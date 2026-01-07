MadWalk 2025 highlights
Celeb News 07.01.2026

Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της

Η Sydney Sweeney ποζάρει γυμνή και χρυσή για το W Magazine, σε μία από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της καριέρας της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney αποδεικνύει ότι δεν φοβάται να ξεπερνά τα όρια, πραγματοποιώντας μία από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της καριέρας της για το περιοδικό W. Η 28χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερα καλλιτεχνικό concept, που ήδη συζητιέται έντονα στον χώρο της μόδας και της pop κουλτούρας.

Στις φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε ο Tyrone Lebon, η Sydney Sweeney ποζάρει γυμνή, καλυμμένη με χρυσή μπογιά σώματος, φορώντας μόνο ένα εντυπωσιακό κολιέ Chopard Haute Joaillerie. Το αποτέλεσμα είναι μινιμαλιστικό αλλά ταυτόχρονα πολυτελές, με έμφαση στη φόρμα, τη λάμψη και την αισθητική του χρυσού.

Διεθνή μέσα, όπως υπενθυμίζει και η Page Six, σημειώνουν ότι οι εικόνες παραπέμπουν στη θρυλική φωτογράφιση της Kim Kardashian με ασημένια μπογιά σώματος από το τεύχος του περιοδικού του Νοεμβρίου του 2010, μια εμφάνιση που τότε είχε προκαλέσει αίσθηση.

Το συγκεκριμένο τεύχος του W Magazine περιλαμβάνει συνολικά 16 διαφορετικά εξώφυλλα με κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι George Clooney, Emma Stone και A$AP Rocky. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνιση της Sydney Sweeney ξεχωρίζει, καθώς είναι αναμφίβολα η πιο αποκαλυπτική από όλες.

Με αυτή τη φωτογράφιση, η Sydney Sweeney επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στη βιομηχανία του θεάματος, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάσει την τόλμη με την υψηλή αισθητική και να παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

