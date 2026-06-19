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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 19.06.2026

«Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ του χρόνου» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026

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Η Έλενα Τσαγκρινού ανέβασε νέο βίντεο όπου μιλά με ενθουσιασμό για την παραγωγή των MAD VMA 2026, παρότι δεν συμμετείχε φέτος, εκφράζοντας τη χαρά της για το event
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Τσαγκρινού συγχαίρει την παραγωγή των MAD VMA 2026 για την επιτυχία της διοργάνωσης.
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τις εμφανίσεις και τις απονομές των καλλιτεχνών.
  • Τόνισε τη σημασία στήριξης της ελληνικής μουσικής σκηνής και ανάδειξης των καλλιτεχνών.
  • Η Τσαγκρινού εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει στη σκηνή των MAD VMA στο μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στη μουσική βιομηχανία που δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή για να είσαι κομμάτι της. Αρκεί ένα μήνυμα, μια ανάρτηση ή ένα βίντεο που δείχνει την αγάπη σου για αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Κάπως έτσι, η Έλενα Τσαγκρινού επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο βίντεο που ανέβασε, με αφορμή τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη στήριξή της στη διοργάνωση, αλλά και την επιθυμία της να επιστρέψει στο μέλλον στη σκηνή του θεσμού.

https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/
https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Η Έλενα Τσαγκρινού, μέσα από το βίντεό της, θέλησε να συγχαρεί δημόσια την παραγωγή των MAD VMA 2026, χαρακτηρίζοντάς την ως μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον θεσμό. Με λόγια γεμάτα θετική ενέργεια, σημείωσε: «Συγχαρητήρια για ακόμη μια χρονιά στην μοναδική παραγωγή των βραβείων MAD VMA 2026».

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Παρότι δεν συμμετείχε φέτος στη διοργάνωση, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της που παρακολούθησε την εξέλιξη της βραδιάς, τονίζοντας πως χάρηκε ιδιαίτερα με τις εμφανίσεις και τις απονομές των καλλιτεχνών. Στο ίδιο βίντεο, η Έλενα Τσαγκρινού αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή των MAD VMA 2026 για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

Η ίδια τόνισε πόσο σημαντικό είναι να στηρίζεται η ελληνική μουσική σκηνή και να αναδεικνύονται οι καλλιτέχνες μέσα από τέτοιες διοργανώσεις που δίνουν βήμα στη δημιουργικότητα και την έκφραση. Η στάση της αυτή σχολιάστηκε θετικά από τους fans της, οι οποίοι εκτίμησαν την απλότητα και την ειλικρίνειά της.

Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο από το μήνυμά της ήταν η αναφορά στο γεγονός ότι δεν συμμετείχε φέτος στα MAD VMA 2026. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι της έλειψε η εμπειρία της σκηνής, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στο μέλλον. Με διακριτικό αλλά ξεκάθαρο τρόπο, εξέφρασε την ελπίδα ότι την επόμενη χρονιά θα έχει τη δυνατότητα να είναι ξανά μέρος της μεγάλης μουσικής γιορτής.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Έλενα Τσαγκρινού
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