Celeb News 10.11.2025

Πώς σχολίασαν οι πρωινές εκπομπές την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

Χαρμόσυνες ευχές από τους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη και τη νέα φάση της ζωής της
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε μέσα από ένα τρυφερό post στο Instagram την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μπροστά από ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ανάρτηση γρήγορα συγκέντρωσε την προσοχή των εκπομπών και των social media, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο χαρμόσυνα νέα της χρονιάς στον χώρο της τηλεόρασης.

Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, πολλοί παρουσιαστές και ομάδες από άλλες εκπομπές έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχές τους. Τα σχόλιά τους έδειξαν την υποστήριξη και τη χαρά των συναδέλφων της, ενώ αρκετοί τόνισαν την αγάπη και την εκτίμηση που έχουν για την ίδια, κάνοντας το γεγονός ακόμα πιο ιδιαίτερο και συγκινητικό για το τηλεοπτικό κοινό.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
Γιώργος Λιάγκας 

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος μπροστά στην είδηση της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου. Μέσα από την εκπομπή του, «Το Πρωινό», θέλησε να στείλει τις δικές του θερμές ευχές, λέγοντας: «Υπάρχει ένας κανόνας στην τηλεόραση, καμία εκπομπή να μην ασχολείται με άλλη εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω έτσι. Είναι κάτι που ξέραμε από καιρό στον χώρο απλά δεν το λέγαμε. Το θέμα είναι ότι περνάει την πιο λαμπερή περίοδο της ζωής της. Είναι ένα παιδάκι που ήθελε πάρα πολύ εδώ και χρόνια. Βρήκε έναν άνδρα, που όπως αποδεικνύεται, είναι ο άνδρας της ζωής της. Της εύχομαι να είναι υγιές και να έρθει με το καλό».


Ελένη Χατζίδου

Και η ομάδα του Breakfast@Star θέλησε να στείλει τις δικές της θερμές ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου. Η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μοιράστηκε δημόσια τα λόγια της, εύχοντας στην παρουσιάστρια μια όμορφη και ξέγνοιαστη εγκυμοσύνη: «Εγώ θέλω να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχει την καλύτερη εγκυμοσύνη και να είναι μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της. Εύχομαι να φάει ό,τι θέλει και να το ευχαριστηθεί. Να είναι πραγματικά ευτυχισμένη με τον συντροφό της και να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει όμορφα. Να βγει ένα γερό παιδάκι».


Σταματίνα Τσιμτσιλή  

Με αφορμή την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να στείλει τις ευχές της on air και μοιράστηκε μια προσωπική της εμπειρία: «Τον Σεπτέμβρη επιστρέψαμε από τις διακοπές και όταν ήρθαμε στο στούντιο βλέπω την Κατερίνα. Μόλις συνάντησα τη Μαίρη Παλιαλέξη και την Τίνα Μεσσαροπούλου τους είπα ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, χωρίς όμως να γνωρίζω κάτι. Η Μαίρη το απέκλεισε γιατί θεωρούσε ότι αν ήταν θα μας το είχε πει. Εγώ επέμενα ότι είναι έγκυος».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε πώς επιβεβαιώθηκε τελικά η φήμη: «Δεκαπέντε μέρες μετά αρχίζουν να βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα και λέω “ορίστε η Σταματίνα έπεσε μέσα”. Τότε το κορίτσι το διέψευδε γιατί δεν ένιωθε έτοιμη και δεν είχε κάνει τις εξετάσεις της. Η κάθε μανούλα το επικοινωνεί όπως και όποτε θέλει», πρόσθεσε, στέλνοντας παράλληλα τις θερμές της ευχές στην Κατερίνα.


Ανθή Βούλγαρη 

Η Ανθή Βούλγαρη δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη μπροστά στην ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου και θέλησε να της στείλει θερμές ευχές για μια ομαλή και χαρούμενη εγκυμοσύνη. Όπως είπε: «Να πούμε στην Κατερίνα Καινούργιου να πάνε όλα καλά τα πράγματα! Το ανακοίνωσε κι επίσημα η ίδια ότι είναι έγκυος, μπροστά στο δέντρο, με τον σύντροφό της. Η Κατερίνα το ήθελε πάρα πολύ, να έχει μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και να μην αγχώνεται. Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά επειδή είδα το δέντρο στολισμένο με ροζ μπάλες, νομίζω ότι περιμένει κοριτσάκι. Ότι κι αν είναι, γερό να είναι και να το χαρείς», πρόσθεσε η δημοσιογράφος, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές της στην παρουσιάστρια.


