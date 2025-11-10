Ο Sam Smith μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν να κάνει «εφιαλτική» λιποαναρρόφηση στα 13 του

Ο Sam Smith επιστρέφει σε μία από τις πιο επώδυνες περιόδους της ζωής τους, περιγράφοντας την παιδική και εφηβική τους ηλικία ως ένα διαρκές ψυχολογικό βάρος που τους οδήγησε στη χειρουργική επέμβαση λιποαναρρόφησης σε ηλικία μόλις δεκατριών ετών. Ο τραγουδιστής του «Latch» μίλησε ανοιχτά στο νέο επεισόδιο του podcast Podcrushed του Penn Badgley, περιγράφοντας την εμπειρία ως «εφιάλτη». «Έκανα χειρουργείο στο στήθος όταν ήμουν δεκατριών ετών, επειδή το στήθος μου μεγάλωνε» ανέφερε. «Υπήρχαν πολλοί λόγοι, αλλά κυρίως δεχόμουν τόσο πολύ πείραγμα που δεν άντεχα. Δεν μπορούσα να κολυμπήσω στο σχολείο και το να αλλάζω ρούχα στα αποδυτήρια ήταν κόλαση. Έτσι έκανα λιποαναρρόφηση όταν ήμουν δεκατριών ετών».

Ο Sam Smith τόνισε πως, παρά την ψυχική τους ταλαιπωρία, οι γονείς τους στάθηκαν στο πλευρό του. «Οι γονείς μου ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί, γιατί έβλεπαν πόσο πολύ αυτό το θέμα με συνέθλιβε» ανέφερε, επιβεβαιώνοντας πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια αυτά. Ο Sam Smith αποκάλυψε ακόμη ότι η διαδικασία δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. «Εκτοτε ήταν ένας διαρκής αγώνας με το φαγητό και όλα γύρω από αυτό» είπε.

Το ζήτημα με το σώμα, όπως είπε ο Sam Smith, άρχισε όταν ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. «Έβαζα τη μητέρα μου να γράφει σημείωμα στο σχολείο όταν ήμουν οκτώ, για να μην πάω στο μάθημα κολύμβησης» είχε αναφέρει σε συνέντευξή του το 2019. «Όταν έγινα έντεκα, πήγα στον γιατρό. Ήμουν τόσο φοβερά ανασφαλής που επηρέαζε κάθε μέρα τη διάθεσή μου».

Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, ο Sam Smith έχει πλέον συμφιλιωθεί με το σώμα τους και μιλά ανοιχτά για την εμπειρία, συμβάλλοντας σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την εικόνα σώματος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

