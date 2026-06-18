Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τη Josephine στο «AFTER DARK» το Σάββατο, στις 23:30 στο OPEN

Η αγαπημένη pop star επιστρέφει στο σαλόνι του «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 23:30, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο σαλόνι του «After Dark» μία από τις πιο αγαπητές και επιτυχημένες pop stars της ελληνικής μουσικής σκηνής, τη Josephine, σε μια συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, συναίσθημα, χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επιστρέφει στο «After Dark» μετά από αρκετά χρόνια και μιλά για το πώς μπήκε η μουσική στη ζωή της, μεγαλώνοντας σε ένα έντονα μουσικό περιβάλλον, καθώς η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια. Ακόμα, τονίζει πως δεν θέλει πια η μουσική της να μπαίνει σε «κουτάκια», επιλέγοντας να εκφράζεται ελεύθερα και να τραγουδά αυτό που πραγματικά την εκφράζει στα προγράμματά της.

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

Η Josephine δεν διστάζει να αναφερθεί και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες, περιγράφοντας ως «τύχη» μια απρόσμενη επαγγελματική ευκαιρία που της άλλαξε την πορεία.

Παράλληλα, ανακοινώνει την πρώτη της μεγάλη συναυλία με τον Νίνο, που θα πραγματοποιηθεί στο City Garden στις 27 Ιουνίου, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το live αυτό, ενώ αποκαλύπτει ότι ο Νίνο, για εκείνη, είναι επαγγελματικά μέντορας, ενώ σε προσωπικό επίπεδο τον περιγράφει ως κάτι ρομαντικό, αυθεντικό και παιδικό.

Στο αγαπημένο παιχνίδι «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου», η Josephine σχολιάζει πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη μουσική σκηνή, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και στιγμές από γνωριμίες και συνεργασίες.

Φυσικά, δεν λείπει το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο του «After Dark», όπου απαντά χωρίς δισταγμό στις πιο προσωπικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά, μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, αλήθειες και γέλιο με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Josephine.

«After Dark», κάθε Σάββατο στις 23:30 στο OPEN.