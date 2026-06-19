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Fashion 19.06.2026

Deep Purple: Το χρώμα που θα φοράς παντού αυτό το καλοκαίρι!

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Μετά από σεζόν γεμάτες παστέλ και ουδέτερες αποχρώσεις, το βαθύ μωβ έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στο fashion προσκήνιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το βαθύ μωβ είναι το κυρίαρχο χρώμα του καλοκαιριού 2026, προσφέροντας αυτοπεποίθηση και πολυτέλεια.
  • Προτείνεται συνδυασμός μωβ μπικίνι με κίτρινο παρεό ή λευκό crochet cover-up.
  • Μια μωβ μίνι φούστα μπορεί να συνδυαστεί με πράσινο πουκάμισο για μοντέρνο look.
  • Το βαθύ μωβ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε layering, όπως με διάφανη μαύρη φούστα και μωβ σορτσάκι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι έχει το χρώμα του. Αν το 2024 ανήκε στο έντονο lime green και το 2025 το butter yellow κυριάρχησε στις πασαρέλες και το street style, το φετινό καλοκαίρι του 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια απρόσμενη ανατροπή: το βαθύ μωβ. Δεν μιλάμε για το απαλό βιολετί που είδες το προηγούμενο φθινόπωρο, αλλά για μια πλούσια, saturated απόχρωση που αποπνέει αυτοπεποίθηση και πολυτέλεια.

mov_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/nataliaspotts/

Μετά από σεζόν που είχαν κατακλυστεί από soft παστέλ και διακριτικά neutrals, το βαθύ μοβ έρχεται ως μια δροσερή και αναζωογονητική πρόταση. Είναι ένα χρώμα που τραβάει την προσοχή χωρίς να χάνει την κομψότητά του, καθιστώντας το ιδανικό για σένα που θέλεις να ξεχωρίσεις με έναν sophisticated τρόπο. Ας δούμε πώς μπορείς να το εντάξεις στις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις.

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1. Μωβ μπικίνι με κίτρινο παρεό

Αν θέλεις να ανανεώσεις τη συλλογή με τα μαγιό σου, ένα βαθύ μοβ μπικίνι είναι η πιο στιλάτη αφετηρία. Το χρώμα αυτό λειτουργεί υπέροχα όταν συνδυάζεται με άλλες statement αποχρώσεις. Για μια εμφάνιση που «φωνάζει» καλοκαίρι, τόλμησε να το φορέσεις με ένα κίτρινο παρεό. Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο διακριτικό, ένα λευκό crochet cover-up θα ισορροπήσει τέλεια την ένταση του μοβ.

mov_kitrino_outfit
https://www.instagram.com/devonleecarlson/

2. Μωβ mini φούστα και πράσινο πουκάμισο

Ο συνδυασμός διαφορετικών έντονων χρωμάτων μπορεί αρχικά να σε τρομάζει, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά μοντέρνο. Δοκίμασε μια μοβ μίνι φούστα συνδυασμένη με ένα πράσινο πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό. Για μια πιο αισθησιακή λεπτομέρεια, μπορείς να φορέσεις από κάτω ένα δαντελένιο bralette, δημιουργώντας ένα look που συνδυάζει το casual με το θηλυκό.

mov_prasino
https://www.instagram.com/ellakarberg/?hl=en

3. Η τάση του layering

Μια πινελιά βαθιού μοβ είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να δώσεις προσωπικότητα σε ένα κατά τα άλλα total black outfit. Για μια εμφάνιση έτοιμη για την παραλία ή ένα καλοκαιρινό party, δοκίμασε να φορέσεις ένα μοβ σορτσάκι (ή το κάτω μέρος του μπικίνι σου) κάτω από μια διάφανη μαύρη φούστα. Το παιχνίδι των υφών και των χρωμάτων θα κάνει το ντύσιμό σου να δείχνει επαγγελματικά επιμελημένο.

mavro_mov_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/courtneygrow/?hl=en

4. Η βραδινή ανατροπή

Δώσε στο κλασικό λευκό σου πουκάμισο μια ημέρα άδεια και αντικατάστησέ το με ένα πουκάμισο σε έντονο μοβ. Για ένα χαλαρό weekend look, φόρεσέ το με το αγαπημένο σου τζιν. Αν όμως ο στόχος σου είναι να κάνεις statement, συνδύασέ το με πολύχρωμα παντελόνια με παγιέτες. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να μετατρέψεις ένα κομμάτι που θεωρείται «αυστηρό» σε κάτι άκρως εντυπωσιακό για τις βραδινές σου εξόδους.

mov_outfit
https://www.instagram.com/helenacuesta/?hl=en

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