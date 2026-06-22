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Fashion 22.06.2026

H Rosalía επαναπροσδιορίζει την «balletcore» αισθητική με τους δικούς της όρους

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Λίγο πριν το δεύτερο sold-out live στο Madison Square Garden, η Rosalía μετατρέπει το balletcore σε statement υψηλής μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rosalía επαναπροσδιορίζει την αισθητική του balletcore με ένα μίνι φόρεμα που συνδυάζει lingerie και βινύλ.
  • Χρησιμοποιεί το τούλι με τολμηρό τρόπο, δημιουργώντας μια εφαρμοστή φούστα αντί για παραδοσιακή tutu.
  • Η αισθητική του μπαλέτου είναι κεντρική στο "Lux Tour", ενσωματώνοντας την πειθαρχία του χορού με τη δυναμική της pop star.
  • Η μόδα λειτουργεί ως προέκταση της περφόρμανς της, συνδυάζοντας φλαμένκο, μπαλέτο και υψηλή ραπτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα την εικόνα της κλασικής μπαλαρίνας με το ροζ tutu και τις πουέντ. Η Rosalía, σε συνεργασία με τον στυλίστα της Jose Carayol και τη σχεδιάστρια Yasmina, δημιούργησε ένα μίνι φόρεμα που «παντρεύει» την αισθητική του lingerie dressing με το avant-garde βινύλ. Το μπούστο, κατασκευασμένο από ημιδιάφανο υλικό, αγκάλιαζε το σώμα της σαν κορσές, ενώ το ντεκολτέ αποκάλυπτε με αυτοπεποίθηση τη δαντέλα του εσωρούχου της.

rosalia_ballet_core
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Το πιο ενδιαφέρον σημείο του συνόλου ήταν η αναπάντεχη χρήση του τούλι. Αντί για την παραδοσιακή tutu που ανοίγει στη μέση, η Rosalía επέλεξε μια εφαρμοστή φούστα σε απαλό ροζ που αγκάλιαζε τους μηρούς της, δημιουργώντας μια πιο τολμηρή σιλουέτα. Τα μεταλλικά studs και οι λευκές ζώνες που χώριζαν τα τμήματα του φορέματος πρόσθεσαν αυτόν τον «σκληρό» χαρακτήρα που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση.

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Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η αισθητική του μπαλέτου αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του «Lux Tour». Η ίδια η Rosalía έχει ενσωματώσει την απαιτητική εκπαίδευση της πρίμα μπαλαρίνας στις χορογραφίες της, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα του χορού μπορεί να συνυπάρξει με τον έντονο δυναμισμό ενός pop star. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη δημιουργική εμμονή: από τα εντυπωσιακά λευκά σύνολα του οίκου Dior με τα λουλουδένια απλικέ, μέχρι τα αέρινα tutu του Opal Automata Studio, η τραγουδίστρια ανανεώνει τη σκηνική της γκαρνταρόμπα με μια θεατρικότητα που κόβει την ανάσα.

Πέρα από τη σκηνική της παρουσία, η Rosalía αποδεικνύει ότι η μόδα λειτουργεί ως προέκταση της περφόρμανς της. Η ικανότητά της να συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο του φλαμένκο, που υπήρξε η αρχική της επαφή με τον χορό, με την πειθαρχία των πουέντ και την υψηλή ραπτική, δημιουργεί μια νέα γλώσσα στυλ. Είναι μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να πειραματιστεί με αντιθέσεις, αποδεικνύοντας ότι η λεπτότητα του μπαλέτου μπορεί να ενωθεί αρμονικά με την industrial αισθητική, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν με ζωντανά έργα τέχνης.

rosalia_outfit
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Η Rosalía έχει καταφέρει να μετατρέψει το «μπαλέτο» από μια αθώα αισθητική σε ένα ισχυρό εργαλείο αυτοέκφρασης. Με κάθε της εμφάνιση, μας υπενθυμίζει ότι η μόδα δεν αφορά το πόσο πιστά ακολουθείς έναν κανόνα, αλλά το πόσο τολμάς να τον σπάσεις. Και αν κρίνουμε από τον ρόλο της ως ambassador του οίκου Dior, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως το επόμενο κεφάλαιο της περιοδείας της θα μας επιφυλάσσει ακόμα περισσότερες εκπλήξεις που θα επαναπροσδιορίσουν το τι σημαίνει «chic» στη σκηνή του 2026.

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Fashion fashion trends Rosalia
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