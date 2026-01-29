Mad Bubble
Mad Bubble
Υγεία 29.01.2026

Oι μικρές αλλαγές που προσθέτουν χρόνια ζωής

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι λίγα επιπλέον λεπτά καθημερινών συνηθειών αρκούν για ουσιαστική βελτίωση της μακροζωίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιδίωξη μιας μακρύτερης και υγιέστερης ζωής δεν απαιτεί απαραίτητα ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, ακόμη και ελάχιστες βελτιώσεις στον ύπνο, τη σωματική άσκηση και τη διατροφή μπορούν να έχουν μετρήσιμο όφελος στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό eClinicalMedicine, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη λίγων μόνο λεπτών ύπνου και άσκησης ημερησίως, σε συνδυασμό με μια μικρή αύξηση στην κατανάλωση λαχανικών ή δημητριακών ολικής άλεσης, μπορεί να προσθέσει έως και 1 χρόνο στο προσδόκιμο ζωής.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Nicholas Koemel, διαιτολόγος και ερευνητικός συνεργάτης στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ. Όπως εξηγεί «Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι χρειάζονται τεράστιες ανατροπές στις συνήθειές μας, ιδιαίτερα στην αρχή κάθε νέου έτους. Στην πραγματικότητα όμως, οι μικρές προσαρμογές συσσωρεύονται και δημιουργούν κάτι ουσιαστικό, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου».

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Πρωτοποριακό πείραμα αποκαλύπτει πώς μπορεί να ανακοπεί η μετάδοση της γρίπης

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί περίπου 8 χρόνια σχεδόν 60.000 άτομα που συμμετέχουν στη βάση δεδομένων UK Biobank, μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές τράπεζες δεδομένων υγείας παγκοσμίως. Συνδυάζοντας στοιχεία από φορητές συσκευές καταγραφής ύπνου και φυσικής δραστηριότητας με αυτοαναφερόμενα δεδομένα διατροφής, υπολόγισαν τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και το λεγόμενο health span, δηλαδή τα χρόνια ζωής χωρίς σοβαρές παθήσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και άνοια.

www.freepik.com

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη μόλις 5 λεπτών ύπνου, 2 λεπτών μέτριας ή έντονης άσκησης και λίγων κουταλιών λαχανικών ημερησίως, ή εναλλακτικά η αποφυγή μίας μερίδας επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα, θα μπορούσε θεωρητικά να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής κατά 1 χρόνο σε άτομα με ανθυγιεινές συνήθειες. Παράλληλα, η αύξηση του ύπνου κατά 24 λεπτά, της άσκησης κατά περίπου 4 λεπτά και η προσθήκη 1 φλιτζανιού λαχανικών και μίας μερίδας δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως, φάνηκε να παρατείνει το health span έως και 4 χρόνια.

Για όσους είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα, τα δεδομένα έδειξαν ότι άτομα που κοιμούνται 7 έως 8 ώρες την ημέρα, ασκούνται πάνω από 40 λεπτά καθημερινά και ακολουθούν διατροφή υψηλής ποιότητας, ενδέχεται να κερδίσουν περισσότερα από 9 επιπλέον χρόνια ζωής και καλής υγείας. Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον Nicholas Koemel, ο συνδυασμός των συνηθειών. Όπως σημειώνει «Ο ύπνος, η άσκηση και η διατροφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όλοι έχουμε βιώσει μια νύχτα κακού ύπνου που οδηγεί την επόμενη ημέρα σε λιγότερη άσκηση και πιο πρόχειρες διατροφικές επιλογές».

www.freepik.com

Τα ευρήματα επιβεβαιώνει και η Amy Jamieson, καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Σπουδών Άσκησης και Αθλητισμού στο πανεπιστήμιο της Καλοφόρνια, η οποία σχολιάζει «Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και συνάδουν με μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις».

Healthy eating. Dieting and people concept. Blonde lying on the floor.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως άλλες χώρες, όπου διαφέρουν οι διατροφικές συνήθειες, τα συστήματα υγείας και η πρόσβαση στην περίθαλψη. Παράλληλα, τονίζουν ότι απαιτούνται κλινικές δοκιμές για την πλήρη τεκμηρίωση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ τρόπου ζωής και μακροζωίας. Τα συμπεράσματα της μελέτης συνάδουν με ξεχωριστή έρευνα που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, σύμφωνα με την οποία ακόμη και μια επιπλέον καθημερινή βόλτα 5 λεπτών με μέτριο ρυθμό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 10%.

www.freepik.com

Όπως καταλήγει ο Nicholas Koemel, οι μικρές αυτές παρεμβάσεις δεν αποτελούν κάποιο μαγικό κουμπί για μακροζωία, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως αφετηρία για πιο σταθερές και βιώσιμες υγιεινές συνήθειες, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές το ελάχιστο μπορεί να αποδώσει το μέγιστο.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Πηγή: eClinicalMedicine

Διάβασε επίσης: Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

έρευνα μακροζωία Μελέτη ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

29.01.2026
Επόμενο
Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Μακαλιάς και Αναστάσιος Ράμμος στο νέο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά

Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Μακαλιάς και Αναστάσιος Ράμμος στο νέο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά

29.01.2026

Δες επίσης

Πες «αντίο» για πάντα στην ουρολοίμωξη με 5 φυσικούς τρόπους
Life

Πες «αντίο» για πάντα στην ουρολοίμωξη με 5 φυσικούς τρόπους

29.01.2026
Ξέχασε τα πατατάκια! Το edamame είναι το σνακ που χρειαζόσουν για απώλεια βάρους
Life

Ξέχασε τα πατατάκια! Το edamame είναι το σνακ που χρειαζόσουν για απώλεια βάρους

29.01.2026
Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει
Life

Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

29.01.2026
Penélope Cruz: Αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά για ένα απόλυτα κομψό καρέ
Beauty

Penélope Cruz: Αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά για ένα απόλυτα κομψό καρέ

29.01.2026
Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες
Life

Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες

29.01.2026
Η Dakota Johnson στο front row του οίκου Valentino με no-pants look
Fashion

Η Dakota Johnson στο front row του οίκου Valentino με no-pants look

29.01.2026
7 λάθη που κάνεις όταν έχεις μικρό σαλόνι
Life

7 λάθη που κάνεις όταν έχεις μικρό σαλόνι

29.01.2026
Έρχεται χωρισμός: Ποια είναι τα 3 ζώδια που δεν θα προλάβουν να… γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο
Life

Έρχεται χωρισμός: Ποια είναι τα 3 ζώδια που δεν θα προλάβουν να… γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο

29.01.2026
Wispy bangs: To ευέλικτο hair trend που υιοθέτησε η Αθηνά Οικονομάκου
Beauty

Wispy bangs: To ευέλικτο hair trend που υιοθέτησε η Αθηνά Οικονομάκου

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος