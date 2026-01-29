Oι μικρές αλλαγές που προσθέτουν χρόνια ζωής

Η επιδίωξη μιας μακρύτερης και υγιέστερης ζωής δεν απαιτεί απαραίτητα ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, ακόμη και ελάχιστες βελτιώσεις στον ύπνο, τη σωματική άσκηση και τη διατροφή μπορούν να έχουν μετρήσιμο όφελος στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό eClinicalMedicine, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη λίγων μόνο λεπτών ύπνου και άσκησης ημερησίως, σε συνδυασμό με μια μικρή αύξηση στην κατανάλωση λαχανικών ή δημητριακών ολικής άλεσης, μπορεί να προσθέσει έως και 1 χρόνο στο προσδόκιμο ζωής.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Nicholas Koemel, διαιτολόγος και ερευνητικός συνεργάτης στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ. Όπως εξηγεί «Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι χρειάζονται τεράστιες ανατροπές στις συνήθειές μας, ιδιαίτερα στην αρχή κάθε νέου έτους. Στην πραγματικότητα όμως, οι μικρές προσαρμογές συσσωρεύονται και δημιουργούν κάτι ουσιαστικό, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου».

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί περίπου 8 χρόνια σχεδόν 60.000 άτομα που συμμετέχουν στη βάση δεδομένων UK Biobank, μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές τράπεζες δεδομένων υγείας παγκοσμίως. Συνδυάζοντας στοιχεία από φορητές συσκευές καταγραφής ύπνου και φυσικής δραστηριότητας με αυτοαναφερόμενα δεδομένα διατροφής, υπολόγισαν τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και το λεγόμενο health span, δηλαδή τα χρόνια ζωής χωρίς σοβαρές παθήσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και άνοια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη μόλις 5 λεπτών ύπνου, 2 λεπτών μέτριας ή έντονης άσκησης και λίγων κουταλιών λαχανικών ημερησίως, ή εναλλακτικά η αποφυγή μίας μερίδας επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα, θα μπορούσε θεωρητικά να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής κατά 1 χρόνο σε άτομα με ανθυγιεινές συνήθειες. Παράλληλα, η αύξηση του ύπνου κατά 24 λεπτά, της άσκησης κατά περίπου 4 λεπτά και η προσθήκη 1 φλιτζανιού λαχανικών και μίας μερίδας δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως, φάνηκε να παρατείνει το health span έως και 4 χρόνια.

Για όσους είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα, τα δεδομένα έδειξαν ότι άτομα που κοιμούνται 7 έως 8 ώρες την ημέρα, ασκούνται πάνω από 40 λεπτά καθημερινά και ακολουθούν διατροφή υψηλής ποιότητας, ενδέχεται να κερδίσουν περισσότερα από 9 επιπλέον χρόνια ζωής και καλής υγείας. Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον Nicholas Koemel, ο συνδυασμός των συνηθειών. Όπως σημειώνει «Ο ύπνος, η άσκηση και η διατροφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όλοι έχουμε βιώσει μια νύχτα κακού ύπνου που οδηγεί την επόμενη ημέρα σε λιγότερη άσκηση και πιο πρόχειρες διατροφικές επιλογές».

Τα ευρήματα επιβεβαιώνει και η Amy Jamieson, καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Σπουδών Άσκησης και Αθλητισμού στο πανεπιστήμιο της Καλοφόρνια, η οποία σχολιάζει «Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και συνάδουν με μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις».

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως άλλες χώρες, όπου διαφέρουν οι διατροφικές συνήθειες, τα συστήματα υγείας και η πρόσβαση στην περίθαλψη. Παράλληλα, τονίζουν ότι απαιτούνται κλινικές δοκιμές για την πλήρη τεκμηρίωση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ τρόπου ζωής και μακροζωίας. Τα συμπεράσματα της μελέτης συνάδουν με ξεχωριστή έρευνα που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, σύμφωνα με την οποία ακόμη και μια επιπλέον καθημερινή βόλτα 5 λεπτών με μέτριο ρυθμό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 10%.

Όπως καταλήγει ο Nicholas Koemel, οι μικρές αυτές παρεμβάσεις δεν αποτελούν κάποιο μαγικό κουμπί για μακροζωία, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως αφετηρία για πιο σταθερές και βιώσιμες υγιεινές συνήθειες, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές το ελάχιστο μπορεί να αποδώσει το μέγιστο.

