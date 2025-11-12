Καινούργιου: Η αλλαγή στη διατροφή της στην εγκυμοσύνη – Τι προτιμά και τι αποφεύγει

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και, όπως όλα δείχνουν, έχει αφήσει πίσω της τις… ατελείωτες λιγούρες των πρώτων εβδομάδων. Η παρουσιάστρια, που δεν κρύβει τη χαρά της για το χαρμόσυνο γεγονός, μίλησε με ειλικρίνεια στην εκπομπή της για τις αλλαγές που έχει φέρει η εγκυμοσύνη στη σχέση της με το φαγητό.

Σε συζήτησή της με τον Πέτρο Συρίγο στην κουζίνα του «Super Κατερίνα», δεν δίστασε να αποκαλύψει: «Στους πρώτους μήνες έτρωγα πάρα πολύ και πήρα περισσότερα κιλά από όσα θα έπρεπε. Ο γιατρός μου μού είπε «δεν γίνεται έτσι», δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγείας, ειδικά για τη γέννα. Είχε δίκιο. Τώρα προσέχω πολύ περισσότερο, γιατί από τον πέμπτο μήνα και μετά τα κιλά έρχονται εύκολα. Λίγο κεκάκι σήμερα και… αγγουράκια το βράδυ!».

Με το γνώριμο χιούμορ της, η Κατερίνα πρόσθεσε πως έχει πάρει «περισσότερα κιλά απ’ όσα θα ήθελε», ωστόσο αυτό δεν την απασχολεί ιδιαίτερα, προτεραιότητά της είναι να πάνε όλα καλά με το μωρό της.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ούτε περίοδος δίαιτας ούτε και ελεύθερου φαγητού χωρίς μέτρο. Οι ενεργειακές ανάγκες μιας εγκύου αυξάνονται, αλλά όχι όσο νομίζουν πολλές γυναίκες. Το γνωστό ρητό «τρώω για δύο» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, οι επιπλέον ανάγκες σε θερμίδες φτάνουν περίπου τις 300–400 θερμίδες ημερησίως από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, μια ποσότητα που ισοδυναμεί με ένα γιαούρτι με φρούτα ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:

Στην πρωτεΐνη, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του εμβρύου (ψάρια, αυγά, όσπρια, άπαχο κρέας).

Στον σίδηρο και το φυλλικό οξύ, τα οποία προλαμβάνουν την αναιμία και βοηθούν στο σχηματισμό του νευρικού συστήματος του μωρού.

Στην αποφυγή τροφών υψηλού κινδύνου, όπως ωμά ψάρια, αλλαντικά, μη παστεριωμένα τυριά ή κρέας που δεν έχει ψηθεί καλά.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, έχει πλέον υιοθετήσει ένα πιο προσεγμένο και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, βασισμένο σε ελαφριά και συχνά γεύματα. Όπως αναφέρει και η Τζώρτζια Συρίχα στο Youweekly.gr, στο καθημερινό της μενού περιλαμβάνονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ποιοτικές πρωτεΐνες και ελάχιστα γλυκά, χωρίς όμως να στερείται μικρές απολαύσεις, όπως το αγαπημένο της κομμάτι κέικ.

Η παρουσιάστρια του ALPHA παραδέχεται ότι η πειθαρχία δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά βλέπει ήδη θετική διαφορά στη διάθεση και τη φυσική της κατάσταση. Με τη στενή καθοδήγηση του γιατρού της, έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απόλαυση και την υγεία. «Πάχυνα λίγο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε», είπε χαμογελώντας. «Αλλά δεν μας νοιάζει,αρκεί να είναι όλα καλά!»

Οι γυναικολόγοι και οι διατροφολόγοι τονίζουν πως οι έγκυες γυναίκες πρέπει να τρέφονται σωστά, να παρακολουθούν το βάρος τους και να αποφεύγουν βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα ή η υπερβολική κατανάλωση λιπαρών και αλκοόλ. Η εγκυμοσύνη είναι η ιδανική περίοδος για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να ενισχυθεί ο οργανισμός με:

Αμυλούχες τροφές (ψωμί ολικής, δημητριακά, πατάτες)

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Κρέας και ψάρια

Πολλά φρούτα και λαχανικά

