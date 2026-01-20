Ben Affleck: Η δουλειά που δεν θέλει ποτέ να κάνουν τα παιδιά του

Παρά τη μακρόχρονη πορεία του στο Χόλιγουντ και τις κορυφαίες διακρίσεις που έχει κατακτήσει, ο Ben Affleck εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν η συζήτηση στρέφεται στο ενδεχόμενο τα παιδιά του να ακολουθήσουν καριέρα στον κινηματογράφο. Ο 53χρονος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το θέμα, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα ενθάρρυνε ποτέ τα παιδιά του να μπουν στον απαιτητικό κόσμο της υποκριτικής.

Ο Ben Affleck βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας «The Rip», την οποία συμπαραγωγεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Matt Damon. Εκεί, σε δηλώσεις του στο E News, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την κινηματογραφική βιομηχανία ιδανικό περιβάλλον για την προσωπική εξέλιξη των παιδιών του. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα τα έσπρωχνα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Jennifer Garner, από την οποία χώρισε το 2015 έπειτα από 10 χρόνια έγγαμου βίου και 14 χρόνια κοινής πορείας. Η Violet Affleck είναι σήμερα 20 ετών, η Seraphina Affleck είναι 17 ετών και ο Samuel Affleck είναι 13 ετών. Παρότι το Χόλιγουντ συχνά ευνοεί τα λεγόμενα nepo babies, ο Ben Affleck δείχνει αποφασισμένος να κρατήσει τα παιδιά του μακριά από αυτή τη λογική.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η δημόσια ζωή συνοδεύεται από βάρη που δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κανείς, πόσο μάλλον ένα παιδί. «Όταν ζεις δημόσια, επιβάλλεις πράγματα στα παιδιά σου και αυτό είναι περίπλοκο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο βασικός του στόχος είναι να τους δώσει την ελευθερία να ανακαλύψουν μόνοι τους τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. «Θέλουμε πραγματικά να έχουν τον χώρο να επιλέξουν τον δρόμο τους», τόνισε.

Ο Ben Affleck μίλησε με τρυφερότητα για τα παιδιά του, λέγοντας ότι είναι «έξυπνα, αξιαγάπητα και υπέροχα» και υπογραμμίζοντας ότι τα αγαπά και είναι περήφανος γι’ αυτά. Κλείνοντας, πρόσθεσε με χιούμορ αλλά και σαφή διάθεση προστασίας «ελπίζω να μη χαραμίσουν τη ζωή τους παίζοντας», μια φράση που ειπώθηκε με χαμόγελο, αλλά αποτύπωσε ξεκάθαρα τη στάση του απέναντι στη βιομηχανία που τον ανέδειξε. Παρά τα Όσκαρ, τη διεθνή αναγνώριση και την επιτυχία, ο Ben Affleck δείχνει να γνωρίζει καλά το τίμημα της διασημότητας και να επιλέγει για τα παιδιά του μια διαφορετική προτεραιότητα, αυτή της προσωπικής ελευθερίας και της ισορροπίας μακριά από τα φώτα.

