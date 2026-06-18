Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Η Dara μιλά στο MAD: «Ήταν το όνειρό μου να με καλέσουν στα Mad VMA»

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Λίγο πριν την εμφάνισή της στα Mad VMA 2026, η Dara μίλησε για τη νίκη της, τη σχέση της με τους fans και την αγάπη της για την Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, συμμετείχε στα Mad VMA 2026, ένα από τα highlights της βραδιάς.
  • Η παγκόσμια αναγνώριση μετά τη νίκη της δεν τη βάρυνε, αλλά την έφερε πιο κοντά στους θαυμαστές της.
  • Η Ελλάδα αποτελεί για την Dara φυσικό χώρο, νιώθοντας σαν στο σπίτι της μετά από δίμηνη παραμονή.
  • Η Dara δήλωσε ότι παραμένει ο εαυτός της, η αυθεντική εκδοχή, και ανυπομονεί να ερμηνεύσει το "Bangaranga".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ενέργεια στην ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, και η παρουσία της Dara στα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα highlights της βραδιάς. Η φρέσκια νικήτρια της Eurovision 2026, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, διευθύντρια του Mad.gr, που πραγματοποιήθηκε χθες, εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ, έτοιμη να μεταφέρει τη δυναμική της σκηνής του Μάλμε στο Tae Kwon Do.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Όταν η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις δραματικές αλλαγές που έφερε στη ζωή της η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, η Dara δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας πως η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα δεν ήταν βάρος, αλλά μια αφορμή για να έρθει πιο κοντά στους ανθρώπους που τη στηρίζουν. Στην ερώτηση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή της μετά τη νίκη, η Dara απάντησε: «Παντού όπου πηγαίνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι ξέρουν ποια είμαι και τους αγαπώ. Αγαπώ τον κόσμο. Αγαπώ τους θαυμαστές μου. Για μένα, ήταν πάντα το χόμπι μου να γνωρίζω νέους ανθρώπους».

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Η επιλογή των Mad VMA 2026 ως το πρώτο μουσικό event στο οποίο συμμετείχε εκτός Βουλγαρίας μετά τη μεγάλη της νίκη δεν ήταν τυχαία. Η Dara ένιωσε την Ελλάδα σαν τον φυσικό της χώρο, έχοντας περάσει σημαντικό χρόνο στη χώρα μας, γεγονός που κατέστησε τη συμμετοχή της στα βραβεία μια συναισθηματική επιστροφή. Στην παρατήρηση της Νατάσσας ότι επρόκειτο για την πρώτη της εμφάνιση εκτός συνόρων, η Dara εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ναι, αυτό δεν ήταν έκπληξη, νομίζω, γιατί, ξέρεις, μένω εδώ εδώ και δύο μήνες, οπότε νιώθω σαν στο σπίτι μου». Η οικειότητα που εξέπεμπε η καλλιτέχνιδα ήταν διάχυτη, επιβεβαιώνοντας πως η χημεία της με το ελληνικό κοινό ήταν ήδη μια καθιερωμένη σχέση αγάπης.

Στο ερώτημα αν το κοινό επρόκειτο να αντικρίσει μια «νέα» Dara στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, ίσως επηρεασμένη από τη δόξα της Eurovision, η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το αυθόρμητο χιούμορ της. Απορρίπτοντας κάθε σενάριο περί «μεταμόρφωσης», διαβεβαίωσε τους fans της πως παρέμενε ο εαυτός της, η καλλιτέχνιδα που αγάπησαν από την πρώτη στιγμή. Η τραγουδίστρια γέλασε και απάντησε: «Δεν το νομίζω. Έχεις μια νέα Dara κάπου; Όχι, έχεις την αυθεντική (OG) εκδοχή. Μόλις με γνώρισες. Μείνε εδώ μαζί μου περισσότερο». Ήταν σαφές πως η επιτυχία δεν είχε αλλάξει τον πυρήνα της Dara, η οποία υποσχέθηκε μια αυθεντική performance.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Dara δεν μπόρεσε να κρύψει την ανυπομονησία της για τη στιγμή που θα βρισκόταν κάτω από τα φώτα της σκηνής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή της ήταν κάτι που επιζητούσε καιρό και η ικανοποίησή της για την παρουσία της εκεί ήταν έκδηλη. Στέλνοντας ένα μήνυμα για το event, είπε: «MAD VMA, περίμενα τόσο καιρό να με καλέσετε. Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι εδώ και ανυπομονώ, δεν μπορώ να περιμένω να κάνουμε “Bangaranga” μαζί», κλείνοντας με ένα φιλί στην κάμερα και προετοιμάζοντας το κοινό για μια εμφάνιση που αναμενόταν να μείνει αξέχαστη.

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