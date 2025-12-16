Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

Η πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» επέλεξε ένα λευκό φόρεμα που παρέπεμπε στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες

Η Sydney Sweeney έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Housemaid», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες. Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα λευκό φόρεμα που παρέπεμπε ξεκάθαρα στο διαχρονικό στιλ της Marilyn Monroe, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον τόσο στον χώρο της μόδας όσο και της ψυχαγωγίας.

Διάβασε επίσης: Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

Η Sydney Sweeney επέλεξε μια δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη από τη διάσημη σχεδιάστρια νυφικών Galia Lahav. Το φόρεμα διέθετε halter λαιμόκοψη, εφαρμοστό κορσέ που τόνιζε τη μέση και μακριά φούστα με τελείωμα από φτερά. Η συνολική εικόνα θύμιζε έντονα το εμβληματικό λευκό φόρεμα που φόρεσε η Marilyn Monroe στην ταινία «The Seven Year Itch» του 1955, μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κλασικής κινηματογραφικής ιστορίας. Στο κόκκινο χαλί παρευρέθηκε και η Amanda Seyfried, η οποία επέλεξε ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα από τη συλλογή Pre Fall 2026 του οίκου Monse, συνδυασμένο με χρυσά πέδιλα. Μαζί τους εμφανίστηκε και ο Brandon Sklenar, συμπρωταγωνιστής της ταινίας.

Sydney Sweeney stuns at the LA premiere of #TheHousemaid pic.twitter.com/dik0Hv4CWd — The Hollywood Reporter (@THR) December 16, 2025

Μετά την επίσημη πρεμιέρα, η Sydney Sweeney άλλαξε εμφάνιση για το after party, επιλέγοντας ένα δεύτερο λευκό φόρεμα, αυτή τη φορά κοντό και στράπλες, με διακριτικές floral λεπτομέρειες και λευκές γόβες.

Η ταινία «The Housemaid» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου, με τη Sydney Sweeney να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ψυχολογικού θρίλερ της Freida McFadden που κυκλοφόρησε το 2022. Στην ιστορία, η Millie, την οποία υποδύεται η Sydney Sweeney, αναλαμβάνει μια φαινομενικά ιδανική δουλειά, η οποία όμως μετατρέπεται σταδιακά σε εφιάλτη λόγω της ασταθούς και απρόβλεπτης συμπεριφοράς της Nina, ρόλο που ενσαρκώνει η Amanda Seyfried.

Διάβασε επίσης: Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

Δες κι αυτό…