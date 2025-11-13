Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

Η Christy Martin υπερασπίζεται τη Sydney Sweeney μετά το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχθηκε η ηθοποιός λόγω της χαμηλής εμπορικής επίδοσης της ταινίας «Christy». Η Sydney Sweeney υποδύεται τη θρυλική αθλήτρια στη βιογραφική ταινία, η οποία καταγράφει τις επαγγελματικές νίκες της μέσα στο ρινγκ, αλλά και τις σκληρές προσωπικές μάχες που έδωσε απέναντι στην κακοποίηση από τον προπονητή και σύζυγό της.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Christy Martin υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο τη Sydney Sweeney απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται από χρήστες των κοινωνικών δικτύων. «Πάντα ήμουν μαχήτρια. Η ζωή μου το απέδειξε με κάθε τρόπο και τώρα παλεύω για τους άλλους», έγραψε χαρακτηριστικά. «Τις τελευταίες ημέρες είδα κάποιους να επιτίθενται στη φίλη μου Sydney Sweeney. Η Syd όχι μόνο δούλεψε σκληρά για αυτή την ταινία, δούλεψε σκληρά για μένα. Για την ιστορία μου. Για τόσους ανθρώπους που υποφέρουν σιωπηλά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη για το ποια είναι η Syd. Είναι φίλη μου και σύμμαχός μου».

Το «Christy» σημείωσε χαμηλές εισπράξεις στο άνοιγμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας 1,3 εκατομμύρια δολάρια παρά τον προϋπολογισμό των 15 εκατομμυρίων και τις αρχικές συζητήσεις για υποψηφιότητα της Sydney Sweeney στα Όσκαρ. Η αδύναμη εκκίνηση οδήγησε σε έντονη διαδικτυακή κριτική, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη Sweeney «αποτυχία». Η ίδια η Sydney Sweeney απάντησε μέσω Instagram, εξηγώντας τη σημασία που έχει το έργο για εκείνη. «Δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τους αριθμούς, αλλά για την επίδραση», έγραψε. «Και το ‘Christy’ είναι το πιο σημαντικό πρότζεκτ της ζωής μου».

Σε συνέχεια της ανάρτησής της, η Sydney Sweeney πρόσθεσε: «Αυτή η ταινία μιλά για επιβίωση, για θάρρος, για ελπίδα. Μέσα από τις καμπάνιες μας βοηθήσαμε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για όσους πλήττονται από την ενδοοικογενειακή βία. Όλοι όσοι συμμετείχαμε πιστεύαμε ότι η ιστορία της Christy μπορεί να σώσει ζωές. Αν το ‘Christy’ έδωσε σε έστω μία γυναίκα τη δύναμη να κάνει το πρώτο βήμα προς την ασφάλεια, τότε έχουμε πετύχει».

Με την πραγματική πυγμάχο να υπερασπίζεται δημόσια την πρωταγωνίστριά της, η συζήτηση γύρω από το «Christy» αποκτά μια νέα διάσταση, αναδεικνύοντας το πραγματικό μήνυμα της ταινίας: τη δύναμη της επιβίωσης και την ανάγκη να σπάσει η σιωπή γύρω από την κακοποίηση.

