Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

Τι συνέβη με την Κατερίνα Καινούργιου και δεν βρέθηκε στο πλατό σήμερα

Απούσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» είναι σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από πέντε συνεχόμενα χρόνια παρουσίας της στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, δεν βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής της, καθώς όπως έγινε γνωστό από τον Στέφανο Κωνσταντινίδη είχε προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο σε νοσοκομείο.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης πήρε τον λόγο και καθησύχασε το κοινό, εξηγώντας πως, αν και συντονισμένοι στον Alpha και στο «Super Κατερίνα», σήμερα το πρώτο «καλημέρα» δεν ακούστηκε από την οικοδέσποινα της εκπομπής. Τόνισε ωστόσο πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς η απουσία της οφείλεται σε προγραμματισμένη εξέταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της και την υγεία του μωρού της.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι ιατρικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να προσαρμοστούν στους τηλεοπτικούς χρόνους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κατερίνα Καινούργιου να εμφανιστεί αργότερα, πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή. Μάλιστα, ανέφερε με χιούμορ πως η λαχταριστή ζαμπονοτυρόπιτα του Πέτρου Συρίγου αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για να επιστρέψει στο πλατό μόλις ολοκληρώσει τις εξετάσεις της.





