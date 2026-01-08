Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)

Στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της μπαίνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε περίπου δύο εβδομάδες θα διανύει ήδη τον έβδομο μήνα. Η παρουσιάστρια μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, μια κόρη που ανυπομονεί να γνωρίσει.

Η Κατερίνα ζει την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής της, περιμένοντας τον καρπό της σχέσης της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Από την αρχή της εγκυμοσύνης της δεν έχει κρύψει τη συγκίνησή της, αλλά ούτε και τις σκέψεις και τις μικρές ανησυχίες που συνοδεύουν το νέο αυτό κεφάλαιο.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει, η μικρή θα πάρει δύο ονόματα, με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία: το ένα προς τιμήν της μητέρας του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Πολυξένης, και το δεύτερο αφιερωμένο στην αγαπημένη της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, η παρουσιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά μέσα από την εκπομπή της για το πώς βιώνει τη μητρότητα, αλλά και για τις διαφωνίες που προκύπτουν φυσιολογικά όταν ξεκινούν οι προετοιμασίες για τον ερχομό ενός μωρού. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν on air ήταν και το παιδικό δωμάτιο, με την ίδια να παραδέχεται ότι είχε διαφορετική αισθητική άποψη από τον σύντροφό της.

Η Κατερίνα φανταζόταν έναν χώρο με περισσότερο ροζ, ενώ ο Παναγιώτης προτιμούσε πιο ήπιες, γήινες αποχρώσεις, όπως το μπεζ και το λευκό. Όπως φαίνεται όμως, το ζευγάρι βρήκε τελικά τη χρυσή τομή. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η παρουσιάστρια έδωσε μια μικρή γεύση από τις προετοιμασίες, δείχνοντας ότι το δωμάτιο της μικρής θα συνδυάζει ροζ λεπτομέρειες με λευκές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα τρυφερό και φωτεινό. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής διαδρομής.

