Blogs 20.01.2026

Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Με κάθε tour και κάθε νέο album, ο Harry Styles μετατρέπει τη μουσική σε εμπειρία που ενώνει τους fans και αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή και στη ζωή τους
Ανδρέας Αλυσανδράτος

Με την ανακοίνωση της επερχόμενης κυκλοφορίας του τέταρτου album του Harry Styles, ο κόσμος στιγμαία έγινε ξανά πολύχρωμος (και καλύτερος). Το feed του TikTok ξέχασε με τη μία τις γάτες που χορεύουν και τα προιόντα ομορφιάς και γέμισε με φανταστικά video τόσο της outdoor καμπάνιας του νέου αυτού album όσο και με χιλιάδες video με αναμνήσεις των fans από την Love On Tour σχετικά πρόσφατης περιοδείας του. Προφανώς το ίδιο έκανα κι εγώ.

Έχω δει 2 φορές live τον Harry Styles. Μία στο Βερολίνο και μία στο Παρίσι. Αν κάνει φέτος tour θα τον δω πολλές παραπάνω. Και τις δύο αυτές φορές έχω νιώσει πρωτόγνωρα συναισθήματα και έχω γίνει μέλος μίας ευρύτερης “κοινότητας” fans που ζουν με βάση την αγάπη, την δημιουργία, την μόδα, την μουσική και το κοινό όνειρο ενός κόσμου όπου ο καθένας είναι ελεύθερος να βιώνει ανιδιοτελώς βαθιά ανθρώπινα υπέροχα συναισθήματα.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

Ο Harry Styles στη σκηνή είναι καταπληκτικός. Είναι εκεί για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Στέκεται ένα μεγάλο σκαλί πάνω από οποιονδήποτε άλλον star σήμερα τόσο μουσικά όσο και ως προς τη σχέση που έχει με τους fans του. Είναι a-list καλλιτέχνης, είναι entertainer, είναι boyfriend, είναι “husband” (όπως τον χαρακτηρίζουν και στα άπειρα viral TikTok videos), είναι εσωστρεφής και εξωστρεφής ταυτόχρονα, είναι ένας ολοκληρωμένος πρώτης γραμμής τραγουδιστής και συνθέτης.

Η πρώτη φορά που τον είδα, στο Βερολίνο, ήταν σε arena. Η δεύτερη φορά, στο Παρίσι, σε στάδιο. Η διαφορά των δύο αυτών συναυλιακών χώρων είναι κοντά στους 50.000 ανθρώπους. Και τις δύο φορές όμως, ο Harry Styles ήταν το ίδιο μοναδικός.

Δεν προσαρμόστηκε είτε στον μικρό ή στον μεγαλύτερο χώρο, δεν έκανε εκπτώσεις για να ικανοποιήσει τους κατά πολλές χιλιάδες παραπάνω θεατές, ήταν ο εαυτός του, ο ελεγχόμενα συναισθηματικός εαυτός του, ο pop – rock – disco – funky – glam εαυτός του, ένας bigger than life star που μπορεί με μία κίνησή του και ένα στίχο του να κινητοποιήσει για πάντα το ένστικτο των fans. Κορυφαίος.

Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα είναι σε tour φέτος. Άλλοι με εκατομμύρια streams και άλλοι με εκατομμύρια followers. Υπάρχει και ο Harry Styles. Και δεν πρέπει να τον χάσετε. Είναι μία εμπειρία ζωής, μία εμπειρία που είτε υπάρχουν σε πενήντα χρόνια social media είτε όχι εσείς πάντα θα βρίσκετε τρόπο να την ζείτε ξανά και ξανά κάνοντάς την share με τους φίλους σας. Trust me, αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ.

Διάβασε επίσης: Αναμονή τέλος! Ο Harry Styles ανακοίνωσε νέο σόλο album

