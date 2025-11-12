Screen News 12.11.2025

Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

Sydney Sweeney
«Ήταν δύσκολο, αλλά το σώμα μου αντέδρασε γρήγορα» δηλώνει η ηθοποιός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Sydney Sweeney αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει τα 13 κιλά που πήρε για τις ανάγκες της ταινίας Christy, όπου υποδύεται την επαγγελματία πυγμάχο Christy Martin.

Μιλώντας στο περιοδικό People, η σταρ του Euphoria εξήγησε ότι για να αποδώσει ρεαλιστικά τη σωματοδομή της αθλήτριας, χρειάστηκε να πάρει βάρος «τρώγοντας τεράστιες ποσότητες φαγητού» και να ακολουθήσει ένα εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η ηθοποιός αποφάσισε να επανέλθει στο φυσιολογικό της βάρος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ακολουθώντας μια αυστηρή ρουτίνα διατροφής και άσκησης.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

«Σταμάτησα να γυμνάζομαι και έκοψα εντελώς τα ροφήματα πρωτεΐνης που έπινα για την ταινία. Έτσι έχασα όλη τη μυϊκή μάζα που είχα αποκτήσει. Οι μύες είναι το πρώτο πράγμα που χάνεις πριν από το λίπος, οπότε μέσα σε δύο εβδομάδες είχα ήδη χάσει αρκετά», αποκάλυψε η Sweeney.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες κρεατίνης για τον ρόλο, κάτι που της προκαλούσε έντονο πρήξιμο, γι’ αυτό και τη σταμάτησε αμέσως μετά τα γυρίσματα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής και έντονης αερόβιας άσκησης, χάνοντας τα κιλά σε λιγότερο από δύο μήνες.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Η ηθοποιός είχε μόλις επτά εβδομάδες για να επιστρέψει στη φυσική της κατάσταση πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα για τις νέες της ταινίες, The Housemaid και την τρίτη σεζόν του Euphoria. «Έπρεπε να είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», είπε η 27χρονη, προσθέτοντας ότι «μάλλον αυτή θα είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα αλλάξω τόσο δραστικά την εμφάνισή μου για κάποιον ρόλο».

Παρά τις δυσκολίες, η Sydney Sweeney αναγνωρίζει ότι ο ενεργός τρόπος ζωής της την βοήθησε σημαντικά: «Δεν θέλω να πω ότι ήταν εύκολο, αλλά είμαι δραστήρια από παιδί. Μπορώ να πάρω βάρος, αλλά μπορώ και να το χάσω».

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Δες κι αυτό…

Sydney Sweeney διατροφή ηθοποιοί ΚΙΛΑ ταινίες
