Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 20.01.2026

Ben Affleck: Η δουλειά που δεν θέλει ποτέ να κάνουν τα παιδιά του

Ο βραβευμένος ηθοποιός εξηγεί γιατί θεωρεί τη ζωή μπροστά στην κάμερα μια δύσκολη επιλογή για τα παιδιά του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Παρά τη μακρόχρονη πορεία του στο Χόλιγουντ και τις κορυφαίες διακρίσεις που έχει κατακτήσει, ο Ben Affleck εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν η συζήτηση στρέφεται στο ενδεχόμενο τα παιδιά του να ακολουθήσουν καριέρα στον κινηματογράφο. Ο 53χρονος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το θέμα, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα ενθάρρυνε ποτέ τα παιδιά του να μπουν στον απαιτητικό κόσμο της υποκριτικής.

Ο Ben Affleck βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας «The Rip», την οποία συμπαραγωγεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Matt Damon. Εκεί, σε δηλώσεις του στο E News, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την κινηματογραφική βιομηχανία ιδανικό περιβάλλον για την προσωπική εξέλιξη των παιδιών του. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα τα έσπρωχνα προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Jennifer Garner, από την οποία χώρισε το 2015 έπειτα από 10 χρόνια έγγαμου βίου και 14 χρόνια κοινής πορείας. Η Violet Affleck είναι σήμερα 20 ετών, η Seraphina Affleck είναι 17 ετών και ο Samuel Affleck είναι 13 ετών. Παρότι το Χόλιγουντ συχνά ευνοεί τα λεγόμενα nepo babies, ο Ben Affleck δείχνει αποφασισμένος να κρατήσει τα παιδιά του μακριά από αυτή τη λογική.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η δημόσια ζωή συνοδεύεται από βάρη που δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κανείς, πόσο μάλλον ένα παιδί. «Όταν ζεις δημόσια, επιβάλλεις πράγματα στα παιδιά σου και αυτό είναι περίπλοκο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο βασικός του στόχος είναι να τους δώσει την ελευθερία να ανακαλύψουν μόνοι τους τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. «Θέλουμε πραγματικά να έχουν τον χώρο να επιλέξουν τον δρόμο τους», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ben Affleck μίλησε με τρυφερότητα για τα παιδιά του, λέγοντας ότι είναι «έξυπνα, αξιαγάπητα και υπέροχα» και υπογραμμίζοντας ότι τα αγαπά και είναι περήφανος γι’ αυτά. Κλείνοντας, πρόσθεσε με χιούμορ αλλά και σαφή διάθεση προστασίας «ελπίζω να μη χαραμίσουν τη ζωή τους παίζοντας», μια φράση που ειπώθηκε με χαμόγελο, αλλά αποτύπωσε ξεκάθαρα τη στάση του απέναντι στη βιομηχανία που τον ανέδειξε. Παρά τα Όσκαρ, τη διεθνή αναγνώριση και την επιτυχία, ο Ben Affleck δείχνει να γνωρίζει καλά το τίμημα της διασημότητας και να επιλέγει για τα παιδιά του μια διαφορετική προτεραιότητα, αυτή της προσωπικής ελευθερίας και της ισορροπίας μακριά από τα φώτα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BEN AFFLECK δουλειά ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του

Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του

20.01.2026
Επόμενο
Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

20.01.2026

Δες επίσης

Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral
Celeb News

Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral

20.01.2026
Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ελένη Κολτζή: Χώρισαν μετά από 1 χρόνο γάμου
Celeb News

Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ελένη Κολτζή: Χώρισαν μετά από 1 χρόνο γάμου

20.01.2026
Valentino Garavani: Οι μούσες και οι φίλοι αποχαιρετούν τον σχεδιαστή
Celeb News

Valentino Garavani: Οι μούσες και οι φίλοι αποχαιρετούν τον σχεδιαστή

20.01.2026
Brooklyn Beckham: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»
Celeb News

Brooklyn Beckham: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

20.01.2026
Ο Keith Urban μετακόμισε με τη νέα σύντροφό του μετά το διαζύγιο
Celeb News

Ο Keith Urban μετακόμισε με τη νέα σύντροφό του μετά το διαζύγιο

19.01.2026
Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016
Celeb News

Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

19.01.2026
Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle
Celeb News

Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle

19.01.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους

19.01.2026
H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie
Celeb News

H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης