Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

Δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, με αφορμή την ονομαστική του εορτή

Σε μια από τις πιο φωτεινές φάσεις της προσωπικής της ζωής φαίνεται πως βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα το τελευταίο διάστημα μιας και η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός διατηρεί εδώ και αρκετούς μήνες δεσμό με επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και ακούει στο όνομα Φάνης.

Οι δυο τους επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά, τις προηγούμενες ημέρες η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από κοινές τους στιγμές, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την ταυτότητά του, αποφεύγοντας τόσο το tag όσο και την εμφάνιση του προσώπου του.

Το μεσημέρι της Τρίτης 6 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια έκανε ένα μικρό βήμα παραπάνω, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

«Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το hashtag «myF».

