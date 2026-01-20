Πρίγκιπας William: Ο λόγος που απαρνήθηκε το αγαπημένο του χόμπι

Μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge, ο διάδοχος του θρόνου θα πρέπει να αφήσει πίσω το ηλεκτρικό σκούτερ και να προσαρμοστεί στους κανόνες

Ο πρίγκιπας William μπορεί να είναι ο μελλοντικός βασιλιάς, αλλά ακόμη και αυτός δεν είναι υπεράνω των κανονισμών. Η οικογένεια της Ουαλίας μετακόμισε πρόσφατα στο Forest Lodge, μέσα στο μαγευτικό Windsor Great Park, και η νέα διεύθυνση φέρνει μαζί της αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα μέσα μετακίνησης.

Η επίσημη ιστοσελίδα του πάρκου ξεκαθαρίζει ότι τα ηλεκτρικά σκούτερ και τα hoverboards δεν επιτρέπονται, με στόχο την ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας. Οι δρόμοι προορίζονται αποκλειστικά για ποδηλάτες, κατοίκους και εργαζόμενους του κτήματος, αφήνοντας τα μηχανοκίνητα οχήματα εκτός νόμου.

Πριν από τη μετακόμιση, ο πρίγκιπας William χρησιμοποιούσε συχνά ηλεκτρικό σκούτερ γύρω από το Adelaide Cottage, μέσα στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, για να φτάνει γρήγορα στις συναντήσεις του και στα γυρίσματα της σειράς του Apple TV, The Reluctant Traveler with Eugene Levy. Η χρήση του μέσου είχε μάλιστα προκαλέσει έκπληξη και γέλιο, όταν ο Levy τον είδε να φτάνει με σκούτερ, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Αυτό είναι το μέσο μεταφοράς σου;».

Ο πρίγκιπας απάντησε γελώντας: «Ναι, εδώ γύρω κινείται μια χαρά». Πρόσθεσε ότι η μετακίνηση με σκούτερ ήταν πρακτική λύση, καθώς η οικογένεια χρησιμοποιεί το κάστρο συχνά για δουλειά και συναντήσεις, και ο χρόνος δεν επαρκεί πάντα για τα κλασικά μέσα μετακίνησης.

Με τη μετακόμιση στο Forest Lodge, θα χρειαστεί να βρει νέους τρόπους για τις καθημερινές του διαδρομές, δείχνοντας πως ακόμη και για έναν πρίγκιπα, οι κανόνες ισχύουν για όλους, ακόμα και μέσα στη μαγεία του Windsor Great Park.

