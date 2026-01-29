Mad Bubble
Mad Bubble
TV 29.01.2026

Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Μακαλιάς και Αναστάσιος Ράμμος στο νέο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με 2 απολαυστικά επεισόδια κάθε εβδομάδα και με εκλεκτούς καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, σε ένα επεισόδιο γεμάτο χιούμορ, αλήθειες και δυνατές στιγμές ο Θέμης υποδέχεται δύο αγαπημένους ηθοποιούς και κολλητούς φίλους, τον Ζήση Ρούμπο και τον Δημήτρη Μακαλιά.

Διάβασε επίσης: Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το 'Dream Show' μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

Οι δύο καλλιτέχνες μιλούν για τις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν μαζί, «ΤO ΣΠΟΤ» και το «Σεσουάρ για δολοφόνους», αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές από τη συνεργασία τους, αλλά και τη μεταξύ τους χημεία επί σκηνής. Παράλληλα, αναφέρονται στον βασικό ρόλο της ζωής τους, αυτόν του «πατέρα» και παραδέχονται πόσο χαίρονται που τα παιδιά τους κάνουν παρέα, δημιουργώντας έναν ακόμα πιο δυνατό δεσμό μεταξύ τους.
Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα παιχνίδια του Θέμη, με τους δύο ηθοποιούς να παίζουν «Δώσε ρεσιτάλ» και να αποδεικνύουν ότι το χιούμορ είναι το δυνατό τους χαρτί. Το επεισόδιο κλείνει με ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο, όπου ο Ζήσης Ρούμπος και ο Δημήτρης Μακαλιάς καλούνται να απαντήσουν στις πιο hot ερωτήσεις του Θέμη. Θα τα πουν όλα;

Το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος μιλάει για τον νέο ρόλο της ζωής του ως «μπαμπάς», αλλά και για τη γνωριμία του με τη σύντροφό του. Παραδέχεται πως την ερωτεύτηκε από την πρώτη ματιά και ότι την κυνήγησε πολύ μέχρι να την κατακτήσει. Αναφέρεται επίσης στον «καινούργιο του εαυτό» τονίζοντας πως πλέον η ψυχοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Το παιχνίδι «Δάγκωσε τη γλώσσα σου» ανεβάζει τη θερμοκρασία, ενώ το επεισόδιο κλείνει με ένα αποκαλυπτικό εξομολογητήριο. Θα απαντήσει ο Αναστάσιος Ράμμος με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Διάβασε επίσης: Παναγιώτα Βλαντή – Λένα Ουζουνίδου στο After Dark: Από το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» στις προσωπικές αποκαλύψεις

After Dark Open TV Αναστάσιος Ράμμος Δημήτρης Μακαλιάς Ζήσης Ρούμπος Θέμης Γεωργαντάς
