.

Στο street style της Νέας Υόρκης, το butter yellow εμφανίζεται σε πιο τολμηρές εκδοχές και συνδυασμούς.

Το butter yellow είναι μια ευέλικτη τάση που μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορα στυλ, από casual έως statement. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως έχει ήδη «υπογράψει» το δικό του χρώμα και αυτό δεν είναι άλλο από το butter yellow. Μια απόχρωση κίτρινου τόσο απαλή όσο και φωτεινή, που κινείται ανάμεσα στη βουτυρένια παστέλ αισθητική και σε πιο έντονες, σχεδόν ηλιοκαμένες εκδοχές της. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το συγκεκριμένο χρώμα έχει μετατραπεί σε σταθερό σημείο αναφοράς της σύγχρονης μόδας.

Η τάση δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Οίκοι όπως οι Chanel, Chloé και Toteme είχαν ήδη από τις προηγούμενες σεζόν προτείνει το butter yellow ως μια πιο «ήρεμη» εναλλακτική στα έντονα χρώματα, επενδύοντας στη ρευστή κομψότητα και την αίσθηση φωτός που αποπνέει.

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Στους δρόμους της Νέας Υόρκης όμως, η τάση αποκτά εντελώς διαφορετική δυναμική. Εκεί, το butter yellow δεν μένει μόνο στις παστέλ εκδοχές του. Γίνεται πιο τολμηρό, πιο εκφραστικό και πολλές φορές συνδυάζεται με έντονες αντιθέσεις. Fashion insiders της πόλης το ενσωματώνουν σε total looks ή το χρησιμοποιούν σαν χρωματική «έκρηξη» μέσα σε πιο ουδέτερες εμφανίσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι εμφανίσεις όπως αυτή της Telsha Anderson-Boone, που επέλεξε μια φούστα με butter yellow μοτίβα συνδυασμένη με matching bandana, δημιουργώντας ένα look με ρετρό αναφορές αλλά σύγχρονη ενέργεια. Από την άλλη, η Yusra Siddiqui το προσεγγίζει πιο καθημερινά, εντάσσοντας το χρώμα σε t-shirts και layering συνδυασμούς με track pants και πουκάμισα, δείχνοντας πως το trend λειτουργεί εξίσου καλά και σε casual styling.

Το butter yellow έρχεται ουσιαστικά ως φυσική συνέχεια της εμμονής με το «pop of color», που είχε προηγουμένως εκφραστεί μέσα από το έντονο κόκκινο στις λεπτομέρειες των outfits. Η διαφορά είναι ότι εδώ το αποτέλεσμα είναι πιο μαλακό, πιο φωτεινό και ταυτόχρονα πιο ευέλικτο. Μπορεί να εμφανιστεί σε sneakers, σε τσάντες, σε πλεκτά δεμένα στη μέση ή ακόμα και σε statement παντελόνια που λειτουργούν ως κεντρικό κομμάτι ενός συνόλου.

Σήμερα, το butter yellow επιστρέφει όχι ως αναβίωση του παρελθόντος, αλλά ως επαναπροσδιορισμός του φωτεινού χρώματος στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Και όσο το βλέπουμε να κατακτά τις street style εμφανίσεις, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι απλώς μια εποχική επιλογή, αλλά μια πιο «ζεστή» πρόταση για το πώς μπορεί να ντυθεί το καλοκαίρι.