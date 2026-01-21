Mad Bubble
Πρωτοποριακό πείραμα αποκαλύπτει πώς μπορεί να ανακοπεί η μετάδοση της γρίπης

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Maryland δείχνουν ότι ο αερισμός και ο βήχας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά του ιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η μετάδοση της γρίπης δεν εξαρτάται τόσο από την απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους όσο από την ποιότητα του αέρα και τη συχνότητα του βήχα. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Maryland και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «PLOS Pathogens», ανοίγοντας νέους δρόμους στην πρόληψη των επιδημιών. Τη φετινή χρονιά, η περίοδος της γρίπης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με την εξάπλωση ενός νέου στελέχους γνωστού ως K. Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική ομάδα επιδίωξε να κατανοήσει καλύτερα τους μηχανισμούς μετάδοσης του ιού. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Maryland στο College Park και από το Πανεπιστήμιο του Maryland στη Βαλτιμόρη τοποθέτησαν φοιτητές που είχαν ήδη νοσήσει από γρίπη σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με υγιείς εθελοντές μέσης ηλικίας. Παρά την παρατεταμένη στενή επαφή, κανένας από τους υγιείς συμμετέχοντες δεν μολύνθηκε.

«Αυτή την εποχή μοιάζει σαν όλοι να κολλούν γρίπη και όμως στη μελέτη μας δεν υπήρξε καμία μετάδοση», δήλωσε ο Δρ. Donald Milton, καθηγητής στο Τμήμα Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Maryland και διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στη βιολογία των αερολυμάτων. «Αυτό μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε πώς εξαπλώνεται η γρίπη και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις εξάρσεις».

Η μελέτη αποτελεί την πρώτη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που εξετάζει σε πραγματικές συνθήκες την αερογενή μετάδοση της γρίπης ανάμεσα σε φυσικά μολυσμένους ασθενείς και υγιείς ανθρώπους. Ο Δρ. Donald Milton και ο συνεργάτης του Δρ. Jianyu Lai ανέλυσαν γιατί δεν εμφανίστηκε ούτε ένα νέο κρούσμα. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο βήχας είναι βασικός παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης», εξήγησε ο Δρ. Jianyu Lai, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland και επικεφαλής της ανάλυσης των δεδομένων. Παρότι οι μολυσμένοι φοιτητές έφεραν υψηλά ιικά φορτία στη μύτη, έβηχαν ελάχιστα, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα ιού που απελευθερωνόταν στον αέρα.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο εξαερισμός, καθώς ο αέρας στο δωμάτιο ανανεωνόταν συνεχώς μέσω συστημάτων θέρμανσης και αφύγρανσης, με αποτέλεσμα τη γρήγορη αραίωση των ιικών σωματιδίων. «Ο εξαερισμός και η κίνηση του αέρα αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικοί», τόνισε ο Δρ. Jianyu Lai. «Οι μικρές ποσότητες ιού που απελευθερώνονταν αραιώνονταν τόσο ώστε να μη φτάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα».

Ένας ακόμη παράγοντας φαίνεται ότι ήταν η ηλικία των εθελοντών, καθώς οι ενήλικες μέσης ηλικίας παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στη γρίπη σε σύγκριση με νεότερα άτομα. Ο Δρ. Donald Milton επισήμανε ότι, παρότι πολλοί ειδικοί θεωρούν την αερογενή μετάδοση βασικό μηχανισμό εξάπλωσης, η αλλαγή των διεθνών οδηγιών πρόληψης απαιτεί ισχυρά δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες.

Η ερευνητική ομάδα συνεχίζει να εξετάζει σε ποιες συνθήκες ο ιός μεταδίδεται μέσω της εισπνοής. «Η στενή επαφή πρόσωπο με πρόσωπο σε εσωτερικούς χώρους με κακό αερισμό φαίνεται να είναι το πιο επικίνδυνο σενάριο», σημείωσε ο Δρ. Donald Milton. «Τα φορητά φίλτρα αέρα που ανακυκλώνουν και καθαρίζουν τον αέρα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Αν όμως βρίσκεσαι πολύ κοντά σε κάποιον που βήχει, η καλύτερη προστασία είναι η χρήση μάσκας, ιδιαίτερα τύπου N95».

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε απομονωμένο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή της Βαλτιμόρης και περιλάμβανε 5 ασθενείς με επιβεβαιωμένη γρίπη και 11 υγιείς εθελοντές. Οι συμμετέχοντες έζησαν μαζί για 14 ημέρες και συμμετείχαν σε καθημερινές δραστηριότητες που μιμούνταν την κοινωνική ζωή, όπως συζητήσεις και ομαδικές ασκήσεις. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν καθημερινά δείγματα από τη μύτη, το σάλιο και το αίμα, ενώ παρακολουθούσαν την παρουσία ιού στον αέρα με ειδικά μηχανήματα. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι, όταν ο αέρας ανανεώνεται επαρκώς και απουσιάζει έντονος βήχας, ο κίνδυνος μετάδοσης μειώνεται δραστικά.

Η σημασία των ευρημάτων είναι μεγάλη, καθώς κάθε χρόνο έως 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν από εποχική γρίπη. Η μελέτη δείχνει ότι η σωστή διαχείριση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένα εύρημα που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι επιδημίες του μέλλοντος.

