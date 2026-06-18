Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

H Ellize στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της και το απρόσμενο επαγγελματικό Plan B

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Η Ellize μιλά για το ιδιαίτερο Plan B της, τον φόβο της και το εκρηκτικό act της με τον FY στα Mad VMA 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ellize δήλωσε ότι αν άλλαζε καριέρα, θα πήγαινε στον στρατό.
  • Η αγαπημένη της επιλογή ήταν να μην ακούει μουσική παρά να μην τραγουδάει ποτέ ξανά.
  • Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της Ellize είναι τα φίδια.
  • Η Ellize και ο FY παρουσίασαν το τραγούδι «Karalho» στα Mad VMA 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Ellize βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, προσφέροντας στιγμές που συζητήθηκαν έντονα. Λίγο πριν την εμφάνισή της, η καλλιτέχνιδα κάθισε απέναντι από τη Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη και απάντησε σε μερικές γρήγορες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα της που ξάφνιασαν τους θαυμαστές της.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Στο υποθετικό σενάριο μιας ριζικής αλλαγής καριέρας, η απάντησή της ήταν τουλάχιστον αιφνιδιαστική: «Αν έπρεπε αύριο να αλλάξω δρόμο, θα πήγαινα σίγουρα στον στρατό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ειλικρίνειά της συνεχίστηκε και στα κλασικά διλήμματα, όπου κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στο να μην τραγουδήσει ποτέ ξανά ή να μην ακούσει ποτέ ξανά μουσική. Χωρίς δισταγμό, η ίδια επέλεξε το δεύτερο, αποδεικνύοντας τη βαθιά της σύνδεση με την ερμηνεία. Τέλος, σε μια πιο προσωπική στιγμή, εκμυστηρεύτηκε πως ο μεγαλύτερος εφιάλτης της είναι τα φίδια, μια φοβία που την συνοδεύει.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas αποκαλύπτει ποιο είναι το επαγγελματικό του plan B

Η ατμόσφαιρα ωστόσο άλλαξε ριζικά μόλις η Ellize πάτησε το πόδι της στη σκηνή του Tae Kwon Do. Η συνύπαρξή της με τον FY ήταν αναμφίβολα ένα από τα highlights της διοργάνωσης. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το εκρηκτικό «Karalho» (από το Old Spice), μετατρέποντας το στάδιο σε ένα πραγματικό dance floor.

Το performance τους δεν ήταν απλώς μια μουσική εκτέλεση, αλλά ένα αισθησιακό υπερθέαμα. Η σπάνια χημεία τους, ο απόλυτος συγχρονισμός στη χορογραφία και η ενέργεια που εξέπεμπαν, έκαναν το κοινό να παρακολουθεί καθηλωμένο. Κάθε βλέμμα και κάθε κίνηση ήταν μελετημένη, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το show βγήκε κατευθείαν από τα μεγαλύτερα international stages του εξωτερικού.

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δυο τους επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως η συνεργασία τους είναι από τις πιο επιτυχημένες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Ellize κατάφερε να κερδίσει το κοινό όχι μόνο με τη φωνή και το στυλ της, αλλά και με την αυθεντικότητα που έδειξε πριν καν βρεθεί κάτω από τα φώτα της σκηνής.

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