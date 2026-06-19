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Μουσικά Νέα 19.06.2026

Taylor Swift: Έγραψε το νέο της hit σε χρόνο-ρεκόρ

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Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι έγραψε, ηχογράφησε και παρήγαγε το «I Knew It, I Knew You» για το «Toy Story 5» μέσα σε μόλις 8 ώρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift έγραψε, ηχογράφησε και παρήγαγε το νέο της τραγούδι "I Knew It, I Knew You" σε λιγότερο από μία ημέρα.
  • Το τραγούδι γράφτηκε εμπνευσμένο από την ταινία Toy Story 5, την οποία η Swift παρακολούθησε σε πρώιμη προβολή.
  • Η Swift συνεργάστηκε με τον Jack Antonoff για τη δημιουργία του τραγουδιού, το οποίο παρουσίασε στους ιθύνοντες της Disney/Pixar λίγες ώρες αργότερα.
  • Το "I Knew It, I Knew You" έγινε αμέσως επιτυχία, φτάνοντας στο Νο.1 των αμερικανικών charts.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό της, αυτή τη φορά αποκαλύπτοντας την απίστευτα γρήγορη διαδικασία πίσω από τη δημιουργία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο ακούγεται στους τίτλους τέλους της πολυαναμενόμενης ταινίας Toy Story 5. Μέσα από ένα video που δημοσίευσε στα social media, η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τις στιγμές έμπνευσης που την οδήγησαν στη σύνθεση του τραγουδιού. Όπως εξήγησε, παρακολούθησε μια πρώιμη προβολή της νέας ταινίας το πρωί και, γεμάτη δημιουργική ενέργεια, επέστρεψε στο σπίτι αποφασισμένη να γράψει μουσική εμπνευσμένη από την ιστορία.

taylor_swift
https://www.instagram.com/toystory/?hl=el

Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα ολοκλήρωσε τη συγγραφή, την ηχογράφηση και την παραγωγή του τραγουδιού μαζί με τον στενό συνεργάτη της Jack Antonoff. Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα επρόκειτο να παρουσιάσει το αποτέλεσμα στους ανθρώπους της Disney και της Pixar, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εμπειρία ως μία από τις πιο συναρπαστικές της καριέρας της.

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Στην ίδια ανάρτηση, η pop star δημοσίευσε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία μαζί με τον αδελφό της Austin, αλλά και στιγμιότυπα από την πρεμιέρα του Toy Story 5. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει με το κινηματογραφικό franchise, το οποίο παρακολουθεί από τότε που ήταν μικρό παιδί.

Το «I Knew It, I Knew You» κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου και γνώρισε άμεση επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των αμερικανικών charts και σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στις πλατφόρμες streaming. Για την Taylor Swift, πρόκειται για ακόμη μία σημαντική επαγγελματική διάκριση, καθώς προσθέτει ένα νέο Νο.1 στην ήδη εντυπωσιακή δισκογραφική της πορεία.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η συμμετοχή της στο «Toy Story 5» ήταν ένα όνειρο ζωής, καθώς μεγάλωσε αγαπώντας τους εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς. Όπως ανέφερε, μόλις παρακολούθησε την ταινία, ένιωσε αμέσως την ανάγκη να μετατρέψει τα συναισθήματά της σε μουσική, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αποτυπώνει το πνεύμα και τη συγκίνηση της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας.

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Taylor Swift Toy Story Toy Story 5
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